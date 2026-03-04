Gesponsord Wie wordt Young Talent Award-winnaar 2026?

'Jonge mensen zijn enorm belangrijk voor de innovatiekracht en creativiteit in de vastgoedsector. We verwachten ook weer veel aanmeldingen voor de Young Talent Award. 'Een geweldig leuke en leerzame ervaring', horen wij vaak terug van oud-deelnemers.' Dat stelt Niels Euverman, binnen het bestuur van NVM Business verantwoordelijk voor Marketing en Communicatie en het penningmeesterschap en directeur/eigenaar van Euverman Bedrijfsmakelaars & Vastgoedbeheerders en Euverman & Nuyts. 's Lands grootste commercieel vastgoedadviseurs- en taxateursvereniging sponsort voor het vierde jaar op rij de Vastgoedmarkt Young Talent Award powered by NVM Business.

‘Iedere ondernemer moet natuurlijk zelf weten hoe die een bedrijf leidt’, spreekt Euverman bedachtzaam. ‘Maar ook voor mijn eigen makelaarskantoren vind ik het superbelangrijk dat iedereen zichzelf ontwikkelt en elke dag beter probeert te worden. Jonge mensen zijn voor nieuwe inzichten essentieel, omdat ze fris tegen de zaken aankijken. Geef hen dan ook de ruimte zich aan te melden voor de Young Talent Award, luidt mijn oproep. Deze competitie biedt een geweldig podium voor aanstormend talent om te laten zien wat ze waard zijn. Als werkgever toon je zo ook meteen overtuigend aan, dat je het waard vindt om te investeren in jong talent.’

Aanmelden

Organisaties kunnen hun kandidaten tot en met vrijdag 20 maart opgeven via de website van Vastgoedmarkt voor de 19de editie van deze felbegeerde Award. De jury kiest vervolgens vijf genomineerden. Als genomineerde start hier je campagne rondom het door jou gekozen topic in de commerciële vastgoedsector. Laat jouw kennis en kunde zien in vlogs en blogs. Tijdens de halve finale op woensdag 22 april op het kantoor van NVM in Utrecht krijg je de kans het onderwerp te pitchen. Door een speciaal samengestelde jury van vastgoedexperts worden de drie beste kandidaten gekozen die tegen elkaar mogen strijden in de spetterende finale op donderdagmiddag 11 juni tijdens PRODVADA in RAI Amsterdam.

NVM Business , 550 aangesloten kantoren met 950 professionals, hecht sowieso groot belang aan de aanwas van jong talent, blijkt uit Euvermans gedreven uiteenzettingen. ‘Arbeidsmarkt en jonge professionals zijn voor ons cruciale onderwerpen.’ In die focus past het partnership met Vastgoedmarkt voor de bekende Young Talent Award (YTA). ‘We willen ook onze samenwerking met het HBO en WO verder gaan intensiveren om te zorgen dat er meer en goed gekwalificeerd talent van de opleidingen komt.’

Masterclass

Zelf organiseert de branchevereniging op 17 april op haar kantoor in Utrecht een Masterclass voor vastgoedstudenten. Aansprekende namen zoals Maarten de Gruyter en Boukje Rijkens van CBRE delen onder begeleiding van Sven Bertens van JLL en bestuurslid van NVM Business hun kennis en ervaringen, waardoor de studenten kunnen ‘kennismaken met de dynamiek en veelzijdigheid van de verschillende onderdelen van het commercieel vastgoed’.

Op deze unieke manier wordt jong talent, als volgende generatie vastgoedprofessionals, geïnspireerd en enthousiast gemaakt over welke bijdrage zij in de toekomst kunnen leveren aan de gebieden van de toekomst, onze maatschappij en onze toekomstige leefomgeving, licht Euverman bedrijvig toe. Tijdens PROVADA worden op donderdag 11 juni op de NVM-stand ook enkele bijeenkomsten voor vastgoedstudenten georganiseerd. Terwijl ’s middags de zinderende finale van de YTA is geprogrammeerd.

Brede scope

De Vastgoedmarkt Young Talent Award sponsored by NVM Business richt zich op hoogopgeleide toppers jonger dan 37 jaar, werkzaam in de volle breedte van de commerciële vastgoedmarkt. Die brede scope past ‘perfect’ in de visie van de sponsor, stelt Euverman. ‘ESG en innovatie zijn naar onze overtuiging belangrijke trends de komende jaren. Juist vanwege het brede karakter van Environmental, Social en Governance èn innovatie moet de hele sector geactiveerd worden. Bovendien vinden onze leden hun opdrachtgevers in alle delen van de vastgoedmarkt.’

Signalen dat de Nederlandse vastgoedsector ontvankelijk zou zijn voor de denkbeelden van de Amerikaanse president in zijn strijdtocht tegen ‘woke’ waartoe Donald Trump ‘ESG’ nadrukkelijk rekent - krijgt Euverman niet. ‘ESG wordt hier breed gedragen en dat zal zo blijven, verwacht ik.’ Voor jongeren is duurzaamheid volgens hem sowieso een vrijwel automatisme geworden. En met reden: zij zullen het meest getroffen worden door de gevolgen van klimaatverandering.

Digitalisering, innovatie en duurzaamheid

De vastgoedsector verkeert al jaren in transitie waarbij digitalisering, innovatie en duurzaamheid centraal staan. ‘Stenen zijn slechts een middel om iets te creëren naar de specifieke wensen van een gebruiker’, licht het NVM-bestuurslid toe. ‘Dat vergt veel creativiteit, want de uitdagingen worden ook door het ruimtegebrek en alle regelgeving alleen maar groter. Voor creativiteit heb je jongeren en prop tech nodig.’

Maar hoeveel perspectief biedt een loopbaan als makelaar of taxateur in een wereld die straks gedomineerd wordt door AI? Veel vastgoedprofessionals zien kunstmatige intelligentie namelijk vooral als een bedreiging voor die beroepen, zo blijkt althans uit de meest recente Vastgoedmonitor. Dat is het periodieke onderzoek van de vakbladen Vastgoedmarkt, Cobouw en USP Marketing Consultancy onder vastgoedprofessionals.

Een derde van de professionals stelt dat kunstmatige intelligentie (AI) de rol van makelaars en taxateurs minder belangrijk maakt. Gevraagd naar de impact op andere beroepen zoals projectontwikkelaars en architecten, denken veel minder respondenten dat dit beroep onbelangrijker wordt door AI (respectievelijk rond de 15 en 20 procent).

AI-hulpmiddel geen concurrent

Euverman toont zich allerminst onder de indruk. ‘AI is net als alle technologische ontwikkelingen: je moet het niet als een concurrent beschouwen, maar als hulpmiddel waarmee je je voordeel kunt doen’, stelt hij nuchter. ‘Ook met modelmatig taxeren van woningen op basis van allerlei data heb je altijd een kenner nodig van de plaatselijke markt en de verwachte marktontwikkeling.’

Data alleen volstaan volgens hem dan ook niet voor een doorwrocht advies of een waardebepaling. ‘Je moet ook echt diep inzicht hebben in zo’n specifieke markt, gepaard aan een brede visie op de ontwikkelingen die van invloed zijn. Dat geldt helemaal voor bedrijfsmatig vastgoed, want dat is nooit een repeterend product, maar altijd uniek.’

Niet alleen technische vaardigheden, maar ook leiderschapskwaliteiten en een brede visie op de veranderingen in de vastgoedmarkt zijn essentieel in de competitie voor de YTA, onderstreept hij tot slot. ‘Ook het tonen van overtuigingskracht, creativiteit, gericht zijn op samenwerking en buiten de gebaande paden durven treden zijn enkele eigenschappen van een Young Talent.’

Battle for talent

Volgens Euverman gaat de battle for talent onverminderd voort. Hij wijst erop dat vrijwel alle sectoren in het land met flinke personeelstekorten worstelen en dat geldt ook voor het vastgoed. Oorzaak zijn onder andere de vergrijzing en - ondanks alle geopolitieke onzekerheden – de redelijk florerende economie.

Hoe zit het gezien binnen die context met de aloude vrees dat vastgoedbedrijven in de ‘battle for talent’ hun kaarten liever tegen de borst houden en hun toptalent niet aanmelden voor de YTA? ‘Het risico dat zij vertrekken is altijd aanwezig’, meent Euverman. ‘Dat voorkom je zoveel mogelijk door een goed team te bouwen, waarin mensen op hun plek zitten, doorgroeimogelijkheden hebben en zich thuis voelen met een goede balans tussen werk en privé. Je moet als werkgever namelijk niet alleen je energie steken in mensen werven, maar óók behouden. Dat doe je niet door jonge mensen in een hokje te stoppen en af te schermen van de buitenwereld.’

Jury

De jury bestaat dit jaar uit: voorzitter en Vastgoedmarkt hoofdredacteur Servaas van der Laan; Onno Dwars, CEO Ballast Nedam Development, winnaar YTA 2012; Rogier Rombouts, ontwikkelaar en eigenaar van DURBS, winnaar YTA 2023; Sander van Oss, oprichter en partner Neoo; Huub van Manen, manager projectontwikkeling, Kroonenberg Groep, winnaar YTA 2025; Jessie Wagenaar, directeur Customer Succes bij Amvest, winnaar YTA 2016.

Historie

De Vastgoedmarkt Young Talent Award is in 2007 in het leven geroepen als tegenhanger van, maar ook als aanvulling op, de Vastgoedmarkt Award voor vastgoedman/vrouw van het jaar. De onderscheiding moet vooral een stimulans zijn voor jongere vastgoedprofessionals om hun carrière verder vorm te geven. De genomineerden zijn voorgedragen door de bedrijven waar zij werken. In 2008 vond de eerste uitreiking van de Yardi/Vastgoedmarkt Young Talent Award plaats op de Expo Real in München

NVM Business

NVM Business is de grootste coöperatieve vereniging van vastgoedadviseurs en taxateurs in onroerende goederen op het gebied van commercieel vastgoed. De vereniging geeft via educatie en research doelgerichte ondersteuning aan haar leden. NVM Business is gespecialiseerd in commercieel vastgoed -kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels en horeca- en bestaat uit ruim 950 vastgoedadviseurs en taxateurs, die zich onderscheiden door hun uitgebreide kennis van de regio’s waarin zij actief zijn. Daarnaast zorgt NVM Business voor belangenbehartiging richting overheid en politiek. De organisatie vertegenwoordigt 90 procent van de markt nadat alle grote internationale vastgoedadviseurs zich hebben aangesloten.

