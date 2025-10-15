Gesponsord 'Hero' Bas Sievers laat zien dat vernieuwing corporatiesector wél kan

Met lef, verbinding en vertrouwen is Bas Sievers iemand die laat zien dat vernieuwing in de corporatiesector wel degelijk kan: het zijn mooie woorden uit het juryrapport van de Provada Inspiratie Award. Sievers - directeur-bestuurder van Woonpartners uit Helmond - won deze prestigieuze prijs in de categorie Heroes. Bovendien is hij een van de bestuurlijke trekkers van WoonST, een samenwerking tussen 13 wooncorporaties en 9 gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven, met als doel sneller betaalbare, duurzame en sociale woningen te bouwen en zo een bijdrage te leveren aan het verminderen van de krapte op de woningmarkt. Het wérkt. 'Ik praat graag, maar doe liever.'

Vooropgesteld: Sievers vindt zichzelf allerminst een held, maar toegegeven: hij voelt zich zeer vereerd met het winnen van de prijs. ‘Vooral omdat ik ben genomineerd door mensen uit de sector zelf, maar ik probeer een bescheiden mens te zijn. De prijs is echt voor iedereen waar ik mee samenwerk.’

Sievers wordt vooral geroemd om Woonst 1.0 en het vervolg: WoonST 2.0. De aanleiding voor de oprichting van WoonST 1.0, in 2019, was een meningsverschil tussen de corporaties en de gemeente Eindhoven over grondprijzen van geschikte locaties voor sociale huurwoningen en -appartementen. ‘Wij wilden de prijs omlaag, de gemeente kon daar echter niet in meegaan omdat zij het financieel anders niet op orde zou krijgen. Blijven discussiëren heeft geen zin. We moesten de onenigheid over grondprijzen voorlopig laten varen. De focus kwam juist te liggen op de opstalexploitatie. Met andere woorden: de vraag rees hoe we de woningen goedkoper zouden kunnen maken. Want massa is kassa. Dertien woningcorporaties en de negen gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven bundelden hun krachten, met als doel om gezamenlijk en projectoverstijgend in te kopen. Zo is WoonST 1.0 ontstaan.’

Gezamenlijk inkoopplan

Bas Sievers, directeur-bestuurder van Woonpartners uit Helmond

Het resultaat van die krachtenbundeling was een gezamenlijk inkoopplan van gestandaardiseerde sociale huurwoningen, tegen lagere bouwkosten en een sneller bouwproces. De duizend woningen zijn in 2021 aanbesteed. Het idee er achter: meer betaalbare, duurzame en sociale woningen realiseren voor huurders en de krapte op de woningmarkt verminderen. Met succes, want eind 2023 werden de contracten voor de realisatie van de 1000ste WoonST-woning getekend. Meerdere projecten zijn intussen succesvol opgeleverd en bewoond. De rest is in uitvoering of bijna in uitvoering. Sievers was (en is) een van de grote kartrekkers. ‘Je hebt simpelweg iemand nodig die kan overtuigen, die het enthousiasme kan overbrengen op de rest. Dat kan ik. Aan de andere kant vind ik mijn positie niet zo interessant. Liefst cijfer ik mezelf weg, want we doen dit met z’n allen.’ WoonST 1.0 leverde een kostenreductie van 15% op. ‘Ik heb wel eens gezegd dat we zeven woningen voor de prijs van zes kunnen bouwen, want daar komt het wel op neer.’

WoonST 2.0: 2500 woningen

Omdat WoonST 1.0 zo’n succes was, kreeg het op 3 juli 2024 een vervolg: Woonst 2.0, in

samenwerking met nieuwe bouwpartners BAM Wonen en Hurks. De opdracht bestaat uit 2500 energiezuinige, circulaire en betaalbare nieuwbouwwoningen. De nieuwe ambitie omvat 750 eengezinswoningen en 1750 gestapelde woningen tot 2030.

De trofee van de Provada Inspiratie Award

Sievers: geen zeurpiet

Sievers heeft bouwkunde gestudeerd, maar heeft dat vak nooit gepraktiseerd. ‘Misschien ligt daar wel mijn kracht: ik heb er verstand van, maar net niet goed genoeg om me er als een zeurpiet mee te bemoeien. Daarna heb ik ook nog bedrijfskunde gestudeerd. Ik snap dus heel goed hoe die processen gaan.

Na afronding van zijn studie heeft Sievers twee jaar voor een commerciële partij gewerkt. Dat was volgens eigen zeggen een leuke baan, met fijne collega’s. Maar hij kon niet echt het verschil maken. ‘Ik was meer bezig met de vraag waarom mensen moeite hebben om hun huur te betalen, in plaats van er voor zorgen dat ze hun huur zo snel mogelijk betalen. Het maatschappelijke aspect dus. De corporatiewereld ligt me veel beter. Sterker, ik voel me er als een vis in het water. Ik zit al twintig jaar in die wereld en heb alles wel gedaan: van dienstverlening en vastgoed tot bedrijfsvoering.’

Eerst directeur, daarna bestuurder

Sievers werd op 1 juli 2019 aangesteld als directeur-bestuurder bij Woonpartners, een ­middelgrote woningcorporatie in Helmond met ongeveer 7600 woningen. ‘Toen ik hier ruim zes jaar geleden begon, heb ik eerst twee jaar de tijd ­genomen om te kunnen bouwen. Ik was in het begin echt directeur, daarna ben ik pas ­bestuurder geworden. Ik heb ­moeilijke ­beslissingen ­genomen, moest zelfs mensen ­wegsturen. Ook is een nieuw managementteam neergezet. ­Verder heb ik gebouwd aan een nieuwe ­cultuur. Dat is mijn mantra: een nieuwe ­cultuur in een organisatie komt van bovenaf. Het resultaat is een platte organisatie waarin medewerkers zich ­prettig en veilig voelen. Fouten maken moet, maar leren ook. Ik voel me ­gelijk met de rest. ­Alleen ­wanneer het echt spannend wordt, ben ik iets meer verantwoordelijk dan de rest.’

Op de fiets bij bewoners langs

Sievers bekommert zich om de huurders voor wie het niet vanzelfsprekend is om voor ­zichzelf op te komen, die niet zo goed zijn in dingen ­regelen. Hij staat graag met de ­poten in de klei en praat veel met bewoners. ‘Dat is het voordeel van een middelgrote ­organisatie als ­Woonpartners: al onze woningen zijn op ­fietsafstand. Natuurlijk hoor ik tijdens die ­bezoeken de klachten, maar dat hoort er bij. Ik wil niet ­alleen weten hoe ze wonen, maar wil ook weten wat hen bezighoudt. Over voorzieningen in de wijk bijvoorbeeld. Daar ga ik misschien niet over, maar kan daar wel gesprekken over ­voeren met de gemeente. Ik sta op voor mensen die zelf niet kunnen opstaan, ook omdat ze ­andere ­dingen aan hun hoofd hebben. Dat is mijn ­intrinsieke motivatie om dit werk te doen.’

Pain in the ass

Sievers is pleitbezorger van gemengde wijken in Helmond, maar loopt vaak tegen een muur op. ‘Stel, er komt een grondpositie in een ­koopwijk vrij, dan zou ik daar liefst sociale ­huurwoningen willen realiseren. Maar andere partijen ­kijken daar vaak anders naar. Daar kan ik me heel kwaad om maken, dan ben ik een pain in the ass. Ik sta ­altijd waar ik voor sta. Alleen ­wanneer iemand goede argumenten heeft, ben ik in staat om te wijken. En moet ik dingen ­accepteren waar ik diep in mijn hart niet blij van word.’

Zorg voor continuïteit, maak massa met z’n allen. Het werkt echt”

Zorgen om toenemende tweedeling

Sievers maakt zich zorgen over toenemende tweedeling in de maatschappij: de ­verschillen tussen arm en rijk en laag- en hoogopgeleide mensen worden groter, bovendien ziet hij een verharding van de maatschappij, inclusief ­toenemende agressie. ‘Mijn werkende leven zal ik een bijdrage leveren om dat gat te verkleinen. Het mag niet zo zijn dat iemand die laaggeletterd is of toevallig in een bepaalde wijk is ­geboren, geen perspectief heeft. Daar maak ik me hard voor.’

Maak massa met z’n allen

Sievers vertelt het succesverhaal van WoonST 1.0 en WoonST 2.0 graag in andere delen van het land. ‘Ik had vorige week nog een praatje gehouden in het zuidwesten van Brabant, met verschillende wethouders. Mijn boodschap? ­Commitment van gemeenten is cruciaal: ze zijn keihard nodig voor de vergunningen. Bundel als corporatie je krachten, je kunt het niet alleen. Zorg voor continuïteit, maak massa met z’n allen. Het werkt echt.