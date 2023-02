Succesvol verkopen: het oog wil ook wat

Interieurarchitecten, designers en stylisten denken graag met je mee om het te verkopen object van sfeer, beleving en stijl te voorzien. Om kale of verouderde ruimtes tot leven te wekken met ontwerpen vol designmeubilair en sfeerverhogende accessoires. De beste, meest toonaangevende en creatiefste vakmensen vind je op high-end platforms zoals HOOG.design die de mooiste ontwerpen in binnen- en buitenland tonen.

Verschillende interieurstijlen

Het is een veel beproefd recept: schakel als ontwikkelaar een aantal verschillende designers in om hun ontwerpvisie los te laten op een vastgoedobject. Het is aan te raden om dan ontwerpers met een verschillende stijl te kiezen. Van een strakke en minimalistische stijl tot een stijl met een robuuste en industriële of een landelijke uitstraling. Of een stijl die glamour ademt. Het bevordert de verkoop en wie weet vinden koper en designer elkaar na de aankoop wel en wordt het ontwerp een-op-een overgenomen.

Virtual reality

De overtreffende trap van een render? Voorzie potentiële kopers van een virtualrealitybril en laat hen ‘door het ontwerp wandelen’. Zo krijgen ze een nog beter beeld van de mogelijkheden die de woning biedt en gaat het ontwerp van de designer nog meer leven. Succes verzekerd!

Luxe keuken

Een zeer belangrijke leefruimte om mee te nemen in het ontwerp is natuurlijk de keuken. Anno 2023 de plek waar de meeste gezinnen veel tijd doorbrengen en waar van het leven wordt genoten. Terwijl we in het verleden borrelden in de living, worden nu de gezellige avonden met vrienden en familie in de keuken doorgebracht. Lekker met een glas wijn aan het kookeiland en genieten van heerlijke gerechten, terwijl je comfortabel zit op een op maat gemaakte eetbank. De haardpartij aan en genieten maar!

Credit: Culimaat High End Kitchens

Landelijk of minimalistisch

Keukenspecialisten en makers van high-end meubels – onder meer te vinden op HOOG.design – denken graag mee over de vele mogelijkheden die een leefkeuken biedt. Of het nu gaat om een minimalistische of een landelijke en robuuste keuken. Of om een designkeuken .

Styling

Ook bij te renoveren villa’s en op te knappen objecten is het goed om al in een vroeg stadium te tonen hoe het object er in de toekomst uit kan komen te zien. Dat kan met (3D)-ontwerpen, maar ook door bestaande ruimtes in te laten richten door een designer of stylist. Een cozy bank, een passend tapijt, fraaie stoelen, fonkelende verlichting, sprekende kunst en wand- en raambekleding brengen een lege ruimte tot leven en dragen bij aan een goed gevoel bij de potentiële kopers.

Benut de mogelijkheden

Met het deels laten inrichten van een bestaande woning benut je de mogelijkheden van de woning nog beter. De ingeschakelde stylist of designer kan vervolgens op basis van de aanwezige creativiteit spelen met woonstijlen. Bijvoorbeeld door de stijl aan te laten sluiten bij de uitstraling van het exterieur. Of door contrasten op te zoeken. Een strak interieur in een landhuis? Waarom niet? Of toch liever een modern interieur in een moderne villa ?

Buitenruimte

Is het object voorzien van een tuin, balkon of dakterras? Vergeet dan niet de buitenruimte ook mee te nemen in dit verhaal. Voorzie het ontwerp van een luxe loungeset, een zwembad en een poolhouse. Of van aansprekende bomen en planten. Speel ook hier met verschillende stijlen. Creëer een totaalconcept dat uitnodigt, enthousiasmeert en beleving en kwaliteit ademt. Laat de potentiële kopers wegdromen bij alle mogelijkheden. Breng het totaalplaatje tot leven.

Dit artikel is gesponsord door HOOG.design