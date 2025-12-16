Gesponsord 'Onze unieke aanpak is de toekomst voor de woningbouw'

Acht jaar geleden begon Barentsz met een droom: duurzame houten huizen maken die mooi, extreem energiezuinig en supercomfortabel zijn. Inmiddels draait de houtbouwfabriek op volle toeren en is het concept volwassen. Dus zetten de ontwerpende houtbouwers uit Hilversum nieuwe stappen, van recreatiewoningen tot appartementen. Met één cruciaal uitgangspunt: het Barentsz-DNA blijft leidend. 'Hoe vroeger in het traject we aan tafel zitten, hoe beter het resultaat.'

Wat Barentsz uniek maakt, is de volledige regie over het proces. Van architectonisch ontwerp tot prefabricage in eigen fabriek en realisatie op de bouwplaats. 'We hebben vanaf het begin gezegd: bouwen is in Nederland veel te ingewikkeld. Zo veel partijen, zo veel stappen. Dat wilden we makkelijker maken’, aldus Derk-Jan Wentink, architect en mede-oprichter van Barentsz. ‘En die eenvoud staat nog altijd centraal. In het ontwerp en in het proces.’

Van particulier naar professionele markt

De Barentsz-formule bleek niet alleen geschikt voor woningen in particulier opdrachtgeverschap, maar ook voor ontwikkelaars en corporaties. Mede-oprichter en architect Jochem van der Spek: ‘We kunnen vloer-, dak- en wandpanelen maken in elke afmeting, dus opende zich een hele nieuwe markt. Het Barentsz-gevoel kun je nu ook ervaren in geschakelde huizen en we zijn momenteel bezig met de eerste projecten waar we gestapeld gaan bouwen in hout.’

Barentsz werkt inmiddels samen met ontwikkelaars op projecten in Castricum, Hilversum en Weesp, waar tientallen nieuwe Barentszhuizen worden gerealiseerd. ’De voordelen voor particulieren, zoals de snelheid, de zekerheid, de duurzaamheid en de architectonische vrijheid zijn ook voor onze professionele partners een belangrijke reden om voor Barentsz te kiezen’, vertelt Casper Hellebrekers, mede-oprichter en hoofd Marketing en Sales.

Van der Spek: ‘Er zijn al concrete aanvragen voor recreatiehuizen. Binnenkort gaan we een eerste testwoning bouwen.’

Het Silicon Valley van de houtbouw

Barentsz past verschillende houtbouwtechnieken toe, naast HSB ook CLT (cross laminated timber), afgestemd op woningtypes en locatie. ‘CLT wordt vooral gebruikt bij gestapelde bouw, vanwege de woningscheidende vloeren’, legt Van der Spek uit. Barentsz profiteert daarbij van de locatie van hun productiefaciliteit in Letland. ‘Die staat midden in een uniek ecosysteem van houtbouwkennis en expertise. Niet alleen het hout groeit daar in de buurt, maar ook de kennis over houtbouw is heel hoog. Opleidingen, producenten, engineeringbureaus en leveranciers zitten er allemaal dicht bij elkaar. Dat stimuleert kennisdeling en innovatie. En daar maken wij zeker ook gebruik van bij het ontwikkelen van nieuwe woningtypes.’

Vakantiewoningen

De Barentsz-formule wordt nu ook ingezet op de snel groeiende recreatiemarkt. ‘Er zijn al concrete aanvragen voor recreatiehuizen. Binnenkort gaan we een eerste testwoning bouwen’, aldus Van der Spek. ‘Een vakantiewoning is gemiddeld zo'n 70 vierkante meter. Die zet je in een week helemaal kant en klaar neer, maar het stelt wel andere eisen aan je ontwerp en techniek. De wanddikte moet bijvoorbeeld omlaag. Dat betekent anders isoleren.’

Wentink vult aan: ‘Voor bepaalde woningtypen zullen we onze NOM (nul-op-de-meter) ambitie moeten bijstellen naar BENG (bijna energie neutraal). Dat is nog steeds heel zuinig trouwens.’ Barentsz werkt aan 3 a 4 verschillende typen vakantiewoningen, voor 4 tot 8 personen. Het belangrijkste vinden de mannen dat het Barentsz-DNA behouden blijft. Hellebrekers: ‘Het gevoel van een Barentsz-huis is uniek, dat horen we van bewoners en bezoekers aan onze open dagen. Dat gevoel van wonen in hout, van rust en comfort, van ruimte en harmonie met de omgeving moeten we koste wat kost behouden.’

Samen keuzes maken

Groei gaat niet zonder frictie. Een van de grootste uitdagingen voor de bouwende architecten uit Hilversum is momenteel het spanningsveld tussen betaalbaarheid en hun hoge eisen aan kwaliteit. ‘Nu we meer projectmatig gaan bouwen, moeten we soms iets andere keuzes maken', zegt Wentink. ‘Zoals dat isolatiepakket. Moet dat echt NOM zijn, of kun je het terugbrengen naar het niveau van het bouwbesluit, de wettelijke normen? Dubbelglas in plaats van triple glas? Maar denk ook aan houten kozijnen in plaats van hout-aluminium, wat we standaard leveren. Dat is op korte termijn weliswaar goedkoper, maar houten kozijnen vergen wel meer onderhoud later. Van installatie tot gevelafwerking zijn er verschillende mogelijkheden. Dat zijn afwegingen die we samen met ontwikkelaars en woningcorporaties maken.’

Als er al fundamentele keuzes gemaakt zijn voordat wij aanschuiven, wordt het hele proces trager en vager”

Eerder aanschuiven voor een beter resultaat

De juiste keuzes maken betekent wel dat Barentsz in een vroeg stadium betrokken moet worden. Wentink illustreert het met een recent voorbeeld. ‘We werden door een ontwikkelaar in de initiatieffase benaderd voor een project van 8 woningen voor een particuliere initiatiefnemer. Wij kunnen dan binnen twee dagen een schetsontwerp opleveren met een globale kostenraming. Helemaal in ons concept. De ontwikkelaar kon snel naar de opdrachtgever, direct to the point komen en doorpakken. Als er al fundamentele keuzes gemaakt zijn voordat wij aanschuiven, wordt het hele proces trager en vager. Dat is wat we de afgelopen jaren geleerd hebben in projectmatige bouw: hoe eerder we aanschuiven, hoe beter het resultaat.’

Totaalconcept voor de toekomst

Met recreatiewoningen, appartementen en geschakelde bouw breidt Barentsz haar portfolio flink uit. ‘We zijn aan het pionieren, we doen echt iets anders dan de rest. Maar dat betekent ook dat we mensen heel goed moeten meenemen in ons verhaal’, zegt Hellebrekers. ‘Ons totaalconcept past soms nog niet in bestaande protocollen en procedures. Het is aan ons om dat paradigma te veranderen.’ Wentink vult aan: 'Onze propositie is in de basis glashelder. Werk je met ons, dan krijg je niet alleen een huis, maar een totaalconcept dat je project naar een hoger niveau tilt. Wij geloven echt dat onze totaalaanpak waarin ontwerp, prefabricage en bouw geïntegreerd zijn, de toekomst is voor de woningbouw.’

