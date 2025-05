Gesponsord Build to Connect keert terug met teambuilding en impact

Op vrijdag 19 september is Eemklooster Amersfoort weer het decor van de derde editie van Build to Connect. Tijdens het evenement voor de vastgoed- en bouwbranche steken zo'n 100 deelnemers van verschillende teams en netwerkclubs letterlijk de handen uit de mouwen voor Stichting HomePlan.

Na twee succesvolle edities keert Build to Connect terug. Bij dit evenement voor de vastgoed- en bouwbranche staan verbinden, bouwen en impact maken centraal. Deze middag bouw je samen met jouw team aan één van de schakels van een levensgrote kettingreactie. Deelnemers steken de handen uit de mouwen en maken met hun deelname een enorme impact voor gezinnen in extreme armoede in Zuidelijk Afrika. De opbrengst van dit evenement gaat rechtstreeks naar de doelstelling van Stichting HomePlan: bouwen aan een huis, thuis en toekomst voor mensen in extreme armoede. Met de opbrengst van de eerdere edities worden al achttien huizen gebouwd.

Build to Connect 2024, vlnr. Peter Schreuter, Patricia Dijkstra en Marike van Seeters

De impact van Build to Connect

Build to Connect wordt sinds 2023 georganiseerd door Provada en Stichting HomePlan. De eerste twee edities hebben een enorme impact gemaakt. Zo bouwden al 198 deelnemers van 35 organisaties aan een huis, thuis en toekomst voor mensen in extreme armoede. Met de opbrengst van Build to Connect zijn inmiddels acht huizen gebouwd in Zimbabwe en er wordt nog gebouwd aan tien huizen in Zuid-Afrika.

September: hét moment voor teambuilding

Elk team bouwt aan een creatieve schakel.

Na de zomermaanden is het tijd om jouw team weer klaar te stomen voor het najaar. Activeren en inspireren staan centraal tijdens Build to Connect. Je ontdekt nieuwe talenten in jouw team. Wie is er een echte techneut en wie werpt zich op als projectleider? Samen bouwt het team aan een van de schakels van een levensgrote kettingreactie. De deelnemende teams werken met duurzame en hergebruikte materialen, maar ook met materialen uit hun eigen marketingarchieven. Hierdoor springt iedere schakel van de kettingreactie er op een creatieve manier uit.

Deelnemen als team of individu

De deelnemers van Build to Connect 2024

Sinds 2024 is het niet alleen mogelijk om als team deel te nemen, maar ook als individu. Je bouwt als individu dan mee in een netwerkteam. Zo werk je met jouw deelname niet alleen aan een levensgrote kettingreactie, maar ook aan je netwerk! Met zo’n 100 professionals uit de bouw- en vastgoedsector is een nieuwe connectie zo gemaakt. De eerste teams van 2025 zijn inmiddels al bekend: Stebru, Van Omme & De Groot, Savills, Capital Value, MVGM, Mogelijk en VB+ Vastgoed groep.

Housing Partners

Ook dit jaar vormen de Housing Partners weer de belangrijke fundering voor het event. Deze partners dragen heel concreet bij aan de bouw van een volledig huis in Zuidelijk Afrika. Voor deze derde editie zijn Van Omme & De Groot, Stebru, MVGM en Provada al Housing Partner. Met een donatie van €5.000 bouwen zij mee aan een compleet huis met watertank en toilet. Deze gift gaat rechtstreeks naar Stichting HomePlan en is hiermee fiscaal aftrekbaar. Er zijn twee verschillende sponsormogelijkheden .

Unieke samenwerking tussen Provada en Stichting HomePlan

De derde editie van hét evenement voor de vastgoed- en bouwsector is een initiatief van Provada en Stichting HomePlan. Provada draagt structureel bij aan de projecten van HomePlan en daardoor ontstond het idee voor deze samenwerking. Provada zet zich in om de vastgoedbranche te verbinden en in beweging te krijgen. Die expertise wordt gekoppeld aan de doelstelling van Stichting HomePlan: bouwen aan een huis, thuis en toekomst voor mensen in extreme armoede.

Op vrijdag 19 september bouwt Build to Connect met zo’n 100 vastgoedprofessionals in Amersfoort. Voor deze energieke teambuilding- of netwerkactiviteit kun je je hier aanmelden .

Dit artikel is gesponsord door Stichting HomePlan .