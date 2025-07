Gesponsord ASRE draagt bij aan een leven lang leren in de vastgoedwereld

Jezelf een leven lang ontwikkelen. Dat is iets dat iedere vastgoedprofessional aangaat. Maar wat betekent dat in een sector die enerzijds wat 'rigide' is en anderzijds voortdurend in beweging? Hoe zorgt de vastgoedsector ervoor dat zowel jong talent als ervaren krachten zich kunnen blijven ontwikkelen? Voor de podcast Vastgoedmarkt On Air ging Guido van Winden tijdens de PROVADA op zoek naar antwoorden. Hij sprak met Abigail van de Port, head of business development bij NSI en winnares van de Vastgoedmarkt Young Talent Award 2024, en John Verhoeven, programmamanager Executive Education en ASRE Online bij de Amsterdam School of Real Estate (ASRE).

De ASRE is een van de sponsors van de Young Talent Award. Dat is niet voor niets, zegt John Verhoeven. ‘Jonge mensen hebben vaak frisse ideeën, andere perspectieven en eigenwijze meningen. Dat is een belangrijke voorwaarde om vooruit te komen. Dat geldt ook voor de vastgoedsector.’

Parametrisch ontwerpen

Hij ziet wat van die tegendraadsheid bij de finalisten van 2025, vooral bij winnaar Huub van Manen, manager projectontwikkeling bij Kroonenberg Groep. Maar ook bij de winnares van vorig jaar: Abigail van de Port. Zij heeft toen haar pitch gewonnen met het concept parametrisch ontwerpen. Van der Port bedacht Praisee, een platform voor ontwikkelpotentie en grondprijzen door middel van de integratie met parametrisch ontwerpen en kunstmatige intelligentie. ‘Parametrisch ontwerpen is nu een van de thema’s in onze opleiding Digitale Innovatie ’, zegt Verhoeven trots. ‘In ons curriculum bieden we graag ruimte voor dit soort frisse ideeën.’

Maar wat is parametrisch ontwerpen precies? ‘Het is een methode waarmee je alle parameters in een ontwikkeling – denk bijvoorbeeld aan wind- en waterstudies, zonne-uren, geluidsoverlast, balkons, BVO/VVO-verhouding en ga zo maar door – in een formule stopt. Daarmee krijg je een optimaal pakket vanuit de business case, waarmee je naar een architect kan stappen’, legt Van de Port uit. ‘Het is een veel snellere methode dan de traditionele manier van ontwikkelen. Daarom vond ik dat het goed bij de ASRE zou passen.’

Abigail van de Port, head of business development bij NSI en winnares van de Vastgoedmarkt Young Talent Award 2024. Foto: Eyesmile Photography

Voortrekkersrol

Parametrisch ontwerpen is nu vaak in een pilotfase, maar over een jaar of tien wordt het massaal toegepast, denkt Verhoeven. ‘Het moet over een kantelpunt en dan gaat het echt draaien. Dat proces is exemplarisch voor de innovatie in de vastgoedwereld, die op onderdelen best wat traditioneel is. Het gebruik van data, kunstmatige intelligentie... Het gaat niet alleen om de technieken. Er is een ‘coalition of the willing’ nodig om na te denken over nieuwe manieren van werken. Daar heeft ASRE ook een rol in, bijvoorbeeld door het steunen van jonge talenten of het agenderen van deze thema’s in onze collegezalen. Wij zijn een soort vastgoeduniversiteit. Wij hebben academische docenten, maar ook praktijkdocenten die de theorie vertalen naar het dagelijks werk.’

De onderwijsinstelling heeft een voortrekkersrol op een aantal gebieden, zo constateert Verhoeven. ‘Wij doen jaarlijks onderzoek onder onze alumni over wat volgens hun de belangrijkste thema’s in het vastgoed zijn. Dat zijn ESG en duurzaamheid, woontekort en betaalbaarheid, financiering en rendement. Maar ook diversiteit. Mensen van verschillende leeftijd en verschillende afkomst moeten meer met elkaar samenwerken.’ Dat gebeurt vooral tijdens de ‘ Master Challenges ’, die de ASRE naast de masteropleidingen MRE en MSRE aanbiedt. Die challenges zijn intensieve en interactieve werkvormen waarin jong en oud, executives en juniors samenwerken aan actuele en complexe vraagstukken, legt Verhoeven uit. ‘Wij vertellen daar niet: ‘zo moet het’, maar ze gaan zelf antwoorden verzinnen.’

John Verhoeven, programmamanager Executive Education en ASRE Online bij de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Foto: Eyesmile Photography

Verdieping en verbreding

‘De MSRE-opleiding is een mooie manier om jezelf te ontwikkelen en om een netwerk op te bouwen’, vindt Van de Port. Nadat ze een master in Financial Management had gehaald aan de TIAS School for Business and Society is ze gaan werken binnen het vastgoed. Ze werd Asset Management Assistant bij NSI en is daar inmiddels opgeklommen tot Head of Business Development.

Van de Port: ‘Ik kwam er al snel achter dat ik nog wel wat inhoudelijke vragen had over bepaalde zaken binnen de vastgoedsector, zoals bijvoorbeeld waarderingstechnieken of overdrachtsbelasting. Na een paar jaar werken, vond ik het een mooi moment om te starten met een opleiding aan de ASRE. Het is goed als je al ervaring hebt. De opleiding zorg voor verdieping, maar ook voor verbreding. Ik werk bij een kantorenbelegger, maar hier leerde ik ook over de retailsector of de woningsector. Maar het allerbelangrijkst is het levenslange netwerk dat je er aan overhoudt. Ik zit in de collegebanken met beleggers, ontwikkelaars, financiers, ambtenaren, noem maar op. Heel inspirerend.’

Van de Port is haar opleiding nu aan het afronden. Deze zomer rondt ze haar scriptie over innovaties in portefeuillestrategie en beleggingsstrategie af. Maar daarna is ze nog lang niet klaar met leren.

Dat geldt voor steeds meer mensen in de vastgoedwereld, ziet Verhoeven. ‘Vroeger deed je een studie en daarna ging je werken tot je pensioen. Dat was het. Nu is dat anders. Wij zien op de ASRE mensen van 22, 23 jaar tot en met 70 jaar. En mensen komen ook vaak terug. Zo werkt iedereen aan een leven lang leren.’

Dit artikel is gesponsord door ASRE .