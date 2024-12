Gesponsord Lichting van 17 MSRE-studenten afgestudeerd

Voorlezen

Achterste rij van links naar rechts: Christian Ilias, Rob Simons, Wilbert Smits, Kees Mense, Steven Strobel, Marc Sluiter, Rob Dijkman en Ben van der Hoeven Voorste rij: Kai Mulder, Sandra Timmer, Rowena van Zanten, Jacqueline Ripzaad, Maurice Tulkens, Hans Bleiji en Mick Oltmans

Tijdens een feestelijke uitreiking in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam hebben op 28 november 2024 zeventien Master of Science in Real Estate-studenten hun diploma ontvangen van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Het MSRE-alumninetwerk bestaat nu uit 628 afgestudeerden.