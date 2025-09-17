Gesponsord Makelaardij en Vastgoed: 'een stabiele en kansrijke toekomst'

Met ruim 25 jaar ervaring als makelaar en taxateur kent Cloudia Freij de vastgoedwereld door en door. Daarnaast geeft ze sinds twee jaar les aan Hogeschool Tio in Eindhoven, bij de hbo opleiding Vastgoed en Makelaardij.

‘Ik heb in mijn loopbaan eigenlijk alles wel meegemaakt’, vertelt Freij, die al meer dan 25 jaar actief is als zelfstandig makelaar en taxateur. ‘Rond mijn veertigste dacht ik: er is niemand meer die mij nog iets hoeft uit te leggen over dit vak; van bouwkundige problemen tot juridische kwesties, ik heb het allemaal voorbij zien komen.’

Die schat aan ervaring komt uitstekend van pas in de klas bij de hbo opleiding Vastgoed en Makelaardij . Ze geeft parttime les in onder meer bouwkunde, privaatrecht en makelaardij in de praktijk. ‘In feite doe ik wat ik altijd al heb gedaan: praten over mijn vak. Alleen word ik er nu ook nog voor betaald’, zegt ze lachend. ‘Ik vind het prachtig om mijn kennis en ervaring door te geven aan de nieuwe generaties.’

Cloudia Freij, al meer dan 25 jaar actief is als zelfstandig makelaar en taxateur.

Met studenten het veld in

Wat de lessen bijzonder maakt, is de directe link met de actualiteit. ‘Of het nou gaat om een mandeligheidskwestie bij nieuwbouwwoningen, of een lekkage in een appartementencomplex; vaak kan ik voorbeelden uit mijn eigen week meenemen. Studenten zien dan: dit is geen theorie voor later, maar iets waar je straks wekelijks mee te maken krijgt.’

Soms neemt ze studenten zelfs mee het veld in. ‘Laatst had ik een taxatie in Waalwijk. Twee studenten uit de buurt gingen mee, gewoon uit interesse. Kregen ze niet eens studiepunten voor. Daar leren ze zoveel van. En het is ontzettend leuk om hun enthousiasme te zien.’

Levendige én relevante lessen

Waar krijgt ze bij als docent de meeste energie van? ‘Van studenten die vragen stellen en meedenken. Dan heb je echt een gesprek, bijvoorbeeld over een casus uit het tuchtrecht of een actuele politieke discussie over woningbouw. Sommige studenten zijn net 17 en gaan voor het eerst stemmen. Dan kijken we samen naar verkiezingsprogramma’s: welke partijen hebben plannen voor woningbouw, wat betekent dat voor jouw toekomstige beroep? Dat soort gesprekken maken de les levendig én relevant.’

Een sector in beweging

Een carrière in makelaardij en vastgoed is volgens Freij zo interessant, omdat er enorm veel speelt. ‘De woningmarkt staat onder druk: vergunningverlening loopt hopeloos achter, Natura 2000-regelgeving blokkeert projecten en particuliere beleggers trekken zich terug uit de vrije huur. Tegelijkertijd moeten er tienduizenden woningen bij. Dat alles zorgt voor dynamiek én kansen. Voor jonge makelaars en vastgoedprofessionals liggen er volop banen.’

Daarnaast ziet ze dat het beroep toekomstbestendig is. ‘Een makelaar kun je niet vervangen door AI of robotisering. Je moet aanwezig zijn om mensen rond te leiden en onderhandelingen te voeren. Het is een vak waarin je fysiek en sociaal betrokken bent.’

Ondernemerschap en eigenaarschap

Veel studenten bij Tio hebben een ondernemende achtergrond. ‘Omdat Tio een particuliere business school is, zijn hun ouders vaak zelf ondernemer. Ze weten dat succes niet vanzelf komt. Dat werken in avonden en weekenden soms ook erbij hoort. Dat past goed bij dit vak: commercieel, afwisselend en sterk op relaties gericht.’

Dat vraagt van studenten om bepaalde eigenschappen. ‘Je moet met mensen willen omgaan, emoties kunnen lezen en commercieel denken. Het is bovendien een vak waar veel ondernemers uit voortkomen. Die commerciële inslag en dat eigenaarschap zijn essentieel.’

Ook studenten die wat meer begeleiding nodig hebben, krijgen de kans om hun talent te laten zien”

‘Persoonlijk, veilig en stimulerend’

Wat de opleiding bij Tio volgens Freij onderscheidt, is de kleinschaligheid. ‘Onze klassen bestaan uit maximaal zestien studenten. Daardoor kennen wij als docenten iedereen bij naam en hebben we veel aandacht voor persoonlijke begeleiding. Studenten raken niet verloren in de massa. Ook studenten die wat meer begeleiding nodig hebben, krijgen de kans om hun talent te laten zien. Dat maakt het onderwijs veilig en stimulerend.’

De opleiding is bovendien breed opgezet. ‘Je leert niet alleen voor het beroep van makelaar. Je kunt ook richting projectontwikkeling, vastgoedbeheer, het kadaster of zelfs een waterschap. Dat brede fundament maakt dat je je hele loopbaan flexibel blijft. Mocht de markt veranderen, dan kun je altijd een andere stap maken.’

‘Je leert niet alleen voor het beroep van makelaar. Je kunt ook richting projectontwikkeling, vastgoedbeheer, het kadaster of zelfs een waterschap.'

Bedrijfsopvolging: kans, geen probleem

In de vastgoedsector speelt opvolging in familiebedrijven vaak mee. Freij ziet dat niet als een knelpunt. ‘Regelmatig zien we studenten waarvan de ouders ook makelaar of projectontwikkelaar zijn. Ze weten: ik ga later het bedrijf in. Dat werkt vaak prima, mits je duidelijke afspraken maakt. Wie is de kapitein op het schip? Hoe ga je om met personeel dat je nog als kind heeft gekend? Als dat helder is, kan het heel succesvol zijn.’

Ouders die zich afvragen of Makelaardij en Vastgoed de juiste keuze is voor hun kind, geeft Freij mee: ‘Het is een stabiel vakgebied. En enorm divers: van woningen tot commercieel vastgoed, van projectontwikkeling tot agrarisch. Je hebt altijd iets om op terug te vallen.’

Link met de praktijk

De opleiding Makelaardij, Ruimte en Vastgoed bij Hogeschool Tio biedt studenten een breed fundament, veel persoonlijke aandacht en een directe link met de praktijk. ‘Voor jongeren betekent het een kans om hun commerciële talenten te ontwikkelen in een sector vol beweging en mogelijkheden. Voor ouders de geruststelling dat hun kinderen kiezen voor een stabiele en kansrijke toekomst.’

