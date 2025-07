Gesponsord 'De Zaanse Helden laat zien dat verdichting én groen samen gaan'

Duurzaam en sociaal wonen in het hart van Zaandam, met een publiekstoegankelijke daktuin als sociale ruggengraat van het project: dat is De Zaanse Helden - met 607 appartementen, 1.375 m² commerciële ruimte, parkeergarage en daktuin - in een notendop. CIO Erwin Wessels van vastgoedbelegger Altera blikte samen met betrokken partijen tijdens een sessie op vastgoedbeurs Provada in de RAI Amsterdam terug op dit veelbesproken project.

De samenwerking verliep goed, bovendien bouwt De Zaanse Helden letterlijk en figuurlijk bruggen tussen buurt en bewoners. Die conclusie trokken architect Lode Havermans van havermans:hielkema architecten, ontwikkelingsmanager Dirk van der Burg van Stebru, wethouder René Tuijn van Zaanstad, bestuurder Monique Kwaak van woningcorporatie Parteon en CIO Erwin Wessels van Altera . Ze spraken onder meer over de toevoeging van 30% sociale woningbouw, het samengaan van verdichting met een hoge kwaliteit van de leefomgeving en hoe de ‘groene oase’ van het project bruggen bouwt tussen bewoners, gebouwen en de bestaande wijk Molenpark.

De gebouwen staan los van elkaar en variëren in hoogte, kleuren en metselwerk.

Toevoeging sociale huurwoningen

In de oorspronkelijke plannen – gepresenteerd in 2017 – waren in dit project geen sociale huurwoningen voorzien. Maar door gezamenlijke inspanningen van Stebru, de gemeente en Parteon is dit gewijzigd. Hiermee geeft Parteon invulling aan de gezamenlijke prestatieafspraak tussen gemeente en Zaanse woningcorporaties om de sociale woningvoorraad in Zaanstad komende jaren te vergroten.

Bestuurder Monique Kwaak van woningcorporatie Parteon: ‘Wij zijn heel erg blij met deze toevoeging op onze woningvoorraad, want de wachtlijsten zijn lang. Bovendien is het een hele mooie plek.’ Ontwikkelingsmanager Dirk van der Burg van Stebru is het daarmee eens: ‘We zijn er trots op dat deze bijzondere gebiedsontwikkeling bijdraagt aan meer diversiteit aan woningen op de Zaanse woningmarkt. Het was een flinke uitdaging om het te organiseren, maar iedereen dacht mee. Dat was heel plezierig. En het resultaat mag er zijn: van senioren en gezinnen tot starters, voor iedereen is plek in De Zaanse Helden.’

Verbinding wonen en groen steeds belangrijker

Het is architect Lode Havermans gelukt om stedelijke verdichting en groen op een historische plek te combineren. De gebouwen staan los van elkaar en variëren in hoogte, kleuren en metselwerk. Het natuurlijke daklandschap, gelegen op de parkeergarage, ligt als een groene loper tussen de gebouwen en nodigt middels speel- en sporttoestellen, picknicktafels en panoramabanken uit tot ontmoetingen. Ook wordt het daklandschap van De Zaanse Helden fysiek verbonden met de omliggende buurt en het naastgelegen Molenpark, waaronder de monumentale molen ‘De Held Jozua’ middels een nieuwe brug. ‘De verbinding tussen groen en wonen wordt steeds belangrijker’, aldus de architect.

Wethouder René Tuijn noemt De Zaanse Helden een goed voorbeeld dat stedelijke verdichting en leefkwaliteit goed samen kunnen gaan. Hij spreekt van een kwaliteitsimpuls voor het gebied, mede dankzij het daklandschap dat gekoppeld is aan de naastgelegen groene oase.

Tien woongebouwen op een historische plek

De Zaanse Helden is een grootschalig nieuwbouwproject dat bestaat uit tien woongebouwen met in totaal 607 woningen, verdeeld over vrije sector huur, sociale huur en koop. Het gaat om 163 sociale huurwoningen die woningcorporatie Parteon volledig heeft verhuurd. De overige 444 appartementen zijn woningen in de vrije sector, waarvan 356 huurwoningen en 88 koopwoningen. De koopwoningen zijn intussen allemaal verkocht. In verschillende fases zijn de 356 huurwoningen en 323 parkeerplaatsen opgeleverd aan vastgoedbelegger Altera. Alle 356 huurwoningen zijn volledig verhuurd.

De natuurinclusieve daktuin stimuleert sociale interactie tussen bewoners en fungeert bovendien als verbindende schakel.

Natuurinclusieve daktuin

De Zaanse Helden is ontwikkeld door Stebru en Focus on Impact. Havermans:hielkema architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp. De gemeenschappelijke daktuin is ontworpen door LOLA Landscape Architects en Deltavormgroep. Het project kent een zeer lage EPC van 0.2 en is voorzien van zonnepanelen en een WKO-installatie. De natuurinclusieve daktuin stimuleert sociale interactie tussen bewoners en fungeert bovendien als verbindende schakel tussen het Molenpark, De Zaanse Helden en het naastgelegen complex Burano met 144 zorgwoningen. En daarmee is in een periode van negen jaar een voormalig bedrijventerrein getransformeerd in een bruisende stadswijk met in totaal 751 woningen en 1.760 vierkante meter commerciële ruimte.

Dit is gelukt dankzij slimme samenwerking, creativiteit en vasthoudendheid. ‘Zelfs midden in crisistijd wisten alle betrokken partijen kwaliteit en betaalbaarheid te combineren. De Zaanse Helden is een goed voorbeeld van sociaal wonen, met een sterke nadruk op community building en betekenisvol groen. Het project laat zien dat binnenstedelijke gebiedsontwikkeling meer inhoudt dan alleen het bouwen van woningen: het draait om het verbinden van mensen en het versterken van stedelijke samenhang’, sluit Wessels af.

