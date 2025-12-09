Gesponsord Lichting van dertien MSRE-studenten afgestudeerd

Tijdens een feestelijke uitreiking in de Vondelkerk in Amsterdam hebben op donderdag 4 december 2025 dertien afgestudeerden van de specialistische masteropleiding Master of Science in Real Estate (MSRE) hun diploma ontvangen van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Zij kregen het diploma uit handen van drs. Arthur Marquard, programmamanager MSRE.

De ASRE feliciteert alle afgestudeerden hartelijk met het behaalde diploma en wenst hen veel succes met hun toekomstige carrière.

Specialistische masteropleiding

De Master of Science in Real Estate (MSRE) is de specialistische masteropleiding van de ASRE. De basis van de MSRE-opleiding zijn de vakken Marktanalyse en Investeringsanalyse , met een verdieping in één van de specialisatievakken Gebieds- en Vastgoedontwikkeling of Vastgoedbeleggen . Studenten kiezen twee Master Challenges waarin gedurende vier dagen een visie wordt ontwikkeld op disruptieve trends als Digitale Innovatie , Energietransitie en Seniorenhuisvesting en Zorgvastgoed . Deze Master Challenges staan open voor alle ASRE-masteralumni.

Alumnivereniging MSREAA

Iedereen met een MSRE-titel kan contact houden met medestudenten van deze specialistische masteropleiding door lid te worden van de alumnivereniging MSREAA . Leden hebben toegang tot kennisbijeenkomsten, excursies, de jaarlijkse sloepentocht door de Amsterdamse grachten en het Annual Dinner.

De MSRE-afgestudeerden van najaar 2025 zijn:

Sella Baykara , MRP, De invloed van het energielabel op de woningprijzen: Een vergelijking van Alkmaar vóór en ná de energiecrisis

William Bouw , Woonstichting Nijkerk, Bouwen aan het middenhuursegment in de woningmarktregio Foodvalley. Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden hoe woningcorporaties in de woningmarktregio Foodvalley een bijdrage kunnen leveren om woningen in het middenhuursegment te bouwen

Jasper Bredius , Sagax Nederland, Ketenintegratie en verhuurbaarheid van bedrijfsruimte. Een onderzoek naar de rol van energie-infrastructuur bij het verbeteren van de verhuurbaarheid van bedrijfsruimte in Nederland

Roy Broere , CBRE, Veranderde woonwensen in Leiden en Bollenstreek?

Eveline van Doorn , Vesteda, Toekomstscenario's voor middenhuur. Een onderzoek naar de ontwikkeling van de huurwoningvoorraad in het midden- en hoge huursegment bij een minimaal energielabel D vereiste

Kars Freriks , a.s.r. real estate, Paris Proof winkelvastgoed anno 2025. On our way to net-zero in 2045

Nico Jonk , CBRE, De bèta als basis voor het bepalen van een verwacht rendement: een realistische benadering?

Tessa Karman , NederWoon, Zorgeloos Wonen: de sleutel tot servicegericht (ver)huren. Een onderzoek naar hoe vastgoedbeheerders huurders kunnen ontzorgen met gerichte servicedienstverlening

Bob Klaarenbeek , Today Real Estate Development, Rente in beweging: Hoe de rentestand het investeringsvolume binnen het logistiek en bedrijfsmatig vastgoed bepaalt

Faye van der Kroft , Gemeente Rijswijk, Met woningen alleen bouw je geen stad: maatschappelijke voorzieningen in gebiedsontwikkeling:

Dewi Kuen-Jostmeijer , COUP, Een getokeniseerd toekomstperspectief voor religieus vastgoed. De gemeenschap draagt de kerk weer op haar schouders

Hidde Kuiken , Green Real Estate, De invloed van ESG-factoren op de beurskoers en netto-intrinsieke waarde van kantorenvastgoedaandelen

Abigail van de Port , NSI, Een optimale & rationele beleggingsstrategie voor institutionele beleggers

Alle scripties in de vastgoedbibliotheek

Deze en andere scripties van voorgaande MSRE-afgestudeerden lezen? Dat kan! Alle afstudeerscripties vind je in de online vastgoedbibliotheek van de Amsterdam School of Real Estate. Zoek op ‘scripties’ of op achternaam van de auteur.

