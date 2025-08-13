Gesponsord 'Gemeenten onderschatten het belang van starters op de woningmarkt'

Meer starterswoningen bouwen, zo snel mogelijk: die oproep doet CEO Jaap van der Bijl van vastgoedbelegger Altera. Veel gemeenten realiseren zich volgens Van der Bijl te weinig hoe belangrijk starters op de woningmarkt zijn voor de economische ontwikkeling en sociale cohesie in hun gemeente. 'Ik mis urgentie. En dat is zonde. Of ze nu vmbo, mbo, hbo of wo hebben gedaan: starters zijn beroepsvaardige mensen die een hele mooie bijdrage leveren aan de maatschappij. Ze horen niet bij hun ouders op een zolderkamer te wonen.'

Cijfers liegen niet, weet ook Van der Bijl. Hij noemt twee projecten van Altera – met deels starterswoningen - die illustreren hoe gigantisch de vraag is naar een betaalbare, duurzame en toekomstbestendige woning. ‘Zo’n 10.000 inschrijvingen op 200 woningen voor een project in Utrecht. En 2.500 inschrijvingen op 50 woningen voor een project in Schiedam. Daar zaten een hoop starters op de woningmarkt tussen. Het zijn slechts twee voorbeelden, maar die de urgentie heel goed illustreren.’

Jongeren zijn kind van de rekening

De druk op de woningmarkt is onverminderd groot, vervolgt Van der Bijl. Dat geldt niet alleen voor jongeren, maar ook voor jonge stellen, gezinnen en senioren. ‘Je kunt je afvragen of er op dit moment voldoende vraaggestuurd gebouwd wordt voor al deze doelgroepen… Kijkend naar de markt gebeurt er wel het nodige voor senioren en mensen met een middeninkomen, maar over bouwen voor starters hoor ik weinig. Jonge mensen die net een opleiding hebben afgerond en zo graag een zelfstandig bestaan willen opbouwen, zijn in mijn ogen het kind van de rekening. Ze staan te popelen om op eigen benen te kunnen staan, maar komen niet in aanmerking voor een woning.’

Dat leidt ook weer tot een remming in de relatievorming en zelfs gezinsvorming, blijkt volgens Van der Bijl uit onderzoek. ‘De zolderkamer gebruik ik als een soort metafoor, maar iedereen begrijpt wat ik bedoel. En als je het er met anderen over hebt, blijkt dat iedereen wel een jongere kent die in zo’n situatie zit: je kleinkind, een buurjongen. Kopen is voor deze doelgroep geen optie, zeker niet als je nog alleen bent. Het inkomen is simpelweg veel te laag om een hypotheek te kunnen krijgen. Zelfs met z’n tweeën is het krijgen van een hypotheek als starters op de woningmarkt ingewikkeld. En niets ten nadele van woningcorporaties, maar de wachtlijsten zijn zo lang dat ze zeggen: mogelijk maak je over tien jaar kans. Mijn punt is dat jongeren die noodgedwongen bij hun ouders wonen, zich niet kunnen ontplooien zoals ze willen. En dat het nadelige, maatschappelijke gevolgen heeft. Een slechte start maak je moeilijk weer goed.’

Prefab woningen die betaalbaar en duurzaam zijn

Van der Bijl pleit dus voor de bouw van veel meer starterswoningen. Hij doelt niet op microwoningen met een opklapbed, maar efficiënt ingedeelde appartementen met vloeroppervlaktes tussen 40 tot 50 vierkante meter, met een woonkamer en een slaapkamer. Een plek waar je als alleenstaande uitstekend kunt wonen, maar eventueel ook met z’n tweeën nog prima terecht kunt. Het hoeft ook niet zo moeilijk te zijn, vervolgt Van der Bijl. ‘Je kunt tegenwoordig vrij snel én eenvoudig appartementencomplexen bouwen die aan al deze eisen voldoen, met woningen die heel praktisch zijn ingericht. Ik doel op rechttoe rechtaan prefab woningen die betaalbaar, duurzaam en toekomstbestendig zijn. Ik denk dat heel veel starters blij zullen zijn met dit soort woningen. Je kunt echt een goede start maken, eventueel samen met iemand anders. En dan kun je vervolgstappen maken.’

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Van der Bijl hoopt dat ontwikkelaars, beleggers, bouwers en gemeenten elkaar beter weten te vinden om het probleem van te weinig woningen voor starters aan te pakken. Van der Bijl: ‘Met hulp van onze eindbeleggers – pensioenfondsen en verzekeraars – zijn ook wij bereid om meer woningen voor starters te realiseren. Natuurlijk kijken we naar rendement, maar voelen ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Laten we met elkaar aan de slag gaan. Elke gemeente heeft er bovendien belang bij om een goed arbeidspotentieel – jongeren met een afgeronde opleiding - te kunnen vasthouden.’

Adviesgroep STOER

Van der Bijl refereert bovendien aan aanbevelingen van adviesgroep STOER, die minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening onlangs nagenoeg heeft overgenomen. Daarin roept ze medeoverheden onder meer op om efficiënter om te gaan met lokale regelgeving rondom welstand en contracten. Zodat sneller meer woningen tegen lagere kosten gerealiseerd kunnen worden. Van der Bijl: ‘Ik heb het rapport gelezen en vind alle aanbevelingen prima. Goed genoeg, in elk geval. Ik hoop dat iedereen de urgentie voelt, zodat we er samen mee aan de slag kunnen.’

