Schaalbare woningbouw versnellen met industriële productie

Flexgoed of vastgoed: VDL De Meeuw kan 500 tot 1000 m2 BVO per dag produceren. Architecten, ontwikkelaars, beleggers en bouwondernemingen kunnen vanaf nu rechtstreeks gebruik maken van de voordelen van industriële productie, zonder zelf te hoeven investeren in een fabriek. 'We organiseren dat in ecosystemen waarin iedereen doet waar hij of zij goed in is.' Managing director Bram van Rijt vertelt in de aanloop naar de Provada graag hoe zo'n samenwerking werkt.

Een volledig biobased woningbouwsysteem. Een bouwplatform voor woontorens tot wel 70 meter hoog. Oplossingen voor aanplakken en optoppen. Het is duidelijk: VDL De Meeuw heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten. Als werkmaatschappij van VDL Groep zijn zaken in een stroomversnelling gekomen. Naast flexgoed biedt de onderneming haar industriële maakcompetentie aan. Een keuze op basis van een logische optelsom van bedrijfscompetenties en de vraag die boven de markt hangt: het realiseren van 100.000 nieuwe woningen per jaar.

Flexgoed en vastgoed uit dezelfde fabriek

'Met flexgoed bieden we de ruimte die je nodig hebt om te leren, ondernemen, zorg aan te bieden en mensen op te vangen', zegt van Rijt. 'Van A tot Z geregeld en altijd passend binnen behoefte en budget. Onze fabriek vormt de basis: we kunnen in een shift 500 m2 BVO per dag produceren en in twee shifts zelfs 1.000 m2 bvo per dag, ongeacht of dat voor flexgoed of vastgoed is. Aangezien voor woningbouw eigenlijk altijd permanente kwaliteit wordt gevraagd hebben we ook de stap gezet naar permanente woningbouw: modulair opgebouwd en met alle voordelen van flexgoed: korte bouwtijd, Paris-proof en stikstofvriendelijk.'

Iedereen kent de voordelen van industriële bouw, maar waarom heeft dan niet iedereen een fabriek? Van Rijt: 'Zo’n grote fabriek tem je niet zomaar en dat hebben wij inmiddels goed onder de knie. Met zowel de productie van flexgoed als vastgoed kunnen we de bezetting op het gewenste niveau houden en afhankelijk van de vraag de flexgoed- of de vastgoedknop verder opdraaien.'

Verkorten van planontwikkelingsfase

'Een appartementencomplex van 100 woningen in een kwart van de tijd realiseren vinden we niet zo spannend', zegt van Rijt. 'De grootste winst zit in verkorten van de doorlooptijd van de planfase. Een gemiddeld woningbouwproject kenmerkt zich door vijf jaar praten en twee jaar bouwen. Dat hele voortraject kunnen wij aanzienlijk verkorten. Onder andere door te ontwerpen met een configurator. Als het moet real-time. In een participatietraject met omwonende maken we wensen direct zichtbaar. Straks is het mogelijk om typegoedkeuring te krijgen op het gebouw en wordt de doorlooptijd van de omgevingsvergunning korter. Misschien wel het grootste voordeel ten opzichte van traditionele bouw: planvorming en productie lopen volledig parallel. Wij wachten niet tot al het papierwerk rond is, maar produceren het volledige gebouw offsite en parkeren het tijdelijk op ons terrein. Zodra we een seintje krijgen, rijden we het uit naar de locatie en realiseren het bouwtraject niet in zeven maar in 2,5 jaar of korter. Op onze Provada-stand lichten we deze rekensom graag toe.'

Samen met architecten en projectontwikkelaars

‘Kracht door samenwerking’ is het motto van VDL Groep. Doen waar je goed in bent is daarin de sleutel tot succes. Van Rijt: 'Daarom hebben we gekozen voor onze maakcompetentie. We ontwikkelen niet meer voor woningbouw, maar werken samen met ontwikkelaars. Idem dito met architecten. Met behulp van ecosystemen bieden we toegang tot onze productiecapaciteit. Op de vorige Provada kondigden we ecosystemen Woodstock en Shift|Space aan en liep er al een samenwerking met Wijk. Inmiddels hebben we een volledig biobased woningbouwplatform ontwikkeld waarmee architecten gebouwen kunnen ontwerpen met een volledig eigen signatuur, identiteit en relevantie. Het volledig biobased bouwplatform is gebaseerd op de PMC's uit de Woonstandaard. Onze ecosysteempartners maakten een doorvertaling naar middensegment en vrije-sector, zodat in een woongebouw het volledige palet aan segmenten kan worden aangeboden. Dat is prettig binnen de verplichte mix van betaalbare en vrije –sector-woningen die veel gemeenten vragen.'

Tot 70 meter de hoogte in

'Ook kunnen we de hoogte in. Het biobased platform voorziet nu in woongebouwen tot zes verdiepingen. Een bouwsysteem voor hoogten tot 70 meter is inmiddels in ontwikkeling. Evenals een platform voor optoppen en aanplakken. Het is goed om te zien dat architecten, ontwikkelaars, bouwondernemingen, maar ook beleggers ons weten te vinden om samenwerking te verkennen en aan te gaan. Op de Provada nodigen we partijen die dat nog niet hebben gedaan van harte uit om met ons in gesprek te gaan', sluit van Rijt af.

VDL De Meeuw: leverancier van flexgoed en maakpartner van vastgoed Ook dit jaar is VDL De Meeuw weer aanwezig op de Provada – De vastgoedbeurs van Nederland. Van Rijt: 'Graag gaan we met je in gesprek over huisvestingsoplossingen voor Flexgoed en onze maakcompetentie in vastgoed. Met Flexgoed beschik je altijd over de ruimte die je nodig hebt om te werken, leren, ondernemen, zorgen en opvang aan te bieden. Met VDL De Meeuw als maakpartner beschik je altijd over de productiecapaciteit die je nodig hebt. Nieuwsgierig wat we voor elkaar kunnen betekenen? Kom op 17, 18 of 19 juni naar stand 12-50.'

