Strukton Worksphere: ‘Wij brengen alle stuurdata op één plek bij elkaar’

Bij Strukton Worksphere hebben ze een passie voor data en verduurzamen. Het technologiebedrijf zette een grote, unieke stap: een realtime ontsluiting van álle beschikbare data die maar beschikbaar zijn in en rondom een gebouw, inclusief de input van de eind-gebruiker. Naast inzicht in de totale vastgoedportfolio geeft dit zekerheid én komt dit ook de verduurzaming ten goede. ‘Technologie gaat ons echt verder helpen.’

Om data van technische installaties in gebouwen beschikbaar te maken en te kunnen benutten voor nieuwe oplossingen ontwikkelde Strukton Worksphere zeven jaar geleden het dataplatform Strukton PULSE. Gerard Streng licht toe: ‘De data die we genereren via PULSE verrijken we met onze onderhoudskennis. Vervolgens gebruiken we deze data voor slimme toepassingen om de prestaties van installaties te verbeteren op het gebied van energieverbruik, comfort en onderhoud. Voorspellend onderhoud is het gevolg; zo voeren we onderhoud uit voordat er storingen optreden en neemt de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en het comfort van gebouwen toe.’

Het platform is steeds verder uitgebreid, bijvoorbeeld met data die afkomstig zijn van gebruikers en sensordata, vervolgt Streng. ‘De databronnen zijn veelzijdiger geworden en zijn heel snel in ontwikkeling. Realtime inzicht in de prestaties van de gehele vastgoedportefeuille komt zo beschikbaar voor vastgoedeigenaren en -beheerders.’

App-store

Een recente stap is de lancering van een ‘digital twin’, in een exclusief partnership met het Australische bedrijf Willow. Streng legt uit waarom dit platform nog een stap verder gaat. ‘Het is een platform waarmee je realtime álle beschikbare data van een gebouw en haar omgeving bij elkaar brengt om daar waarde mee te creëren. Er is immers naast de data die wij uit gebouwen halen nog veel meer informatie beschikbaar, bijvoorbeeld vanuit de eindgebruiker, data uit BIM, van andere dienstverleners, en ook externe data. Om de digital twin heen hebben we een app-store ingericht waarbij PULSE een van de apps is.’

De digital twin is baanbrekend omdat er nu nog heel veel verkokering is

‘De data in de digital twin stellen we beschikbaar aan andere serviceproviders die daarmee hun eigen apps kunnen ontwikkelen. Zo is bijvoorbeeld het schoonmaakbedrijf geïnteresseerd in de benutting van ruimtes. Of bieden we aan eindgebruikers een interface aan om de dienstverlening aan te passen, qua licht, temperatuur, zon-wering, reservering van werkplekken, catering, etc. De digital twin ontsluit zo alle dienstverlening, inclusief het aansturen van het gebouw en faciliteert de eindgebruiker maximaal.’

Willow past de digital twin wereldwijd toe, bijvoorbeeld op de Microsoft-campus in Seattle, vertelt Streng. ‘Strukton Worksphere en Willow gaan deze technologie samen in Europa inzetten. Met twee hele grote opdrachtgevers in Nederland zijn we bezig om de digital twin daar toe te passen. Uniek in Nederland. De digital twin is baanbrekend omdat er nu nog heel veel verkokering is. Iedereen is bezig met zijn eigen oplossingen, alles is opgeknipt, terwijl wij nu alle stuurdata en apps op één plek bij elkaar brengen.’

Circulair paviljoen

Digitalisering is een van de speerpunten van Strukton Worksphere. Dat geldt ook voor duurzaamheid. Op het vlak van circulariteit was de realisatie van The Green House in Utrecht een grote stap, zegt Streng. ‘Dat is een circulair paviljoen, in gebruik als restaurant. Alles wat we daar doen en leren, gebruiken we als living lab met als idee om dat op te schalen.’

‘Dit circulaire concept hebben we doorvertaald naar een nieuw kantoorconcept, The Sphere, een honderd procent circulair, modulair en intelligent kantoor, waarbij we de digital twin-technologie inzetten. Alle onderdelen zijn makkelijk uit elkaar te halen waardoor je ze kunt hergebruiken. Momenteel zijn we op diverse plaatsen met gemeentes en gebruikers in gesprek om zo’n gebouw te realiseren. Het worden gebouwen voor de grote corporates, maar ook voor startups en zzp’ers die we in zo’n gebouw bij elkaar brengen: community’s waar samenwerken en duurzaamheid belangrijk zijn.’

Op het vlak van energietransitie is Strukton Worksphere ook zeer actief. Streng: ‘Via de data van PULSE zien we hoe een installatie functioneert. We bekijken vervolgens hoe we deze stap voor stap kunnen verduurzamen en zo gebouwen CO2-neutraal kunnen maken. Hierdoor zijn we in staat om de investeringen te laten meelopen met de onderhoudsprogramma’s en kunnen opdrachtgevers in stappen werken aan de verduurzaming van hun vastgoed.’

‘Bijvoorbeeld: bij het vastgoed van de gemeente Enschede is onderdeel van het contract om jaarlijks een energiebesparing te realiseren. We hebben daar PULSE geïnstalleerd en na data-analyse voor elkaar gekregen om het energieverbruik en het aantal storingen omlaag te krijgen. Dat zorgt naast een hogere beschikbaarheid en verduurzaming ook jaarlijks voor een aanzienlijke besparing.’

De waarde van samenwerking

Samenwerking wordt volgens Streng steeds belangrijker. ‘Vanuit onze rol als dataregisseur bundelen we onze krachten met andere partijen. Je moet niet zelf alles willen uitvinden als een ander dat al gedaan heeft. Kijk naar onze samenwerking met Willow. Ook de dienst Haeppey is ontwikkeld in samenwerking, namelijk met Antea.’

Haeppey is een oplossing die data uit een gebouw haalt op het gebied van gezondheid: CO2, luchtvochtigheid, temperatuur, fijnstof, geluid etc. Deze data worden geanalyseerd en door vertaald naar oplossingen met een onderbouwd positief effect op de gezondheid van eindgebruikers waardoor verzuim daalt en de gebruikerstevredenheid toeneemt.

Integrale aanpak Strukton Worksphere is actief op het gebied van commercieel en maatschappelijk vastgoed, zorg, onderwijs, mobiliteit en industrie. Het bedrijf telt ruim 1.800 medewerkers en is onderdeel van Strukton.

Samen met partners blijft Strukton Worksphere volop inzetten op technologie en dat is hard nodig, betoogt Streng. ‘Door de vergrijzing komen we in de technische branche straks mensen te kort, dus je moet gebouwen efficiënter onderhouden en verduurzamen. Data zijn al enorm belangrijk en worden steeds belangrijker. Technologie gaat ons écht verder helpen bij maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie en vergrijzing.’

Daarbij ziet hij een aantal vragen over data die in de toekomst duidelijker gaan worden: ‘Van wie zijn die data, van de eigenaar, van de huurder, de eindgebruiker? Het is spannend hoe we daar met z’n allen naar gaan kijken. Daarnaast zijn er nieuwe toetreders op de vastgoedmarkt, denk hierbij aan de grote technologiebedrijven. Is dat een bedreiging? We moeten er in elk geval goed over nadenken. Als derde wordt de bouw- en vastgoedbranche gekenmerkt door lange ketens. Als die data volledig transparant zijn, kunnen de ketens wel eens flink korter worden. Ik kijk er optimistisch tegenaan: deze vraagstukken gaan we oplossen én ze bieden nieuwe kansen voor ons en onze partners.’

