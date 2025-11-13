Gesponsord Van handmatig naar geautomatiseerd: 'huurinformatie snel en foutloos aanleveren'

Huurinformatie aanleveren bij een financier? Dat was voorheen een tijdrovend en foutgevoelig proces. 'Met de introductie van SBR Huurinformatie is dat verleden tijd', zegt Rutger Vinke, projectleider Real Estate bij SBR Nexus. 'Met één druk op de knop stuur je alle benodigde gegevens rechtstreeks vanuit je beheersysteem naar de bank.'

Om de eenvoud en snelheid van SBR Huurinformatie te benutten, is het noodzakelijk een aangesloten softwarepakket te gebruiken, zoals Realite . Dit was een van de eerste softwareleveranciers die de omslag maakte naar deze nieuwe marktstandaard. Medeoprichter Thijn Albers van Realite ziet in de praktijk hoe groot de toegevoegde waarde daarvan is: ‘Huurinformatie voor een portefeuille van honderden objecten lever je nu in een mum van tijd aan. Het scheelt dagen werk.’

Geen pdf- of Excelbestanden meer

SBR Nexus, een initiatief van ABN AMRO, ING en Rabobank, ontwikkelt samen met ketenpartners werkbare standaarden voor zakelijke data-uitwisseling. ‘Met SBR Huurinformatie is er een praktische oplossing voor de vastgoedfinancieringsmarkt gekomen. Geen losse PDF- of Excelbestanden meer, maar data rechtstreeks delen vanuit het vastgoedbeheersysteem dat je toch al gebruikt’, zegt Vinke.

Inmiddels hebben negen grote softwareleveranciers zich aangesloten, waaronder Aareon REMS, Bloxs, Informant, Wunderbricks, Owner en Realite. Het doel is dat de hele markt de standaard uiteindelijk omarmt, benadrukt Vinke. ‘Hoe meer financiers, softwareleveranciers en vastgoedpartijen meedoen, hoe sterker de dataketen wordt.’

Eerste pakket dat live ging

Medeoprichter Thijn Albers van Realite

Realite is in elk geval al aan boord. Het softwarebedrijf werd in 2019 opgericht als administratiepakket voor particuliere beleggers, maar richt zich inmiddels ook op makelaars en beheerders. Hun producten Realite Beheer en Realite Connect ondersteunen verhuur- en beheerprocessen en groeien mee met portefeuilles van enkele tot duizenden objecten.

Albers herinnert zich het moment dat hij voor het eerst over SBR Huurinformatie hoorde nog goed. ‘Dat was in 2021’, vertelt hij. ‘We zagen daarin meteen een grote kans, omdat beleggers en beheerders vaak nog handmatig huurlijsten aanleverden – meestal in Excel. Dat proces wilden we graag automatiseren. We hebben zo snel mogelijk de koppeling met SBR Huurinformatie gebouwd en waren bij de eerste pakketten die live ging bij de grootbanken.’

Samenwerken makkelijker

De meerwaarde voor hun klanten is volgens Albers duidelijk. ‘Het voorkomt repetitief werk en fouten. Als je Realite gebruikt, staat al je data er toch al in. Dan is het een kwestie van een paar vinkjes zetten en je bent klaar. Vastgoedeigenaren kunnen dat uitbesteden aan een beheerder, of zelf via een portaal zicht houden op hun portefeuille en desgewenst ook zelf de huurlijsten aanleveren.’ De voordelen zijn niet alleen individueel, maar ook collectief: ‘Door deze marktstandaard kijkt iedereen naar dezelfde data, dat maakt samenwerken veel makkelijker.’

Vinke benadrukt dat de kwaliteit van de aangeleverde vastgoeddata bovendien veel hoger wordt. ‘Vroeger kwamen typefouten of verkeerde bedragen nog geregeld voor. Met SBR Huurinformatie is dat verleden tijd, omdat de data rechtstreeks uit het bronsysteem komt en wij die valideren op basis van vaste regels.’

Door deze marktstandaard kijkt iedereen naar dezelfde data, dat maakt samenwerken veel makkelijker”

Goede ervaringen uit de markt

Sinds 2022 leveren talloze Realite-gebruikers al huurinformatie aan via SBR Nexus. Daarbij gaat het niet alleen om beleggers met enkele objecten, maar ook om partijen met grote portefeuilles. ‘We hebben klanten die honderden objecten tegelijk aanleveren’, vertelt Albers. ‘De eerste keer moet je wat zaken goed zetten, maar het jaar erna staat alles klaar en gaat het razendsnel.’

Volgens hem waarderen klanten vooral de laagdrempeligheid: ‘Wij bieden een gratis pakket waarmee iedereen kan instappen. Je hoeft dus geen betaald abonnement af te sluiten om met SBR Huurinformatie te werken. Dat verlaagt de drempel om op deze manier te werken en maakt ons onderscheidend ten opzichte van andere softwarepakketten.’

Grotere kans op een gunstige financiering

Dat SBR Huurinformatie de nieuwe standaard is voor het aanleveren van huurinformatie, staat voor zowel Vinke als Albers buiten kijf. Albers: ‘Het vraagt alleen nog wel een omslag in denken en doen om het optimale eruit te halen.’ Vinke ziet dezelfde uitdaging: ‘De techniek is er, de grootbanken en grootste softwareleveranciers zijn aangesloten en de voordelen zijn duidelijk. Kortom: de standaard ligt er, nu is het aan de sector om hem te benutten.’

Dit artikel is gesponsord door SBR Nexus .