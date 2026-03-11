Gesponsord 'Deze keukens leveren een bijdrage aan een betere wereld'

In Harderwijk ontwikkelen bouwbedrijf Van Wijnen en woningcorporatie Omnia Wonen het project Kade 10, waarbij in de loop van dit jaar 104 nieuwe wooneenheden verrijzen. Het hele project ademt duurzaamheid, met als kers op de taart de biobased keukens die Keller Keukens plaatst. Wij spraken met Bob van Leeuwen (projectontwikkelaar bij Omnia Wonen), Niels van der Ven (projectleider bij Van Wijnen) en Stef Koldewijn (accountmanager Keller Keukens).

Kade 10 ligt in de populaire woonwijk Waterfront in Harderwijk. Een ideale plek, op loopafstand van het centrum en met uitvalswegen dichtbij. Hier bouwt Omnia Wonen in samenwerking met Van Wijnen 44 studio’s en 60 tweekamerappartementen. De fundering is inmiddels gelegd, vertelt Van Leeuwen. ‘We zijn hard op weg om alle 104 wooneenheden in het vierde kwartaal van 2027 op te leveren. Tegen die tijd biedt Kade 10 starters een mooie, eerste thuis in een toekomstbestendige buurt.’

Meer doen dan nodig is

Het uitvoerend bouwbedrijf is Van Wijnen Harderwijk-Zwolle, een landelijk opererende organisatie met een sterke binding met Harderwijk. Van Wijnen zet bij al hun projecten stevig in op duurzaamheid. Van der Ven: ‘We staan altijd open voor innovaties en maken ons bijvoorbeeld hard voor CO2-reductie, circulair bouwen en biodiversiteit, en we gaan graag samenwerkingsverbanden aan met partners in duurzaamheid.’ In het project Kade 10 kan het bouwbedrijf wat dat betreft zijn hart ophalen. Hier staan alle neuzen dezelfde kant op en probeert iedereen een stapje verder te gaan dan misschien officieel nodig is. ‘De gemeente Harderwijk stelt eisen aan nieuwbouwprojecten wat betreft vergroening, water-

opvang, het tegengaan van hittestress, enzovoort. Wij denken graag mee over hoe we daar nóg meer in kunnen betekenen.’

Biobased keuken van Keller: enduura elba Enduura elba is de volgende generatie biobased keukens van Keller. Een keuken waarin circulariteit, CO2-reductie en toekomstbestendigheid centraal staan, zonder het budget uit het oog te verliezen. De combinatie van 100% biobased bindmiddel, duurzaam, Europees resthout (86% recycled, 14% afval) en biogene melamine zorgt voor een CO2-reductie van 30% t.o.v. standaard spaanplaat, zo blijkt uit de LCA opgesteld door Ecochain Technologies volgens ISO14021, ISO14040, ISO14044, Bepalingsmethode v1.2 en EN15804:2021+A2:219.

Voorbeeldfunctie voor corporatie

Ook Omnia Wonen wil telkens een stapje extra zetten, vertelt Van Leeuwen. ‘Wij hebben als woningcorporatie een voorbeeldfunctie, vind ik. En dat betekent dat we proberen voorop te lopen. De schaarste van grondstoffen neemt bijvoorbeeld verder toe, waardoor we verantwoord moeten omgaan met materialen In 2050 willen we daarom een volledig circulaire werkwijze hanteren. En in 2030 willen we het gebruik van abiotische grondstoffen met minstens 50% verminderen. De meeste van die besparingen verkrijgen we bij nieuwbouwprojecten zoals ‘Kade 10’. Die zijn wat duurzaamheid betreft koploper in onze organisatie.’

Biobased keukens

Een van de duurzame keuzes die Omnia Wonen voor Kade 10 heeft gemaakt is het plaatsen van biobased Keller keukens: enduura® elba . Dit nieuwe product is een grote stap vooruit in milieubewuste en verantwoorde keukenbouw. Koldewijn: ‘Wij zijn als Keller Keukens al jarenlang bezig met duurzaamheid, en een biobased keuken is een logisch gevolg van die inspanningen.’ In eerste instantie was het een flinke zoektocht naar de juiste materialen. Wat goed was, bleek vaak te duur of voldeed niet aan onze kwaliteitseisen. Maar uiteindelijk kwam het bedrijf op een 100% biobased spaanplaat uit die én mooi én financieel bereikbaar was. Daar bovenop komt nog een melamine die voor een groot deel wordt gemaakt met biogas in plaats van aardgas. ‘Met de materialen die we nu gebruiken komen we op een CO2-reductie van 30%. Dat is echt een substantiële besparing.’

Van Leeuwen: ‘De keukens van Keller hebben heel veel impact, op ons, op onze huurders en op de leefomgeving.’

Duurzaam, betaalbaar én comfortabel

De vraag naar plant-based keukens komt deels uit de markt, vertelt Koldewijn. ‘Mensen zijn actief bezig met duurzaamheid. Ze willen hun impact op de leefomgeving zo veel mogelijk beperken en kiezen daarom voor producten die daarvoor zorgen. Dus ook keukens. Voor ons is het dan de uitdaging om een keuken te ontwikkelen die niet alleen duurzaam is maar ook betaalbaar én die niets aan comfort inlevert.’ Maar de impuls komt ook vanuit Keller Keukens zelf, vertelt Koldewijn. ‘Onze directie heeft duurzaamheid als rode draad in onze strategie verwerkt. Dit zie je dan ook terug in alle facetten van het bedrijf, waaronder natuurlijke productontwikkeling.’

Bewustere wereld

Voor Omnia Wonen zijn de nieuwe biobased keukens ook een mooie stap, vertelt Van Leeuwen. ‘Een keuken wordt dagelijks gebruikt en moet dus aan alle kwaliteitseisen voldoen. In die zin

lijken deze keukens eigenlijk best wel veel op ‘gewone’ keukens en zie je het er aan de buitenkant niet aan af. Maar deze keukens van Keller hebben heel veel impact, op ons, op onze huurders en op de leefomgeving. Zo dragen we nog meer ons steentje bij aan een bewustere wereld.'

