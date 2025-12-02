Gesponsord 'Nieuwe biobased keuken doorbreekt eeuwige corporatiedilemma'

Met de enduura® elba bewijst Keller Keukens dat biobased keukens nu echt bereikbaar en schaalbaar zijn, terwijl ze CO2 reduceren en bijdragen aan een circulair woningconcept. Woningcorporatie Arcade Mensen & Wonen durft de stap te zetten: 'Duurzame keuzes worden een echte no-brainer.'

Het is een frustrerend dilemma waar elke corporatie mee worstelt: je wilt verduurzamen, maar je budget is beperkt. Met de enduura elba is er een geheel nieuwe biobased keuken op de markt met slechts een geringe meerprijs. De kern van de keuken is spaanplaat, gemaakt van resthout uit duurzaam beheerde Europese bossen. Maar de echte CO2-reductie komt van de binder. Deze wordt volledig gemaakt van boomschors. Zo ontstaat een 100% biobased spaanplaat die volledig herbruikbaar en circulair is. De biogene melamine toplaag wordt geproduceerd met Nederlands biogas in plaats van aardgas. Het resultaat is een biobased keuken die 30% minder CO2 uitstoot dan de standaard variant.

Minder marge, meer impact

Keller Keukens levert hiermee een keuken die niet alleen duurzaam is, maar ook aantrekkelijk geprijsd. Dat Keller Keukens dit voor elkaar krijgt, is bijzonder. Want normaal gesproken betaal je voor biobased producten fors meer. Hoe hebben ze die meerprijs beperkt? Froukje van Eekelen, accountmanager bij Keller Keukens: ‘Dat heeft deels te maken met de doorontwikkeling van de keuken, en dan de spaanplaat in het bijzonder. Maar ook met het feit dat we als Keller Keukens zelf een deel van de kosten dragen. We hebben als doel in 2030 een volledig biobased assortiment te hebben. Daar hoort een investering bij.’

Biobased bouwen als logische stap

Arcade Mensen & Wonen is de eerste woningcorporatie die kiest voor de enduura elba. ‘Bij Arcade streven we ernaar onze huurders een prettig, veilig, betaalbaar én duurzaam thuis te bieden’, zegt Kevin Weij, regisseur Duurzaamheid bij Arcade. ‘We volgen de duurzame ontwikkelingen in de markt, het beleid en de wet- en regelgeving op de voet, en willen actief bijdragen aan maatschappelijke vooruitgang. Het past bij onze organisatie om initiatief te nemen en lef te tonen.’ De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor een groot deel van de wereldwijde CO2-uitstoot. Voor een gemiddelde nieuwbouwwoning ontstaat ongeveer 60% van de uitstoot al bij materiaalproductie. ‘Daar kunnen wij dan ook de grootste impact maken. Biobased bouwen is voor ons een logische stap.’

Duurzame keuzes worden no-brainer

De prettige samenwerking met Keller Keukens maakte bij de keuze ook verschil, zegt Weij. ‘Keller Keukens zet zich in om zijn productlijn steeds verder te verduurzamen. Wij versnellen dat proces en geloven dat traditionele keukens op termijn duurder uitpakken, waardoor duurzame keuzes een echte no-brainer worden.’ Het effect van dergelijke keuzes op corporaties is groot. De enduura elba vermindert de CO2-uitstoot tot 30%, voldoet aan de nieuwe MPG-eisen en biedt een gezonder binnenklimaat door het natuurlijke bindmiddel. Daarbij is het onderhoud eenvoudig, verlopen montage en garantie zoals bij Keller gebruikelijk, en zijn er talloze combinatiemogelijkheden met greeploze opties of duurzame apparatuur. ‘Huurders merken het verschil misschien niet direct, je ziét niet dat de keuken biobased is’, zegt Weij. ‘Maar het verhaal achter de keuken maakt wel impact: met elkaar kiezen we voor een toekomstbestendige woning.’

