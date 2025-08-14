Gesponsord Hoe zes fabrieken zorgen voor 40 woningen in 40 dagen

Van kale funderingsvloer tot een wind- en waterdichte woning in één dag. MorgenWonen bewijst dat dit mogelijk is. Een verhaal over de Champions League van het bouwen - snel, kwalitatief hoogwaardig én betaalbaar.

Het panelgesprek met MorgenWonen (zie kader) op de Provada 2025 was bijna afgelopen. Maar directeur Martin Flint en manager Sales en Marketing Martijn Winters wilden nog laten zien hoe binnen hun concept van industrieel bouwen een fictieve wijk met veertig woningen tot stand komt. ‘We stellen ons een wijk voor waarbij we zojuist de tender hebben gewonnen. De ontwikkelaar wil graag veertig woningen in verschillende markten: tien voor corporaties, dertig voor kopers. Uiteraard gaan eerst onze ontwerpers aan de slag. We regelen de verkaveling en we zorgen ervoor dat onze industrieel gebouwde woningen aansluiten op het beeldkwaliteitsplan. Als dan de vergunningen geregeld zijn en de verkoop heeft plaatsgevonden, begint het bouwen.’

Zes eigen fabrieken

Dat bouwen gebeurt bij MorgenWonen in zes eigen fabrieken. ‘Hierin worden de verschillende onderdelen gemaakt’, zegt Winters. ‘Beton, installaties, daken, binnenwanden, en badkamers en toiletten. De zesde locatie is voor de logistiek. Van daaruit gaan per woning vijf vrachtwagens naar de bouwlocatie. Ter plekke kan één woning in één dag worden gebouwd. Onze mensen op de bouwplaats noemen het niet voor niets de Champions League van het bouwen. Het gaat razendsnel en gebeurt tegelijkertijd veilig. In de ochtend is er een kale funderingsvloer, aan het einde van de dag een wind- en waterdichte woning.’ De rekensom is snel gemaakt: na veertig dagen is de ruwbouw van deze hele wijk afgerond. In een mum van tijd staat er een woonklare wijk. Met woningen die ook nog eens honderd procent remontabel zijn.

Het resultaat telt

Wat blijkt nu precies uit dit verhaal van MorgenWonen op de Provada? Allereerst dat de woningen volledig in de geest van Dik Wessels worden gebouwd. En dat betekent kwalitatief superhoogwaardig. ‘De eerste woningen zijn ooit door Wessels zelf als beleggingswoningen afgenomen’, zegt Flint. ‘Hij wilde geen gedoe. Daarom hebben we ook altijd voor hoogwaardige afwerkingsniveaus gekozen. En voor heel veel variatiemogelijkheden, in totaal achttien types grondgebonden woningen en appartementen. Ook op deze Provada gaat het nogal eens over verschillende bouwmethodes. Maar het is uiteindelijk het resultaat dat telt. Voor onze woningen geldt: als je niet weet hoe ze gebouwd zijn, zie je ook niet hoe ze gebouwd zijn. Oftewel, je ziet niet dat ze in korte tijd in een fabriek zijn gemaakt.’

Natuurlijk toont het fictieve bouwproces tijdens de kennissessie ook de enorme snelheid van bouwen aan. Winters: ‘Onze grondgebonden woningen én onze appartementen leveren we 20 tot 25 weken na de start van de bouw op. Dat is respectievelijk minstens twee tot drie keer zo snel als in de traditionele bouw.’

Snelheid, kwaliteit én betaalbaarheid

Vanwege doorontwikkeling zijn de woningen van MorgenWonen slimmer, efficiënter en goedkoper geworden. Daarom is ook betaalbaarheid een onderscheidend kenmerk. Eigenlijk kan aan het rijtje snelheid, kwaliteit én betaalbaarheid nog wel wat worden toegevoegd. Zoals schaalbaarheid, en vooral ook duurzaamheid. Gespreksleider Suze Gehem bevroeg Flint en Winters flink op dit onderwerp. ‘Onze woningen hebben het hoogste energielabel, wat weer samenhangt met onder meer de constante kwaliteit en de keuzes voor hoogwaardige afwerking. Zo voorzien we de woningen van kunststof kozijnen, met zonwerend triple glas. Dat is het meest duurzaam en het best isolerend. In de zomer houden ze de warmte buiten, in de winter juist binnen. Daarnaast brengt industriële bouw veel minder transportbewegingen en CO 2 -uitstoot van machines met zich mee. Verder voldoen we aan Het Nieuwe Normaal, we zitten zelfs 25 procent onder de huidige eis.’

MorgenWonen gaf op de Provada 2025 een goed inkijkje in de toekomst van het bouwen. ‘We hopen dat projectontwikkelaars vaker gaan kijken naar de mogelijkheden van industrieel bouwen. Dit soort concepten moeten een grotere rol krijgen bij gebiedsontwikkeling. Snel gebouwd en met veel wooncomfort, wij zijn trots op deze combinatie.’

MorgenWonen MorgenWonen is het woninglabel van VolkerWessels. Een label dat staat voor een breed scala aan duurzame kwaliteitswoningen. En voor wonen met zekerheid en comfort in een aangename omgeving. Het zijn woningen die meer energie opwekken dan verbruiken. Duurzaam gebouwd met de hoogste kwaliteit. In zes fabrieken prefabriceren ze deze woningen, al sinds 2014. MorgenWonen is hiermee dé standaard van industriële bouw. Een standaard die staat voor snelheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Met MorgenWonen bouwt VolkerWessels aan de huizen van morgen, die volgende generaties hun thuis noemen. Flint: ‘Het is onze ambitie om het aandeel industriële bouw binnen VolkerWessels op te schalen. MorgenWonen is bij VolkerWessels nu de eerste keuze. We hebben momenteel twee productielijnen, goed voor 450 woningen per jaar. Het is, gezien de strategie, onze ambitie om dit aantal gecontroleerd te laten groeien naar 1.500 tot 2.000 woningen per jaar. Om op die manier nog meer capaciteit te hebben en een nog beter antwoord te formuleren op de woningopgave waar we in Nederland voor staan.’ Meer informatie op www.morgenwonen.nl

