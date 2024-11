Lichting van 21 MRE-studenten afgestudeerd 

Lichting van achttien MSRE-studenten afgestudeerd

Tijdens een feestelijke uitreiking in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam hebben op 6 juni 2024 achttien Master of Science in Real Estate-studenten hun diploma ontvangen van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Het MSRE-alumninetwerk bestaat nu uit 610 afgestudeerden.