Altijd een passende oplossing voor elke financieringsbehoefte

Terwijl de kapitaalmarkten volatiel zijn, zoeken vastgoedbeleggers naar alternatieve financieringsoplossingen. Als innovatieve financier speelt Mogelijk hierop in met een breed aanbod aan financieringsmogelijkheden, zoals een nieuwe institutionele lijn. Voor een intermediair biedt dit extra mogelijkheden om klanten te adviseren over passende financieringsoplossingen voor alle soorten zakelijk vastgoed.

We leven in een tijd van schuivende wereldpanelen en instortende markten. Er is een nieuwe trend daarin die langzaam populair wordt: vastgoed aankopen. ‘Dat zien we met name door de ontwikkelingen in de Verenigde Staten’, zegt Brechtje van Miert, manager Institutionele Funding bij Mogelijk (zie kader). ‘Beleggen in aandelen wordt risicovoller. Vastgoed is dan een goed, waardevast alternatief. Wij merken dat de bewegingen op de kapitaalmarkten leiden tot een recordaantal financieringsaanvragen.’

Ondernemershypotheek Institutioneel De jongste loot aan de stam van Mogelijk is de Ondernemershypotheek Institutioneel. ‘Voor deze nieuwe propositie werken wij met institutionele funding’, zegt Brechtje van Miert, manager Institutionele Funding bij Mogelijk. ‘Hiervoor geldt, zoals je je kunt voorstellen, een specifiek pakket met eisen waar aanvraag, onderpand én aanvrager aan dienen te voldoen. Daartegenover staat een scherpere rente en snelle beschikbaarheid van de gelden. Deze oplossing is er speciaal voor Nederlandse klanten met een aantoonbaar trackrecord. Ook verhuur van vastgoed valt eronder, waardoor deze oplossing meer is dan de standaard ‘CRE’ alleen.’

Ontwikkelingen

Als Van Miert en haar collega Paul Pennings, regiomanager, uitzoomen en verder kijken dan deze recente trend, zien ze nog meer trends op de Nederlandse vastgoedmarkt. ‘Een andere opvallende ontwikkeling is dat professionele vastgoedbeleggers zich niet alleen meer richten op residentieel vastgoed, zoals enkele jaren geleden, maar ook op commercieel vastgoed’, zegt Pennings. ‘Dat is echt een trendbreuk. Professionele vastgoedbeleggers vonden het lange tijd lastig om passende financieringen te vinden. Dat zorgde ervoor dat traditionele banken zich terugtrokken omdat het vinden van goede oplossingen complex was. Je ziet nu dat de rol van alternatieve vastgoedfinanciers groter wordt, en die van banken wat kleiner.’

Passende oplossing

Al deze ontwikkelingen vragen om een partij die een breed palet aan financieringsoplossingen biedt. Mogelijk is naar eigen zeggen precies zo’n partij. ‘Zolang het zakelijk vastgoed is, kunnen wij het financieren’, zegt Pennings beslist. ‘Of het nu om horeca gaat, kantoorpanden, recreatiewoningen of woningen voor de verhuur.’ En waar andere vastgoedfinanciers zich richten op private of op institutionele investeerders, kiest Mogelijk heel bewust voor allebei. ‘We doen dat met heldere financieringsoplossingen’, aldus Pennings. ‘Zo hebben we altijd een passende oplossing hebben voor onze klanten.

Breed palet

Van Miert loopt de verschillende opties kort langs. ‘Om te beginnen hebben we de Ondernemershypotheek. Daarbij financiert één investeerder rechtstreeks de zakelijke hypotheek. Wij publiceren de financieringsaanvraag op ons platform waar investeerders de financiering kunnen claimen. Deze oplossing is er voor alle zakelijke klanten en al het zakelijke onroerend goed. Daarnaast bieden we de Ondernemershypotheek via ons Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds. Bij deze constructie leggen meerdere beleggers geld in, waarmee een brede portefeuille aan zakelijk vastgoed wordt gefinancierd. We zijn nu bezig met het aantrekken van kapitaal voor ons 14e fonds.’

Dan is er de Verhuurhypotheek. ‘Deze is er voor de financiering van residentieel vastgoed voor de verhuur en is gericht op professionele vastgoedbeleggers. Een gloednieuwe propositie ten slotte is onze Ondernemershypotheek Institutioneel (zie kader). Afhankelijk van de wensen en behoeften van de aanvrager en de mate waarin de aanvraag past binnen de lijnen, kunnen wij altijd een passend voorstel doen.’

Samenwerking

Bij de dienstverlening van Mogelijk is er een belangrijke rol weggelegd voor intermediairs enerzijds, en slimme technologie anderzijds. ‘Persoonlijk geloof ik erg in de kracht van het intermediaire kanaal’, zegt Pennings. ‘Het huidige financieringslandschap is zo uitgebreid, dat iedere ondernemer in feite een intermediair naast zich nodig heeft. Wij werken graag met ze samen. Wij in de informerende rol richting klant, zij in de adviserende.’

Een intermediair kent de – soms uiteenlopende of bijzondere – financieringsbehoefte van zijn klant. ‘En hij kent onze diverse financieringsoplossingen. Daardoor weet een intermediair precies wat bij de ondernemer past. Wij merken dat de kwaliteit van de aanvraag daardoor ook hoog is. Onder aan de streep werkt het voor alle partijen efficiënt. Het samenwerken met een intermediair bespaart tijd én geld voor de klant.’

Mogelijk Vastgoedfinancieringen Mogelijk is vastgoedfinancier op het gebied van residentieel en commercieel vastgoed in Nederland, Bonaire en Curaçao en sinds vorig jaar ook in België. Het bedrijf is in 2016 opgericht door drie ondernemers. Zij vonden dat financieren van vastgoed anders moest en kon. Met vastgoed in het DNA, persoonlijke benadering én slimme technologie groeide Mogelijk uit tot dé vastgoedfinancier voor ondernemers en investeerders, vooral door te luisteren naar de markt en snel in te spelen op ontwikkelingen. Mogelijk is er voor investeerders, ondernemers, vastgoedprofessionals, institutionele partijen en intermediairs.

Slimme technologie

In die samenwerking met intermediairs, en met alle andere klanten, gebruikt Mogelijk steeds meer slimme technologie, vertelt Brechtje van Miert. ‘Wij zetten alles op alles om financiële aanvragen zo snel mogelijk doorgang te laten vinden en klanten vooral snel duidelijkheid te verschaffen. Een aanvraag via onze quickscan wordt beantwoord met een indicatief rekenvoorbeeld inclusief de maandlasten voor de klant, zodat de intermediair weer snel een indicatie aan die klant kan geven.’

Op deze manier is Mogelijk op de toekomst voorbereid. Een toekomst die vraagt om technologie, maatwerk en een scherpe blik. Pennings: ‘Op de lange termijn verwacht ik consolidatie op de markt, met minder financiers. Maar op de korte termijn verwacht ik juist een toename van allerlei soorten financiers. Het is dan des te belangrijker om een goede partij te kiezen. Wij helpen de markt door het feit dat we alles in-house hebben, onze innovatiekracht en vooral ons brede palet aan oplossingen, waarbij er voor iedereen wel iets passends bij zit. Zolang het zakelijk vastgoed is, kunnen wij het financieren.’

