Netwerken, bouwen én helpen tijdens Build to Connect

Peter Schreuter blikt terug en kijkt vooruit naar de derde editie van Build to Connect op vrijdag 19 september bij Eemklooster Amersfoort: 'Ik kijk met veel trots terug op de vorige twee edities, waar we met elkaar niet alleen letterlijk hebben gebouwd, maar ook écht iets in beweging hebben gezet. En dit jaar gaan we daar gewoon mee door.'

‘Toen we in 2023 met Provada en Stichting HomePlan de eerste editie organiseerden, hadden we nooit kunnen voorzien hoeveel energie, enthousiasme en betrokkenheid het zou losmaken in de vastgoed- en bouwsector’, zegt Schreuter. ‘Inmiddels hebben bijna 200 deelnemers van 34 organisaties meegedaan en daarmee zijn maar liefst 18 huizen in Zimbabwe en Zuid-Afrika gebouwd. Daar doen we het voor: bouwen aan een huis, thuis en toekomst voor mensen in extreme armoede, met Stichting HomePlan.’

Build to Connect 2024, vlnr. Peter Schreuter, Patricia Dijkstra en Marike van Seeters

Bouwen aan een levensgrote kettingreactie

Onder leiding van het team van Chain Reaction wordt er tijdens Build to Connect gebouwd aan een levensgrote kettingreactie. ‘Ieder team is letterlijk een onmisbare schakel in een grote kettingreactie gemaakt van duurzame, hergebruikte materialen én creatieve vondsten uit de marketingarchieven van deelnemende bedrijven. Alle gekke en geredde materialen zorgen samen voor een climax aan het einde van de middag als de kettingreactie in gang wordt gezet’, zegt Schreuter.

Netwerken & teambuilding

Als toevoeging zijn er sinds vorig jaar netwerkteams geïntroduceerd. ‘Hiermee is het mogelijk gemaakt om je als individu in te schrijven, ideaal voor kleinere organisaties of bedrijven die graag nieuwe contacten leggen in de branche. Met zo’n 100 professionals uit de vastgoed- en bouwbranche is een nieuwe connectie zo gemaakt. We zijn blij dat teams van Stebru, Van Omme & De Groot, Savills, Capital Value, Fris Makelaars, MVGM Wonen, Mogelijk en VB Plus zich al hebben aangemeld voor deze derde editie.’

Een enorme impact

Peter Schreuter is vanuit Provada in 2023 een partnerschap aangegaan met Stichting HomePlan. Met dit partnerschap bouwt Provada jaarlijks een huis voor een gezin in extreme armoede. ‘Iets wat voor ons vanzelfsprekend is, zoals een slot op de deur, maakt een enorme impact voor deze gezinnen. Met een slot op de deur kunnen zij ’s nachts slapen zonder angst voor indringers. Dit raakte mij enorm toen ik voor het eerst met HomePlan in aanraking kwam.’

Vanuit het partnerschap is het idee ontstaan om niet alleen vanuit Provada met een jaarlijkse donatie bij te dragen aan de doelstelling van Stichting HomePlan, maar ook de branche in beweging te krijgen. ‘Dit doen we tijdens Build to Connect. Samen met HomePlan bundelen we nu voor het derde jaar op rij onze krachten. Ik kijk er naar uit om op 19 september weer mijn handen uit de mouwen te steken en nieuwe deelnemers te verwelkomen’, sluit Schreuter af.

Praktische informatie Build to Connect

Vrijdag 19 september 2025

14:00 – 19:00 uur

Eemklooster Amersfoort Een deelname aan Build to Connect bedraagt €275,- per persoon, ex. btw. Schreuter: ‘Deze editie bouw ik zelf ook mee met een team, er is nog plek in Team Peter. Doe je mee?’ Aanmelden via www.buildtoconnect.nl/aanmelden, als individu of team vanaf 5 personen.

