Industrieel bouwen met karakter: woninglabel wil doorgroeien

Industrieel bouwen met karakter? MorgenWonen maakt het naar eigen zeggen mogelijk. Van hoogwaardige prefab-elementen tot verrassende architectonische details; in projecten als Smariuskade en Linnerpark laat het woninglabel zien dat snelheid, betaalbaarheid en kwaliteit prima hand in hand gaan.

Verspringende en verhoogde dakranden, fraai metselwerk en bankjes die de openbare en private ruimte vloeiend in elkaar laten overlopen; over een tijdje zijn deze architectonische bijzonderheden zichtbaar in de nog te bouwen groene stadswijk Smariuskade in Tilburg-Noord. Het zijn duidelijk geen dertien-in-een-dozijnwoningen.

We kunnen met alle beeldkwaliteitsplannen uit de voeten” — Martin Flint, directeur van MorgenWonen

Industrieel en creatief

Toch zijn het door MorgenWonen in een fabriek geprefabriceerde woningen. Hoe is industrieel bouwen te rijmen met creativiteit? Volgens Martin Flint, directeur van MorgenWonen, hebben de ontwikkelingen bij het woninglabel ertoe geleid dat het concept ‘uitstekend’ architectonisch en stedenbouwkundig is in te passen. ‘Om te beginnen hebben we in de laatste jaren ons aanbod uitgebreid met heel veel verschillende typen woningen. Achttien in totaal, van woningen met twee lagen en een kap, woningen met gedraaide kappen, met drie platte lagen, tot levensloopbestendige woningen en recent ook appartementen. Alleen dit al biedt veel mogelijkheden tot variatie.’

Bijzondere prefab

Dan zijn er nog allerlei architectonische verbijzonderingen, zegt Martijn Winters, manager Sales en Marketing. ‘Denk aan peilkozijnen of aan zaken op of aan de gevel zoals luifels en pergola’s.’ Ook in de afwerking is de keuze reuze. ‘Zo kunnen we veel met hout, maar ook op het gebied van metselwerk. Daarbij kunnen we meer variatie aan dan vakmensen kunnen. Zo spraken we laatst een oud-metselaar met jarenlange ervaring. Hij stond letterlijk te kijken van het afwerkingsniveau dat wij konden bieden. Dat had hij nooit gekund, zei hij eerlijk.’

Daarmee, zo benadrukt Flint, is het concept enorm gevarieerd en flexibel. ‘We kunnen met alle beeldkwaliteitsplannen uit de voeten, hoewel het daarbij wel handig is als we in een vroeg stadium betrokken raken. We vinden het leuk om al vanaf het begin met ontwikkelaars samen te werken. Bovendien bespaart het tijd.’

Beeldkwaliteitsplan

Bij het project Smariuskade raakte MorgenWonen relatief laat betrokken. Winters: ‘Het ontwerp was er, de lat van het beeldkwaliteitsplan lag hoog. Ze wilden een industriële uitstraling, maar dan vooral niet eentonig. De openbare ruimte moest vloeiend overgaan in de privéruimte. In goed overleg zijn we tot een mooi resultaat gekomen, waarbij we werden uitgedaagd om dingen te ontwikkelen die we nog niet eerder hadden ontwikkeld. Zoals die verschillende dakhoogtes.’

Variatie bieden

MorgenWonen bouwt er om precies te zijn dertig grondgebonden woningen, met drie platte woonlagen, in opdracht van ontwikkelaar SDK Vastgoed. Flint: ‘We zijn trots op dit project omdat het laat zien dat we met ons concept in staat zijn om volledig te voldoen aan het beeldkwaliteitsplan en we de variatie kunnen bieden die gevraagd was. Dat kunnen we altijd en overal. We hebben een eigen architect, die als het ware een toolbox heeft om uit te putten en waarmee we op allerlei vragen en opgaven antwoord kunnen geven.’

Linnerpark.

Hoogwaardige appartementen

Dat is een mooi bruggetje naar een totaal ander project van MorgenWonen: Linnerpark in Linne. ‘Dit is ons eerste appartementencomplex dat in uitvoering komt’, vertelt Winters. ‘Momenteel gaan we richting afronding van de ruwbouw. Met deze appartementen bieden we nog meer variatie. De kennis die we in al die jaren met grondgebonden woningen hebben opgedaan, passen we nu toe bij appartementen.’

Sneller dat traditionele bouw

Wat het project in Linne volgens Winters uniek maakt, is dat het complete geprefabriceerde elementen zijn. ‘Het is dus geen semi-industrieel project.’ Opvallend aan Linnerpark is – naast kwaliteit, uitstraling en variatie – vooral de snelheid, zowel in de voorbereiding als de uitvoering. ‘De voorbereidings- en de bouwtijd is aanzienlijk sneller dan bij de traditionele bouw’, zegt Flint. ‘Tussen start bouw en oplevering zit maar een halfjaar. Dat is ook een voordeel voor de uiteindelijke kopers, die minder lang met dubbele lasten te maken hebben. En de elementen uit de fabriek worden op de bouwplaats in slechts vijf weken in elkaar gezet. Hoeveel efficiënter kun je bouwen?’

Snelheid, kwaliteit en betaalbaarheid

MorgenWonen is het woninglabel van VolkerWessels. Dit label staat voor een breed scala aan duurzame kwaliteitswoningen en voor wonen met zekerheid en comfort in een aangename omgeving. Het zijn woningen die meer energie opwekken dan verbruiken, duurzaam gebouwd met de hoogste kwaliteit. In zes fabrieken prefabriceren ze deze woningen, al sinds 2014. MorgenWonen is hiermee volgens velen dé standaard van industriële bouw die staat voor snelheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Met MorgenWonen bouwt VolkerWessels aan de huizen van morgen die volgende generaties hun thuis noemen.

Antwoord op woningopgave

Martin Flint, directeur MorgenWonen: ‘Het is onze ambitie om het aandeel industriële bouw binnen VolkerWessels op te schalen. MorgenWonen is bij VolkerWessels nu de eerste keuze. We hebben momenteel twee productielijnen, goed voor 450 woningen per jaar. Het is, gezien de strategie, onze ambitie om dit aantal gecontroleerd te laten groeien naar 1500 tot 2000 woningen per jaar. Op die manier kunnen we nog meer capaciteit creëren en een nog beter antwoord formuleren op de woningopgave waar we in Nederland voor staan.’

Smariuskade.

Smariuskade, Tilburg

Op het terrein van de voormalige brood- en koekfabriek Smarius komt een grote diversiteit aan woningen, zowel koop als huur. Het wordt een stadswijk met veel groen, direct aan het water, met onder meer een park, een plein en een hof, allemaal op fietsafstand van de Tilburgse binnenstad. MorgenWonen is bij dit project verantwoordelijk voor de dertig grondgebonden woningen. Het betreft twaalf hoek- en achttien tussenwoningen: royale gezinswoningen met elk drie woonlagen.Meer informatie op www.morgenwonen.nl

Linnerpark, Linne

Onder de rook van Roermond in Limburg ontwikkelt VolkerWessels het zogeheten Linnerpark. Dit is een wijk met verschillende woningen en appartementen, bestemd voor de particuliere koop. Flint: ‘We realiseren hier de eerste 42 appartementen binnen ons concept’, zegt Martin Flint, directeur MorgenWonen. ‘Wederom snel, kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar.’

Energieneutraal

De appartementen in Linnerpark zijn energieneutraal dankzij hoogwaardige isolatie, zonnepanelen en energiezuinige installaties. Dit verkleint de ecologische voetafdruk. Het modulaire ontwerp maakt eenvoudige aanpassingen en uitbreidingen mogelijk, waardoor de woningen flexibel en toekomstbestendig zijn. Dankzij duurzame materialen zijn onderhouds- en energiekosten laag, wat financiële besparingen oplevert. De snelle bouwtijd draagt bij aan het aanpakken van het woningtekort en creëert werkgelegenheid.

Dit artikel is gesponsord door MorgenWonen .