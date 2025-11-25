Lichting van 24 MRE-studenten afgestudeerd

De ASRE feliciteert alle afgestudeerden hartelijk met het behaalde diploma en wenst hen veel succes met hun toekomstige carrière.
Bijzondere felicitaties gingen naar Niels Donkervoort, Tine-Loes Hemmes, Kevin Tijhof en Peter van Velthoven die allen cum laude afstudeerden. Rosanne van den Eijkel won de Ed Nozeman-scriptieprijs 2025 met de afstudeerscriptie Grondslag voor operationele gereedheid: een toekomstgericht vastgoedkader voor Defensie. De Ed Nozeman-scriptieprijs is dit jaar ingesteld ter nagedachtenis aan de in maart overleden hoogleraar Vastgoedontwikkeling prof. dr. Ed Nozeman. De prijs bestaat uit een studietegoed van 2500 euro.
Docent van het Jaar
De MRE-studenten kiezen traditioneel uit het docentenkorps de Docent van het Jaar. Dit jaar kozen zij niet één, maar twee Docenten van het Jaar, Cees Koomen en Joost de Vries. Beiden geven het vak Investeringsanalyse.
Effectief leiderschap
Na de opleiding zijn studenten klaar om complexe strategische vastgoedvraagstukken aan te pakken en financiële en maatschappelijke waarde toe te voegen aan de ruimtelijke leefomgeving. Naast vastgoedkennis omvat de MRE van de ASRE ook een belangrijke strategische en innovatieve component, waarin ook effectief leiderschap een belangrijk onderdeel is. De opleiding wordt afgesloten met een scriptie.
ASRE Alumni Association MRE (AAAMRE)
Iedereen met een MRE-titel behaald aan de ASRE kan contact houden met medestudenten door lid te worden van de alumnivereniging AAAMRE. Leden hebben toegang tot kennisbijeenkomsten, excursies en het jaarlijkse galadiner Night of the Masters.
De MRE-afgestudeerden van ‘the Class of 2023-2025’ (en enkelen uit 2021-2023 en 2022-2024) zijn:
Arno Boessenkool-Vermolen, Houthoff, Ga toch het dak op! Een modelovereenkomst voor de praktijk
Danny Bovens, Stienstra Wonen, Sturen op stabiliteit. Strategisch inzicht in mutatiegraad bij woningbeleggen
Joep Coenen, Phidias, Financieel rendabele maatschappelijke voorzieningen in gebiedsontwikkelingen. Een nieuw perspectief op de levensvatbaarheid van maatschappelijke functies
Elisa Dalfour, Woonzorg Nederland, Ongelijkheid en Vastgoed. De rol van woningcorporaties in het terugdringen van sociaaleconomische ongelijkheid onder senioren via strategische vastgoedsturing
Niels Donkervoort, NLV, Social impact door te investeren in de leefbaarheid van buurten. De invloed van institutioneel bezit op leefbaarheid
Rosanne van den Eijkel, Ministerie van Defensie, Grondslag voor operationele gereedheid: een toekomstgericht vastgoedkader voor Defensie
Daan Gooren, Rijksvastgoedbedrijf, De paradox van proceszekerheid: waarom strakke kaders het RVB kunnen vertragen
Mark Gort Rijksvastgoedbedrijf, Samenwerkingsvormen bij gebiedsontwikkeling. Een afwegingskader voor het Rijksvastgoedbedrijf
Jeroen Grajer, Rijksvastgoedbedrijf, Van crimineel bezit naar maatschappelijk belang. Een onderzoek naar de wijze waarop het Rijksvastgoedbedrijf verbeurdverklaard onroerend goed in de samenleving kan laten landen
Sten Hartman, AWS Beter Wonen, Tuindorpwijken in transitie. Een model voor duurzame toekomstscenario's
Tine-Loes Hemmes, Dura Vermeer Bouw en Vastgoed Hengelo, Pre-beleggen, vooruitziend investeren in ontwikkeling?
Tom Hilderink, Maarsen Groep, EU-taxonomie-aligned kantoren ontwikkelen
Diederik van Hoogevest, Whitewood, Verduurzaming in de Nederlandse kantorenmarkt. Een onderzoek naar hoe strategische locatie- en objectselectie leidt tot effectieve en rendabele verduurzaming in de kantorenmarkt
Mark van Hout, ORD Vastgoed, De grondvoorraad en omzetdoelstellingen in balans
Teun van Hulst, Staedion, Uitponden in het belang van de volkshuisvesting? Woningverkopen als bijdrage aan de kerndoelen van woningcorporaties
Lieke van Kempen, Amvest, De recent ingevoerde huurwetgeving versus artikel 1 EP EVRM
Pim Klomp, NEOO, Paris Proof-woningbouw als investeringsstrategie. Van businesscase naar value case
Teun van der Made, Synchroon, Zorgzaam ouder worden. Een onderzoek naar zorgzame gemeenschappen voor ouderen
Hessel Muijres, PwC, Belasting omlaag, investeringen omhoog. Een onderzoek naar de rol van overdrachtsbelasting in de woningmarkt
Granit Neziraj, Rabobank, Securitisatie als strategisch instrument. De rol van securitisatie in het versterken van commerciële vastgoedfinanciering bij Nederlandse grootbanken
Ramon Pop, NautaDutilh, Privacyrechtelijke belemmeringen met betrekking tot de toepassing van smart real estate proptech: advies aan de wetgever
Kevin Tijhof, DUWO, Sturen op woonbeleving in studentenhuisvesting. Een onderzoek naar determinanten van klanttevredenheid in studentenhuisvesting
Peter van Velthoven, Holla legal & tax, Batterijopslag: van beleid tot businesscase. Onderzoek naar een passend en gericht stimuleringsbeleid
Laurens Waters, Wereldhave, Winkelcentra met versnipperd eigendom. Maatregelen en strategische benaderingen om het functioneren te verbeteren
Afstudeerscripties op Vastgoedbibliotheek.nl
Op de ASRE-website vastgoedbibliotheek.nl vind je alle afstudeerscripties. Zoek op ‘ASRE-scripties’ of op de achternaam van de auteur.
