Intensief en met impact: de winst van Parallel Plannen

Een van de instrumenten om het gigantische woningtekort aan te pakken heet Parallel Plannen. Dat gaat om een totaal andere manier van samenwerken tussen ontwikkelaars, gemeenten en corporaties. In plaats van langdurig werken aan meerdere projecten, werken ze intensief samen aan één project. Omdat er veel tegelijk wordt gedaan, gaan ze veel sneller van initiatief naar start bouw. Kernwoorden hierbij zijn commitment, vertrouwen en mandaat. Dura Vermeer heeft het concept direct omarmd. 'Het sluit helemaal aan bij de horizontale werkwijze die we altijd al hadden', zeggen Directeur Vastgoedontwikkeling Nicolle Terlouw en Manager Marketing & Verkoop Rink Drost.

Drost schreef een company research paper over Parallel Plannen. Hij deed empirisch onderzoek onder gebiedsontwikkelaars en vroeg deze experts over kansen, bedreigingen van deze werkwijze. ‘Het instrument heeft twee bouwstenen’, legt hij uit. ‘Het gaat om zoveel mogelijk tegelijk doen én het gaat om een compleet andere manier van samenwerken.’

Scrum-sessies

Het gelijkschakelen van activiteiten levert tijdswinst op, maar ook extra risico. Het succes van Parallel Plannen zit ‘m vooral in die andere manier van werken met gemeenten of andere partners, zegt Rink Drost. ‘Idealiter komen partijen als gemeenten, corporaties, beleggers, ontwikkelaars fysiek bij elkaar, zo’n twee a drie dagen per week in wisselende samenstelling. Tijdens die ‘scrum-sessies’ kun je elkaar in de ogen kijken en alles ter plekke aan tafel oplossen. Je hoeft dan bijvoorbeeld niet dagen of weken te wachten tot iemand eindelijk een mail beantwoord.’ Dit betekent dat zowel gemeenten als projectontwikkelaars heel anders over capaciteit moeten nadenken. Rink Drost: ‘Waar we nu meerdere projecten tegelijkertijd kunnen doen, doordat we constant op elkaar wachten, gaan we straks heel intensief en met impact te werk. Het verhoogt de snelheid en de haalbaarheid van de ontwikkeling.’

Parallel plannen betekent de participatie naar voren halen terwijl het gebouwontwerp nog een droombeeld is. (beeld: ANA architecten - getoond bij participatiebijeenkomst mbt project Boshoeve te Driebergen).

Commitment, vertrouwen, mandaat

De basis van Parallel Plannen berust op drie begrippen: commitment, vertrouwen en mandaat. Die vormen dan ook het motto van de company research paper. ‘Het vraagt nogal wat om een aantal mensen drie dagen per week beschikbaar te hebben’, zegt Drost. ‘Daar moet iedereen zich aan committeren. En het helpt niet als – bijvoorbeeld uit wantrouwen – iedere stap nagerekend moet worden. Dat kost te veel tijd. Hetzelfde geldt voor terugkoppeling met een gemeenteraad of directie. Dus moeten de mensen aan tafel de speelruimte hebben om door te kunnen werken zonder iedere keer goedkeuring te moeten ophalen.’

Juweel

Het lijkt paradoxaal, maar omwille van de snelheid moeten de samenwerkingspartijen in de eerste fasen zo min mogelijk besluiten nemen, betoogt Drost. ‘Besluitvorming an sich kost veel tijd. Dus alle tussenliggende besluitmomenten moet je uit het proces halen. Dat zou nervositeit kunnen opleveren, maar dan kom je weer terug op dat stuk vertrouwen wat nodig is. Dat vraagt ook om een flexibele opstelling en vooral kennis en kunde van alle betrokkenen.’ De experts die Drost interviewde – waaronder bijvoorbeeld Friso de Zeeuw – benadrukken dat zo’n proces het best begeleid kan worden door een onafhankelijke manager: een ‘procestijger’ met vakinhoudelijke kennis, die vooral stuurt op samenwerking. Als al die elementen aanwezig zijn, dan heb je een ‘juweel van een samenwerking’, zegt Rink Drost enthousiast.

Sportcampus

Datzelfde enthousiasme is te proeven bij Nicolle Terlouw als de Directeur Vastgoedontwikkeling vertelt over Sportcampus Rotterdam. Dat is een van de projecten waarin Dura Vermeer elementen van Parallel Plannen toepast. Nicolle Terlouw: ‘Deze manier van werken komt voort uit de versnellingsagenda van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Er lopen pilots in zeven gemeenten. Het sluit heel erg aan op de werkwijze van Dura Vermeer om in te spelen op de enorme woningbehoefte. Versnellen is een algemeen aandachtspunt binnen onze vastgoedorganisatie. We hebben ontzettend veel te doen en oponthoud kunnen we ons helemaal niet permitteren.’ Maatschappelijke verantwoordelijkheid gaat daarbij hand-in-hand met bedrijfsbelang, zo legt Terlouw uit.

Omslag in denken

Dus ging Dura Vermeer graag in op de uitnodiging van Provincie Zuid-Holland om mee te doen aan een hackathon in december. In één dag hebben ze alle ins en outs van Parallel Plannen gedeeld en vervolgens zijn teams van de gemeente Rotterdam en Dura Vermeer aan de slag gegaan met de ontwikkeling van Sportcampus. Nicolle Terlouw: ‘Vaak vinden mensen zo’n andere manier van werken heel spannend. Het vraagt echt een omslag in denken. Maar tijdens die dag bij de provincie zag ik veel energie in het team ontstaan. Men kwam erachter dat het zijn vruchten afwerpt om zo integraal naar een planning te kijken.’

Complexe opgaven

In Rotterdam-Zuid wordt nu gewerkt aan de eerste vijfhonderd woningen. In totaal komen er meer dan achthonderd woningen, twee middelbare scholen en een sporthal. Duurzaamheid en betaalbaar wonen staan centraal. Op dit moment wordt er intensief aan de ontwikkeling op de voormalige Sportcampus Varkenoord van Feyenoord samengewerkt. Dura Vermeer zet de nieuwe werkmethode nu ook al in op meerdere locaties, zoals bijvoorbeeld Rijswijk en Driebergen. Maar Parallel Plannen leent zich niet voor iedere ontwikkeling, zo leert het onderzoek van Rink Drost. ‘Het is niet een antwoord op alles’, legt hij uit. ‘Deze methode is heel geschikt voor complexe binnenstedelijke opgaven, maar voor het bouwen van rijtjeswoningen in een weiland is een traditionele werkwijze ook goed.’

