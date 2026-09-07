Gesponsord 'Persoonlijke keuzes zorgen voor duurzamer woninggebruik'

In Vlissingen ervaren ze het inmiddels al jaren: huurders die zelf keuzes kunnen maken, voelen meer regie en gaan bewuster om met hun woning. Digitalisering maakt dit proces sneller en efficiënter. Daarom testte Keller samen met woningcorporatie l'escaut de nieuwe Keller KeuzeAssistent.

Een papieren boekje, een gesprek op kantoor, en dan maar hopen dat de bewoner zich iets kon voorstellen bij een lijntje op een plattegrond. Zo ging het jarenlang bij l'escaut als huurders hun nieuwe keuken mochten samenstellen. Sinds dit voorjaar kan het anders. Keller Keukens ontwikkelde de KeuzeAssistent , een online omgeving waarmee toekomstige bewoners van nieuwbouwwoningen hun keuken thuis, op hun eigen tempo, kunnen ontwerpen. Als pilotproject testte l'escaut het systeem bij de tweede fase van de Crocuslaan : 46 woningen, behorend bij de nieuwbouw van in totaal 137 woningen.

Digitaal en persoonlijk versterken elkaar

'Het idee kwam eigenlijk vanuit Keller Keukens zelf', vertelt Wilbert Kusse, projectleider nieuwbouw en renovatie bij l'escaut. 'Zij waren hier al langer mee bezig en vroegen of we het wilden proberen. Dat sluit mooi aan bij hoe wij naar contact met bewoners kijken. Vroeger zaten mensen van Keller Keukens bij ons op kantoor en namen ze samen met de bewoners het hele keukentraject door, aan de hand van een boekje. Nu kunnen mensen vooraf al thuis spelen met kleuren en indelingen. Ze zien direct wat een keuze kost en hoe het eruitziet, in plaats van dat ze zelf iets moeten uitrekenen of visualiseren.'

Wilbert Kusse: "Klanten kunnen vooraf al thuis spelen met kleuren en indelingen."

Toch koos l'escaut bewust niet voor een volledig digitaal proces. 'We hebben er een hybride vorm van gemaakt', zegt Kusse. Wie twijfelt, kan alsnog een gesprek aanvragen. En voor de tweede fase organiseerde l'escaut drie bewonersbijeenkomsten. 'Dat gaf een heel ander soort contact. Mensen die straks buren worden, ontmoeten elkaar nu al bij het maken van hun keuzes. Dat vind ik het meest waardevolle eraan.'

Enthousiaste reacties

Froukje van Eekelen, accountmanager bij Keller Keukens, herkent het enthousiasme. 'De reacties die wij krijgen, zijn niet wezenlijk anders dan bij andere projecten waar bewoners keuzevrijheid krijgen: mensen zijn blij, ook als ze alleen een frontje of een greep kiezen. Dat maakt een keuken namelijk net wat meer van henzelf.'

Froukje van Eekelen: "Sommigen maakten wel meer dan tien verschillende configuraties."

Over de Keller KeuzeAssistent specifiek is de feedback positief. 'Mensen gaven aan dat ze de mail rustig konden laten bezinken en op een ander moment opnieuw konden openen. Sommigen maakten wel meer dan tien verschillende configuraties voordat ze een definitieve keuze doorstuurden.'

Keller Keukens Keller Keukens is al decennia actief in de projectmarkt en staat bekend om duurzame kwaliteit en luxe projectkeukens voor woningcorporaties, ontwikkelaars en aannemers. Sinds de eerste 1.000 keukens in 1946 is het merk uitgegroeid tot een betrouwbare partner die opdrachtgevers en uitvoerders van begin tot eind ontzorgt. Persoonlijke projectbegeleiding, betaalbaar maatwerk en duurzame innovaties, zoals de nieuwe online KeuzeAssistent, staan daarbij centraal. Zo blijft Keller ook bij grote projecten dicht bij de wensen van iedere individuele bewoner.

Die ruimte om te schakelen leverde tijdens de pilot ook leerpunten op. Zo bleek de betaallimiet voor uitbreidingen boven de 2.000 euro een struikelblok: bewoners moesten die vooraf verhogen, maar wisten dat niet altijd. Een herinneringsmail, een dag voor de afspraak verstuurd, voorkomt nu misverstanden. En zo worden de tool en het proces steeds verder geoptimaliseerd.

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Meer eigenaarschap over eigen huis

De Keller KeuzeAssistent is voor l'escaut meer dan alleen een handig hulpmiddel. Volgens communicatieadviseur Ilse Kamermans maakt de digitale omgeving deel uit van een bredere aanpak waarin de corporatie bewoners actief betrekt bij hun woning en leefomgeving. Dat gebeurt op verschillende manieren: van containerdagen tot een hofjesproject waarvoor toekomstige bewoners een motivatiebrief moesten schrijven. 'Zelf kunnen meebeslissen over je woning past in die lijn: wie invloed heeft op zijn woning, voelt zich er sneller thuis.'

l'escaut De middelgrote woningcorporatie l'escaut heeft circa 6.200 woningen in Vlissingen en Oost-Souburg. Voor de corporatie is een huis pas een thuis als bewoners zich ook in hun buurt thuis voelen. Daarom werkt l'escaut, naast onderhoud en verduurzaming, structureel samen met partners als zorginstellingen, collega-corporaties en de gemeente aan leefbaarheid, bijvoorbeeld met containerdagen in de wijk Bossenburg. Nieuwbouw en het toekomstbestendig maken van de bestaande woningen gaan bij l'escaut hand in hand. Naast nieuwbouwprojecten, zoals de herstructurering van de Crocuslaan, zet de corporatie ook in op onderhoud en renovatie van het bestaande bezit. De opgaven zijn groot. Daarom maakt l'escaut zorgvuldige keuzes om de beschikbare middelen zo effectief mogelijk in te zetten.

Kusse onderschrijft dat. 'Een nieuw huis maakt nog geen thuis. Mensen lopen na de voordeur eerst naar de keuken, en pas daarna naar boven. Als die keuken overeenkomt met wat ze zelf hebben gekozen, merk je dat mensen zich sneller thuis voelen en er zorgvuldiger mee omgaan.'

Dit artikel is gesponsord door Keller Keukens .