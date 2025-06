Gesponsord KiesZon wordt Greenchoice Integrated

Volle elektriciteitsnetten, stijgende prijzen en de behoefte aan meer flexibiliteit; onderwerpen die hoog op de agenda staan van vastgoedontwikkelaars. De energievoorziening is daardoor een belangrijk aandachtspunt geworden bij de ontwikkeling en het beheer van vastgoed. Deze ontwikkelingen vragen om een andere aanpak: geen losse oplossingen, maar een goed op elkaar afgestemd energiesysteem waarin alle onderdelen als één geheel functioneren en naadloos op elkaar aansluiten. Greenchoice Integrated - de nieuwe naam van het voormalige KiesZon - zet hierop in.

De naamsverandering van Greenchoice Integrated markeert de verbreding van de dienstverlening: van specialist in zonnestroom naar partner voor integrale energieoplossingen, met aandacht voor opwek, opslag, sturing en markttoegang.

Druk op het net remt ontwikkeling

Voor veel vastgoedpartijen is de druk op het elektriciteitsnet inmiddels een beperkende factor bij nieuwbouw of uitbreiding. Meer capaciteit is vaak nodig, maar het elektriciteitsnet kan dat niet altijd leveren . Daardoor ontstaan vertragingen, herontwerpen of hogere kosten.

Volgens Fabio Pisano, manager commercie bij Greenchoice Integrated, leidt dit in de praktijk vaak tot versnippering: ‘Bedrijven willen vooral overzicht en energiezekerheid, maar worden in de praktijk geconfronteerd met een versnipperd aanbod. Er wordt vaak begonnen met één losse oplossing, terwijl later blijkt dat extra voorzieningen nodig zijn of dat netcapaciteit ontbreekt. Door vanaf het begin integraal te kijken voorkom je dat processen vastlopen en ontstaat er ruimte om echt te sturen op energie.’

Risico’s beperken

Voor vastgoedeigenaren speelt de energievoorziening een steeds belangrijkere rol bij het ontwikkelen, verhuren en beheren van gebouwen. ‘Een betrouwbare en goed georganiseerde energieoplossing helpt om risico’s te beperken, kosten beter te beheersen en vastgoed aantrekkelijk te houden voor huurders en gebruikers. Door opwek, opslag en aansturing slim te combineren binnen één systeem , ontstaat overzicht en controle. Wanneer energie al in een vroeg stadium wordt meegenomen in het ontwerp en de planning, kunnen keuzes beter worden afgestemd op de praktijk.’

‘Als vastgoedeigenaar wil je weten waar je aan toe bent’, gaat Pisano verder. ‘Als de energievoorziening goed is ingericht, geeft dat rust tijdens de exploitatie. Door alles goed op elkaar af te stemmen, voorkom je dat er later dure of ingrijpende aanpassingen nodig zijn.’

Eén organisatie

Door alle componenten – van ontwerp en installatie tot markttoegang – binnen één organisatie onder te brengen, ontstaat een energie-oplossing die coherent is én schaalbaar. Dit vergroot de leveringszekerheid voor bedrijven. Greenchoice Integrated beschikt als onderdeel van moederorganisatie Greenchoice over directe toegang tot de energiemarkt. Dat betekent dat niet alleen energie kan worden afgenomen, maar ook actief kan worden terug geleverd of flexibel kan worden gehandeld.

Volgens Pisano is deze combinatie een belangrijke factor in het succes van integrale oplossingen: ‘De energiemarkt is onvoorspelbaar. Dan is het extra belangrijk dat het energiesysteem wendbaar is en meebeweegt met veranderende omstandigheden. Met een slimme, integrale en samenhangende aanpak behouden vastgoedpartijen regie over hun energievoorziening en voortgang in de ontwikkeling van projecten.’

