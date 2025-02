Wat je nu moet weten over logistiek

De periode van snelle huurstijgingen in de logistieke sector is nu echt voorbij, maar Nederland blijft bovenaan het lijstje staan. De Scandinavische retailer Bestseller bouwt aan een nieuw logistiek centrum in Lelystad om daarvandaan de Europese markt te bedienen. Vastgoedmarkt houdt hier de actuele ontwikkelingen op de logistieke beleggingsmarkt bij.

Februari

Periode snelle huurstijgingen voorbij, maar Nederland presteert relatief goed

De Duitse vastgoedinvesteerder Garbe Industrial Real Estate stelt dat de snelle groei in de logistieke sector nu achter de rug is. De cijfers van de belegger over 121 submarkten in 25 landen laten een gemiddelde huurgroei van 0,9 procent zien, terwijl de inflatie in de eurozone werd vastgesteld op een percentage van 2,4 procent. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter steeg met 6 cent naar 7,36 euro. In Nederland was de stijging wat hoger, namelijk 9 cent per vierkante meter. Hiermee komt Nederland op de tweede plek in het rijtje van grootste toenames. De eerste plek was voor het Verenigd Koninkrijk, waar de gemiddelde huurprijs per vierkante meter steeg met 26 cent.

Montea behaald recordomzet in 2024

Logistiek vastgoedontwikkelaar en investeerder Montea bereikte in 2024 de grootste waarde van hun vastgoedportefeuille sinds het bestaan van het bedrijf. De portefeuille steeg met 513 miljoen euro naar een totale waarde van van 2,8 miljard euro. Volgens de cijfers waren de Nederlandse activiteiten belangrijk voor deze sterke groei. Montea leverde onder andere het distributiecentrum Lekkerland in Waddinxveen van 50.000 vierkante meter op en startte met de ontwikkeling van hun grootste project tot nu toe, een distributiecentrum van 91.000 vierkante meter in Tiel. De investeerder richt op een verdere toename van de portefeuillewaarde naar 3,5 miljard in 2027.

Januari

Scandinavische retailer bouwt nieuw logistiek centrum in Lelystad

De Deense retailer Bestseller bouwt aan een logistiek centrum van 155.000 vierkante meter op het bedrijventerrein van de Flevokust Haven. Het moederbedrijf achter merken als Vero Moda, Only en Jack & Jones wil vanuit deze nieuwe locatie een groot deel van de Europese markt bedienen. 'Het is een van de grootste investeringen die we ooit hebben gedaan,' zegt topman Anders Holch Povlsen. Hij noemt Nederland een poort naar de rest van Europa en zegt dat Lelystad 'heel gunstig' op de kaart ligt voor hen. Bovendien zijn de bekende obstakels als het vinden van geschikte ruimte en netcongestie minder groot in deze regio.