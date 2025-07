Gesponsord Hoe wordt duurzaam bouwen ook financieel haalbaar?

Duurzaamheid is geen optie meer, maar een vereiste. Toch blijft de vraag: hoe maak je duurzame bouwoplossingen financieel haalbaar? Tijdens de Provada 2025 spraken experts over schaalbaarheid als sleutel tot duurzame én rendabele projecten.

Triple-glas ramen, zonnepanelen, duurzame isolatie, FSC-hout, en ga zo maar door. Iedereen die in het vastgoed werkt, weet: het is een opgave om duurzaam bouwen financieel haalbaar te laten zijn. Aan de andere kant weten we ook dat verduurzaming van vastgoed een must is. Hoe voorkomen we met elkaar dat de rekening onbetaalbaar wordt? Over die centrale vastgoedvraag gingen tijdens de Provada 2025 twee relevante personen met elkaar in gesprek: Bas Rutten, senior managing director bij ABN Amro, en Stephen Muller, business unit director bij Rockwool Prefab Building Systems .

Steenwol als dragende structuur

Die laatste was meteen eerlijk. ‘Als je duurzame ambities hoger reiken dan de minimumeisen uit het Bouwbesluit, dan is het kostenplaatje ook anders. Dus ja, dan is duurzaam bouwen duurder.’ En de duurzame ambities van Rockwool liegen er niet om.

Muller licht zijn organisatie kort toe (zie ook kader): ‘Wij zijn een innovatief bedrijf met een compleet nieuw product, genaamd Rockzero®. Dat zijn geprefabriceerde bouwsystemen, grotendeels bestaande uit Rockwool steenwol, waarmee we snel volledige, duurzame en energiezuinige woningcasco’s kunnen realiseren. We gebruiken steenwol niet puur als isolatiemateriaal, maar als dragende structuur. Een dragend casco dat tegelijkertijd ook geïsoleerd is. Een voordeel is dat we op deze manier slanker kunnen bouwen. Lees: meer woonoppervlakte kunnen bieden. Maar ook dat we uitstekende thermische prestaties kunnen overleggen. De isolatiewaarden overstijgen die uit het Bouwbesluit.’

Bas Rutten (links), senior managing director bij ABN Amro, en Stephen Muller (rechts, business unit director bij Rockwool Prefab Building Systems. Foto: Eyesmile Photography

Banken financieren ook innovatieve oplossingen

Inmiddels is Rockwool de pionier-fase voorbij, omdat zo’n 400 woningen volgens dit Rockzero-concept zijn gebouwd. Dat geeft vertrouwen in de traditionele markt. Dan toch terug naar de vraag: hoe heeft Rockwool de financiering geregeld? Muller merkt een kentering bij banken op. ‘Het is anders dan vroeger. Nu is duurzaamheid bijna een voorwaarde om iets gefinancierd te krijgen.’

Natuurlijk speelt wet- en regelgeving daarbij een rol. Maar er is meer, legt Bas Rutten uit als hij wordt geconfronteerd met de prikkelende stelling dat traditionele banken sceptisch zijn bij nieuwe innovatieve duurzame bouwbedrijven. ‘Bij ABN Amro financieren we echt niet alleen traditionele manieren van bouwen. Zeker kijken wij ook naar innovatieve oplossingen, van sustainable living tot nieuwe bouwmethoden, zoals die van Rockwool Prefab Buildings Systems.’

Schaalbaarheid cruciaal voor financiering

De crux zit hem volgens Rutten bij de schaalbaarheid van een oplossing. ‘Duurzaam bouwen is bij ons financieel haalbaar als de methode schaalbaar is. Daarom word ik ook gelukkig als ik zie dat Rockwool nu 400 woningen heeft gebouwd. Voor ons is het principe helder. Elke oplossing die bijdraagt aan verlaging van de CO 2 -uitstoot omarmen wij, mits die schaalbaar is. Als een partij als Rockwool een schaalbare oplossing biedt, zijn wij er vervolgens om verder op te schalen.’

Een belangrijke nuance dus: niet elke duurzame innovatie kan zomaar op financiering rekenen. Uitbreiding moet mogelijk zijn, zonder dat die ten koste gaat van kwaliteit of betaalbaarheid. ‘Naast duurzaamheid en schaalbaarheid kijken we overigens ook naar de snelheid waarmee iets gebouwd kan worden.’

Duurzaam bouwen is bij ons financieel haalbaar als de methode schaalbaar is” — Bas Rutten, senior managing director bij ABN Amro

Grote ambities

Dat opschalen heeft nog een aantrekkelijke kant, zegt Muller. ‘Namelijk dat het bijdraagt aan verlaging van de kosten. We zitten qua prijs inmiddels dicht tegen de traditionele markt aan. Dat heeft uiteraard ook te maken met de aangescherpte wet- en regelgeving. Enkele jaren terug stonden alleen de early adopters open voor ons concept, nu is die groep veel breder.’ Daarom heeft Rockwool stevige ambities. ‘In een jaar of vijf, zes willen we opschalen van 400 naar 4000 woningen.’

Wet- en regelgeving kan daarbij een handje helpen, besluit Rutten. ‘Bijvoorbeeld door het hele bouwtraject te verkorten. Die ellenlange bezwaarprocedures kunnen in deze tijden van enorme woningnood echt niet meer. Als aan dat soort dingen een einde komt, kan er nog meer, sneller en duurzamer worden gebouwd.’

Rockwool Prefab Building Systems Rockwool Prefab Building Systems is een innovatieve tak van Rockwool, gespecialiseerd in geprefabriceerde bouwoplossingen die gebruikmaken van steenwol-isolatie, genaamd Rockzero. Steenwol is een circulair bouwmateriaal, gemaakt van natuurlijk basalt – een vulkanisch gesteente dat in grote hoeveelheden aanwezig is op aarde. Deze grondstof wordt omgezet in duurzame isolatie met uitstekende thermische, akoestische en brandwerende eigenschappen. Wat het extra bijzonder maakt, is dat Rockwool een eigen recyclingfabriek heeft, waar restmaterialen en gebruikte steenwol worden verwerkt tot nieuwe producten. Hierdoor wordt materiaalverspilling beperkt en blijven grondstoffen langer in de keten. Een geprefabriceerd Rockzero-casco voorzien van de unieke kolom met op elkaar geperst Rockwool steenwol is future proof. Het combineert hoge isolatiewaarden met een doordacht ontwerp dat losmaakbaarheid centraal stelt. Rockzero is ontworpen om demontabel en herbruikbaar te zijn, met een losmaakbaarheid die kan oplopen tot wel 85%. Dat betekent dat de gebruikte materialen na de levensduur van het gebouw grotendeels kunnen worden teruggewonnen en opnieuw ingezet. Deze aanpak sluit naadloos aan bij circulair bouwen en draagt bij aan de transitie naar een duurzamere bouwsector. Rockwool Prefab Building Systems bewijst zo dat industriële efficiëntie hand in hand kan gaan met milieubewust bouwen, zonder concessies te doen aan veiligheid en comfort.

Dit artikel is gesponsord door Rockwool Prefab Building Systems .