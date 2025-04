Gesponsord YTA-sponsor NVM: 'Jongeren zijn een bron van innovatiekracht'

NVM sponsort de Vastgoedmarkt Young Talent Award (YTA) om de innovatiekracht en frisse perspectieven van jong talent in de vastgoedsector te stimuleren. Door jonge professionals in de schijnwerpers te zetten, wordt de sector 'dynamischer en toekomstbestendiger'.

Dat zegt Irene Flotman, voorzitter van NVM Business en managing director van CBRE Nederland. Het is voor het derde jaar op rij dat ‘s lands grootste brancheorganisatie van vastgoedprofessionals de felbegeerde award sponsort. De vorige edities hebben volgens Flotman laten zien dat jong talent vaak ‘verrassende en innovatieve oplossingen’ aandraagt voor complexe ideeën. ‘Wat opviel, was de diversiteit aan achtergronden en ideeën, wat de kracht van een inclusieve benadering in de sector benadrukt.’

Dionne Toenbreker, directeur Wagenhof Real Estate en binnen het bestuur van NVM Business verantwoordelijk voor Young Professionals, vult enthousiast aan: ‘Het is bovendien een prijs voor de hele sector, niet voor alleen makelaars en taxateurs, maar in de volle breedte van het commercieel vastgoed, dus ook voor ontwikkelaars en beleggers. Dat sluit naadloos aan bij onze focus.’

Duurzaamheid en digitalisering

Volgens deze NVM-bestuursleden bevindt de vastgoedmarkt zich in een transitieperiode waarin duurzaamheid en digitalisering centraal staan. ‘Dit vereist van jonge professionals een diepgaande kennis van groene technologieën, data-analyse en een flexibele, leergierige mentaliteit.’

Door hun toppers aan te melden voor de YTA laten organisaties bovendien zien dat ze investeren in de toekomst. ‘Dit verhoogt niet alleen de motivatie en loyaliteit van de kandidaten, maar versterkt ook het imago van de organisatie als een aantrekkelijke werkgever die talentontwikkeling serieus neemt’, benadrukt Flotman. Toenbreker onderstreept het belang van een goede, uitdagende werkomgeving voor jonge werknemers. Daar past deelname aan de Young Talent Award zeker in. ‘Jongeren zijn een bron van innovatiekracht.'

Over NVM-vakgroep Business NVM is de toonaangevende branchevereniging van makelaars, taxateurs en vastgoeddeskundigen in Nederland. Met hun kennis en ervaring op het gebied van wonen, business en agrarisch & landelijk vastgoed hebben we alle expertise in huis, ook om bij te dragen aan ruimtelijke ordeningsvraagstukken en de verdeling van de schaarse ruimte in ons land. NVM Businessleden zijn gespecialiseerd in commercieel vastgoed: kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels, horeca en beleggingen. Met ruim 500 aangesloten ondernemingen - van corporates, mid-corporates tot en met het MKB - vertegenwoordigen zij 90 procent van het commercieel vastgoed in Nederland. Samen hebben zij meer dan 900 makelaars en taxateurs in dienst die helpen transacties tot stand te brengen die essentieel zijn voor een goed functionerende commerciële vastgoedmarkt. NVM Business ondersteunt haar leden met educatie, research en development en stelt hoge eisen aan hun deskundigheid, marktkennis en professionaliteit.

Battle for talent

Ondanks de tegenwind waarmee de sector worstelde de afgelopen jaren, is de ‘battle for talent’ onverminderd doorgegaan. Vooral in een sector die snel digitaliseert, en waar duurzaamheid steeds belangrijker wordt, is immers de vraag naar jong vastgoedtalent groot. Organisaties moeten dan ook volgens de beide bestuursleden ‘creatief zijn in hun wervingsstrategieën en aantrekkelijke ontwikkelingsmogelijkheden bieden om talent aan te trekken en te behouden’.

Over de vraag wat jonge mensen kunnen betekenen voor de sector hoeven de dames geen seconde na te denken. ‘Jonge medewerkers brengen vaak nieuwe energie, digitale vaardigheden en een frisse blik op bestaande processen. Ze kunnen innovatie stimuleren en helpen bij het implementeren van moderne technologieën en werkwijzen.’ Gezien hun cruciale belang voor de toekomst van de sector, stimuleert NVM dan ook op allerlei manieren jong talent. Naast de sponsoring van de YTA organiseert de brancheorganisatie masterclasses en netwerkbijeenkomsten speciaal voor jonge professionals.

Eigenschappen zoals aanpassingsvermogen, teamgeest en een sterke ethische basis zijn cruciaal” — Dionne Toenbreker, directeur Wagenhof Real Estate

Zingeving

NVM Business waardeert bij aanstormend vastgoedtalent een combinatie van technische kennis, innovatieve denkwijzen , en een proactieve houding, zegt Toenbreker. ‘Eigenschappen zoals aanpassingsvermogen, teamgeest en een sterke ethische basis zijn ook cruciaal.’

Volgens de beide bestuursleden zijn jonge medewerkers van nu ‘vaak meer gericht op zingeving en maatschappelijke impact’ dan tien jaar geleden’. Flotman: ‘Ze zijn ambitieus, maar hechten ook veel waarde aan een goede werk-privébalans en persoonlijke ontwikkeling.’

Wat wat zeggen deze bestuursleden tegen bedrijven die hun toppers niet durven opgeven uit angst dat ze worden weggekaapt door de concurrentie? Het risico dat zij vertrekken is volgens Toenbreker altijd aanwezig. ‘Dat voorkom je zoveel mogelijk door een goed team te bouwen, waarin mensen zich thuis voelen.’ Flotman: ‘Je laat ook zien dat je als organisatie niet bang bent voor concurrentie, maar juist gelooft in de kracht van je eigen mensen.’

YTA

De YTA is in 2007 in het leven geroepen als stimulans voor jongere vastgoedprofessionals om hun carrière verder vorm te geven. De kandidaten worden voorgedragen door de bedrijven en organisaties waar zij werken. Eerste winnaar in 2008 was Jeroen Lokerse, de huidige ceo van vastgoedadviseur Colliers Nederland, die nu ook voor het eerst deel uitmaakt van de onafhankelijke jury. De twee andere nieuwkomers in de jury van de 18 de editie van de YTA zijn Onno Dwars, de ceo van Ballast Nedam Development die in 2012 de prijs won, en Aibigail van de Port , assetmanager bij kantorenbelegger NSI, de winnares van vorig jaar. De jury staat onder leiding van Servaas van der Laan, hoofdredacteur van Vastgoedmarkt.

Criteria Harde eisen voor de YTA-kandidaten zijn: tenminste vijf jaar werkervaring in de sector; leeftijd tot 37 jaar; bewezen prestaties geleverd; minimaal hbo-niveau; de werkgever en kandidaat staan achter de voordracht.

Dit artikel is gesponsord door NVM Business .