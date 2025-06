Gesponsord Lichting van dertien MSRE-studenten afgestudeerd

Achteraan van links naar rechts: Marvin de Roode, Nieske Voordouw, Peter Swart, Tom Grippeling, Jozien van der Wal. Vooraan: Margot Duijster, Burak Aydin, Caroline van Duren, James Kraft van Ermel, Hafid el Boughlali.

Tijdens een feestelijke uitreiking in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam hebben op 5 juni 2025 dertien Master of Science in Real Estate-studenten hun diploma ontvangen van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE).