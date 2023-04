Frank, Stephanie en Rogier naar finale Young Talent Award

Frank van Kester, Stephanie Proost en Rogier Rombouts gaan door naar de finale van de prestigieuze Vastgoedmarkt Young Talent Award 2023 powered by NVM Business. Dat is de uitkomst van een zinderende halve finale donderdagmiddag in het hoofdkantoor van makelaarsorganisatie NVM te Utrecht.