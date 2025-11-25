Gesponsord Lichting van 24 MRE-studenten afgestudeerd

Een groep van 24 Master of Real Estate-studenten van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) heeft op donderdag 20 november 2025 tijdens een feestelijke ceremonie in de Vondelkerk in Amsterdam zijn diploma ontvangen uit handen van MRE-programmamanager drs. Jantine Schrader MSc MSRE.

De ASRE feliciteert alle afgestudeerden hartelijk met het behaalde diploma en wenst hen veel succes met hun toekomstige carrière.

Bijzondere felicitaties gingen naar Niels Donkervoort, Tine-Loes Hemmes, Kevin Tijhof en Peter van Velthoven die allen cum laude afstudeerden. Rosanne van den Eijkel won de Ed Nozeman-scriptieprijs 2025 met de afstudeerscriptie Grondslag voor operationele gereedheid: een toekomstgericht vastgoedkader voor Defensie . De Ed Nozeman-scriptieprijs is dit jaar ingesteld ter nagedachtenis aan de in maart overleden hoogleraar Vastgoedontwikkeling prof. dr. Ed Nozeman. De prijs bestaat uit een studietegoed van 2500 euro.

Docent van het Jaar

De MRE-studenten kiezen traditioneel uit het docentenkorps de Docent van het Jaar. Dit jaar kozen zij niet één, maar twee Docenten van het Jaar, Cees Koomen en Joost de Vries. Beiden geven het vak Investeringsanalyse .

Effectief leiderschap

Na de opleiding zijn studenten klaar om complexe strategische vastgoedvraagstukken aan te pakken en financiële en maatschappelijke waarde toe te voegen aan de ruimtelijke leefomgeving. Naast vastgoedkennis omvat de MRE van de ASRE ook een belangrijke strategische en innovatieve component, waarin ook effectief leiderschap een belangrijk onderdeel is. De opleiding wordt afgesloten met een scriptie.

ASRE Alumni Association MRE (AAAMRE)

Iedereen met een MRE-titel behaald aan de ASRE kan contact houden met medestudenten door lid te worden van de alumnivereniging AAAMRE . Leden hebben toegang tot kennisbijeenkomsten, excursies en het jaarlijkse galadiner Night of the Masters.

De MRE-afgestudeerden van ‘the Class of 2023-2025’ (en enkelen uit 2021-2023 en 2022-2024) zijn:

Arno Boessenkool-Vermolen, Houthoff, Ga toch het dak op! Een modelovereenkomst voor de praktijk

Danny Bovens, Stienstra Wonen, Sturen op stabiliteit. Strategisch inzicht in mutatiegraad bij woningbeleggen

Joep Coenen, Phidias, Financieel rendabele maatschappelijke voorzieningen in gebiedsontwikkelingen. Een nieuw perspectief op de levensvatbaarheid van maatschappelijke functies

Elisa Dalfour, Woonzorg Nederland, Ongelijkheid en Vastgoed. De rol van woningcorporaties in het terugdringen van sociaaleconomische ongelijkheid onder senioren via strategische vastgoedsturing

Niels Donkervoort, NLV, Social impact door te investeren in de leefbaarheid van buurten. De invloed van institutioneel bezit op leefbaarheid

Rosanne van den Eijkel, Ministerie van Defensie, Grondslag voor operationele gereedheid: een toekomstgericht vastgoedkader voor Defensie

Daan Gooren, Rijksvastgoedbedrijf, De paradox van proceszekerheid: waarom strakke kaders het RVB kunnen vertragen

Mark Gort Rijksvastgoedbedrijf, Samenwerkingsvormen bij gebiedsontwikkeling. Een afwegingskader voor het Rijksvastgoedbedrijf

Jeroen Grajer, Rijksvastgoedbedrijf, Van crimineel bezit naar maatschappelijk belang. Een onderzoek naar de wijze waarop het Rijksvastgoedbedrijf verbeurdverklaard onroerend goed in de samenleving kan laten landen

Sten Hartman, AWS Beter Wonen, Tuindorpwijken in transitie. Een model voor duurzame toekomstscenario's

Tine-Loes Hemmes, Dura Vermeer Bouw en Vastgoed Hengelo, Pre-beleggen, vooruitziend investeren in ontwikkeling?

Tom Hilderink, Maarsen Groep, EU-taxonomie-aligned kantoren ontwikkelen

Diederik van Hoogevest, Whitewood, Verduurzaming in de Nederlandse kantorenmarkt. Een onderzoek naar hoe strategische locatie- en objectselectie leidt tot effectieve en rendabele verduurzaming in de kantorenmarkt

Mark van Hout, ORD Vastgoed, De grondvoorraad en omzetdoelstellingen in balans

Teun van Hulst, Staedion, Uitponden in het belang van de volkshuisvesting? Woningverkopen als bijdrage aan de kerndoelen van woningcorporaties

Lieke van Kempen, Amvest, De recent ingevoerde huurwetgeving versus artikel 1 EP EVRM

Pim Klomp, NEOO, Paris Proof-woningbouw als investeringsstrategie. Van businesscase naar value case

Teun van der Made, Synchroon, Zorgzaam ouder worden. Een onderzoek naar zorgzame gemeenschappen voor ouderen

Hessel Muijres, PwC, Belasting omlaag, investeringen omhoog. Een onderzoek naar de rol van overdrachtsbelasting in de woningmarkt

Granit Neziraj, Rabobank, Securitisatie als strategisch instrument. De rol van securitisatie in het versterken van commerciële vastgoedfinanciering bij Nederlandse grootbanken

Ramon Pop, NautaDutilh, Privacyrechtelijke belemmeringen met betrekking tot de toepassing van smart real estate proptech: advies aan de wetgever

Kevin Tijhof, DUWO, Sturen op woonbeleving in studentenhuisvesting. Een onderzoek naar determinanten van klanttevredenheid in studentenhuisvesting

Peter van Velthoven, Holla legal & tax, Batterijopslag: van beleid tot businesscase. Onderzoek naar een passend en gericht stimuleringsbeleid

Laurens Waters, Wereldhave, Winkelcentra met versnipperd eigendom. Maatregelen en strategische benaderingen om het functioneren te verbeteren

Afstudeerscripties op Vastgoedbibliotheek.nl

Op de ASRE-website vastgoedbibliotheek.nl vind je alle afstudeerscripties. Zoek op ‘ASRE-scripties’ of op de achternaam van de auteur.

