Schaalsprong Overijssel vraagt om publiek-private inzet

Overijssel werkt aan een schaalsprong in stedelijke ontwikkeling, waarin publiek-private samenwerking essentieel is. De woningmarkt van Overijssel kent hiermee onbenutte potentie en biedt kansen voor nieuwe samenwerkingen met investeerders en beleggers. Maar hoe dragen institutionele beleggers en investeerders bij aan deze Overijsselse opgave? Wat is de invloed van betaalbaarheid, verduurzaming en het mixen van functies?

Deze vragen staan centraal tijdens de Overijsselse sessie op de PROVADA, woensdag 18 juni van 13.45 tot 14.45 uur. In dit artikel geven keynote spreker Rob Haans (bestuursvoorzitter de Alliantie) en panellid Rebecca Haasdijk (BPD Woningfonds) alvast een kijkje in hun aanpak.

De Alliantie: benut elke kans voor betaalbare woningen

Woningcorporatie de Alliantie werkt aan betaalbare huurwoningen in een uitdagende markt met schaarse bouwlocaties. Rob Haans bespreekt hoe zij deze opgave aanpakken.

Een duidelijk onderscheidend kenmerk van de Alliantie is de speciale ontwikkeltak binnen jullie organisatie. Hoe is dit ontstaan? En wat komen jullie tegen?

Rob Haans, bestuursvoorzitter de Alliantie.

‘Iedere woningcorporatie moet natuurlijk woningen toevoegen. Wij doen dit vanuit de gedachte ‘als je zegt dat je die woningen wilt realiseren, moet je dat ook regelen’. Daarom hebben we naast de stichting Alliantie ook een aparte BV opgericht ‘de Alliantie Ontwikkeling’. Met een aparte bv kunnen we zakelijk samenwerken met alle partijen die nodig zijn om tot projectontwikkeling te komen. Het vergroot onze mogelijkheden. Deze BV stelt ons in staat om woningbouwcomplexen van ontwikkelaars aan te kopen en panden te transformeren. We bouwen natuurlijk ook huurwoningen zelf, ook dat vindt binnen Alliantie Ontwikkeling plaats. Hierin zoeken wij de samenwerking met partners die bij ons passen, met wie we een langjarig commitment aangaan. Juist dat vertrouwen is zo ontzettend belangrijk, dan ga je het niet redden met dagkoersen en vrijblijvende afspraken.’

‘Een grote uitdaging blijft het vinden van geschikte bouwlocaties, vooral in steden als Amsterdam en Amersfoort. Hoewel binnenstedelijk bouwen een optie is, zal ook buitenstedelijke ontwikkeling nodig zijn. De Alliantie pleit voor een sterkere regie vanuit de Rijksoverheid om gronden beschikbaar te maken. Wij staan klaar om door te pakken; we hebben de middelen en menskracht.’

Wat maakt het voor jullie interessant om deel te nemen aan de Overijsselse sessie, ondanks dat jullie niet opereren in deze provincie?

‘Het leren van anderen staat hierin voor ons centraal. Dit soort sessies lenen zich daar goed voor. In het panelgesprek zit een mooie diversiteit aan partijen waar we graag mee in gesprek gaan. Overijssel staat bekend om een sterke samenwerking tussen publieke en private partijen, wij zijn benieuwd naar de succesfactoren en valkuilen van deze aanpak.’

BPD Woningfonds als belangrijke schakel

Ontwikkelaar BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling startte in 2019, samen met de Rabobank, een woningfonds om betaalbare en duurzame woningen en leefomgevingen te realiseren. Portfoliomanager Rebecca Haasdijk bespreekt hoe dit fonds hun doelen steunt.

Waarom zet BPD zich met BPD Woningfonds juist in voor betaalbare huren?

Rebecca Haasdijk, portfoliomanager bij BPD Woningfonds.

‘Een belangrijk kenmerk van BPD Woningfonds is dat wij ons vanaf dag één inzetten voor mensen tussen één en twee keer modaal. Dit is een groep die tussen wal en schip valt; ze verdienen te veel voor sociale huur, een koopwoning ligt vooralsnog buiten bereik en ze komen ook lastig aan een betaalbare huurwoning. Wij richten ons niet alleen op starters, maar ook op gezinnen en senioren met een middelzware tot zware zorgbehoefte. Middenhuur realiseren voor alle doelgroepen vraagt om creativiteit. We experimenteren met innovatieve woonvormen en modulaire fabrieksbouw.’

Wat maakt het voor jullie als BPD Woningfonds aantrekkelijk om te investeren in een bepaalde ontwikkeling?

‘Met BPD Woningfonds hebben we de duidelijke overtuiging om in heel Nederland in stedelijke omgevingen te investeren. Zo ook in Overijssel waar we niet alleen ontwikkelen in vele projecten in Zwolle maar ook in Deventer, Hardenberg en Hengelo. Niet iedere belegger investeert hier, maar wij geloven erin dat er in bijna iedere kern behoefte is aan middenhuur, dat is de smeerolie van de woningmarkt. We investeren in de breedte van de regio.’

‘De combinatie van grotere projecten zoals Breecamp-West in Zwolle, gecombineerd met kleinere projecten in de binnensteden en kleinere kernen, maakt dat we geen doelgroepen hoeven uit te sluiten. In een provincie zoals Overijssel kan je dat goed doen.’

Wat maakt het voor jullie interessant om in gesprek te komen en zijn met Overijsselse partners in de woningbouw?

‘Naast de andere genoemde voordelen van het realiseren van woningen in Overijssel zien wij ook dat de wijze van samenwerking hier erg prettig is. We investeren op veel plekken in de provincie, zo ook met BPD Woningfonds. Wat ik merk is dat we elkaar goed kennen, al voor een langere termijn. Dit maakt dat je een goede band kunt opbouwen en je betrouwbare partners voor elkaar kunt zijn.’

