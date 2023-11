ASRE: lichting van 22 MRE-studenten afgestudeerd

Achterste rij vlnr: Patrick van Veen, René Tim, Hugo ter Heegde, Jeroen Luijks, Joppe van der Heijden, Martijn Borgdorff, Timothy Hansink, Mark Appel, René van Ling. Middelste rij vlnr: Luuk Kops, Marco Vogelzang, Nick Ten Haaf, Fabian Stevens, Cengiz Caglar, Stefan van Hoef, Ted van Erp. Voorste rij vlnr: Zoubeir Dari, Marsha Sinninghe, Manon Schotman, Aouatif Mezouari, Magda Soeting-Groenink, Eric Pijffers.

Een groep van 22 Master of Real Estate-studenten heeft op donderdag 23 november 2023 tijdens een feestelijke ceremonie in de Lutherse Kerk in Amsterdam zijn diploma ontvangen uit handen van MRE-programmamanager drs. Jantine Schrader.