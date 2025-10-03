Gesponsord 'Verduurzamen van een woning is een nobrainer'

Wat kost het om een woning te verduurzamen? En wat levert het op? Op deze vragen krijgen nu een helder antwoord dankzij de nieuw ontwikkelde NVM Verduurzamingsscan. Matthijs Hofman van Brainbay vertelde in de NVM Podkas over de tool die makelaars inzicht geeft in kosten, maatregelen én waardestijging.

Loont verduurzaming van een woning eigenlijk nog? Die vraag van huiseigenaren en makelaars stond centraal in de NVM Podkas waarbij Matthijs Hofman, product owner wonen bij Brainbay , te gast was. Spoiler alert: het antwoord is ‘ja’. Dankzij Brainbay, de datadochter van NVM , is dit nu inzichtelijk gemaakt. Hofman: ‘Ons team van developers ontwikkelt software en AI-modellen voor makelaars en taxateurs op de woningmarkt. Eén van die modellen richt zich op het bepalen van de waardestijging van een woning na verduurzaming.’

<!--[--><!--]-->

Van label rood naar label groen

Voor de duidelijkheid: dit model bestond al een tijdje. ‘Het oorspronkelijke model kon aangeven wat een huis meer waard wordt als je dat verduurzaamt van een rood naar een groen label. Makelaars vonden dat prettig, maar vroegen zich wel af wat er moest gebeuren om dat groene label te krijgen. En tegen welke kosten.’ Dat is nu allemaal mogelijk volgens Hofman. ‘Wij baseren ons op verschillende bronnen: het definitieve energielabel én het uitwisselingssysteem van makelaars waarin zij de huidige staat van verduurzaming invoeren. Denk aan de isolatievormen, de verwarmingsinstallatie en het aantal zonnepanelen. Op basis daarvan kan het model nu precies aangeven welke maatregelen nodig zijn voor een hoger energielabel, wat de kosten van die maatregelen zijn en wat ze onder aan de streep opleveren.’

Onderzoek: investering meestal lager dan de opbrengst

Collega Rogier Weck deed onderzoek naar 15.000 woningen die werden verduurzaamd. De conclusie was verrassend. ‘De investering bleek in veruit de meeste gevallen lager dan de opbrengst’, zegt hij. ‘In 90 procent van de gevallen krijg je na verduurzaming je investering terug dankzij de gestegen waarde van je woning.’ Dit biedt ook kansen voor te koop staande woningen met bijvoorbeeld een G-label. Makelaars kunnen nu bij een bezichtiging van zo’n woning aan potentiële kopers een quickscan meegeven met welke maatregelen er nodig zijn om de woning substantieel in waarde te laten stijgen.’ Kleine nuance: in 10 procent van de gevallen loont de investering niet volledig. ‘Daarbij gaat het vaak om hele kleine verduurzamingsingrepen die niet leiden tot een beter energielabel. Maar dan nog krijg je een groot gedeelte van je investering terug. En je geniet hoe dan ook van de andere voordelen van verduurzaming, zoals meer comfort en lagere energiekosten. Verduurzaming van je woning is dus altijd een nobrainer.’

Dit artikel is gesponsord door NVM .