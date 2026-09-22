Gesponsord Ruim 166.000 m2 logistiek vastgoed op drie strategische locaties

Met drie strategisch gelegen distributiecentra in Lelystad, Herkenbosch en Emmen biedt P3 Logistic Parks een sterke basis voor efficiënte en toekomstbestendige logistiek. 'Elk centrum is ontworpen met een sterke nadruk op bereikbaarheid, duurzaamheid en flexibiliteit, zodat bedrijven moeiteloos kunnen opereren en zich verder kunnen ontwikkelen', zegt leasing manager Coen van Dijk.

In het hart van Nederland heeft P3 Logistic Parks een logistiek centrum in Lelystad ontwikkeld. Met een oppervlakte van 38.000 m² en een flexibele indeling is deze locatie ideaal voor zowel nationale als internationale logistieke bedrijven.

Het logistiek centrum in Lelystad ligt direct nabij de A6 en N307 en binnen anderhalf uur van alle grote steden in de Randstad. Het centrum profiteert van verbindingen via de weg, het water, het spoor en de lucht. Door de nabijheid van Schiphol en Lelystad Airport is dit logistiek centrum op de toekomst voorbereid.

Van Dijk: ‘Het distributiecentrum voldoet aan de hoogste duurzaamheidsnormen (BREEAM Excellent) en is opdeelbaar in meerdere units, wat zorgt voor een hoge mate van flexibiliteit. Het logistiek centrum is volledig gasloos en wordt onder meer voorzien van energie via zonnepanelen.’

Internationale hub in Herkenbosch

In het zuiden van Nederland heeft P3 Logistic Parks een grootschalig distributiecentrum in Herkenbosch geopend, vlakbij Roermond en met een totale oppervlakte van ruim 62.000 m².

‘Deze locatie is ideaal voor internationale distributie: het logistiek centrum ligt nabij de Duitse en Belgische grens en met de A73 om de hoek zijn klanten snel en efficiënt bereikbaar’, zegt Van Dijk. ‘Net als het distributiecentrum in Lelystad beschikt Herkenbosch over een BREEAM Excellent-certificaat, wat bijdraagt aan waardebehoud en een milieuvriendelijke bedrijfsvoering. ‘

‘Het complex is uitgerust met moderne faciliteiten en duurzame technologieën, waaronder energiezuinige verlichting en slimme bouwtechnische systemen die voor een geoptimaliseerd energiebeheer zorgen. Met ruime laadcapaciteit en flexibele indeling is dit logistiek centrum gemaakt voor bedrijven die zich bevinden in een dynamische, internationale markt.’

Logistieke hub in Emmen

Ook in Emmen zet P3 Logistic Parks in op grootschalige, toekomstgerichte logistiek. Het distributiecentrum van 66.000 m² is ontworpen voor efficiënte internationale distributie en biedt directe verbindingen richting Duitsland en Noord-Europa, waaronder Hamburg en Bremen.

‘De locatie is strategisch gelegen langs de snelweg A37 en biedt directe verbindingen met de Randstad, Duitsland, Scandinavië en Oost-Europa’, zegt Van Dijk. ‘De goede verbinding met de A1, A29 en A31 zorgt voor snelle transportroutes naar het Ruhrgebied en Zuid-Duitsland. De strategische ligging maakt Emmen geschikt voor bedrijven die snelheid en bereik willen combineren.’

‘Het logistiek centrum is ontwikkeld volgens de BREEAM Very Good richtlijnen. Hierdoor heeft het energiezuinige verwarming, moderne sprinklerinstallaties en voorzieningen voor de integratie van hernieuwbare energie. De milieuvriendelijke bouwmaterialen en waterbesparende voorzieningen zorgen ervoor dat het logistiek centrum voldoet aan de hoogste ecologische normen.’

‘Met tientallen laad- en losdocks, hoge vloerbelastbaarheid en duurzame bouwspecificaties vormt deze locatie een belangrijke schakel in Europese supply chains.’

Dit artikel is gesponsord door P3 Logistic Parks .