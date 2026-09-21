Gesponsord Ramen wassen met regenwater bespaart 200.000 liter drinkwater

Nederland krijgt steeds vaker te maken met langere droge periodes én hevige regenbuien. Toch verdwijnt het grootste deel van het regenwater dat op gebouwen valt rechtstreeks in het riool. Is dat nog wel logisch, nu duurzaam watergebruik steeds belangrijker wordt?

Duurzaam vastgoedbeheer gaat allang niet meer alleen over energieverbruik, installaties en isolatie. ‘Vastgoedeigenaren en beheerders kijken steeds vaker naar de volledige bedrijfsvoering rondom een gebouw’, zeggen de broers Peter en Rob Rietbroek van Rietbroek , leverancier van schoonmaak-, huismeester-, glas- en gevelonderhoudsdiensten. ‘Ook de dagelijkse dienstverlening en de manier waarop leveranciers omgaan met grondstoffen worden onderdeel van de verduurzamingsopgave.’

Water is daar een goed voorbeeld van, zegt Peter. ‘Terwijl veel gebouwen tijdens regenbuien grote hoeveelheden water opvangen, wordt dit meestal afgevoerd. Tegelijkertijd wordt voor allerlei toepassingen nog gebruikgemaakt van kostbaar drinkwater. De vraag ontstaat dan vanzelf: kunnen we slimmer omgaan met het water dat al beschikbaar is?’

Van regenwater naar osmosewater

Een toepassing waar niet direct aan wordt gedacht, is glasbewassing. Professionele glasbewassing met telescoopstelen maakt gebruik van osmosewater: water waaruit mineralen en kalk zijn verwijderd, waardoor ramen streeploos opdrogen. Traditioneel wordt hiervoor leidingwater gebruikt dat wordt gezuiverd tot osmosewater. Een proces waarbij drinkwater wordt ingezet voor een toepassing waarvoor mogelijk ook een andere waterbron beschikbaar is.

Bij Rietbroek, die veel gebouwen verzorgd in West-Nederland, wordt inmiddels een deel van de ramen gewassen met osmosewater dat gemaakt is van opgevangen regenwater. ‘Het regenwater wordt vanaf het dak verzameld, gefilterd en vervolgens omgezet naar hoogwaardig osmosewater’, zegt Rob. ‘Het resultaat: dezelfde kwaliteit glasbewassing, maar met aanzienlijk minder gebruik van leidingwater. Er wordt zo’n 150.000 tot 200.000 liter drinkwater bespaard.’

‘Bij verduurzaming kijken we vaak naar grote oplossingen, zoals zonnepanelen of technische installaties. Maar ook in dagelijkse processen liggen kansen. Wij vroegen ons af: waarom zouden we regenwater afvoeren als we het ook opnieuw kunnen gebruiken?’

Rob: ‘Het regenwater wordt vanaf het dak verzameld, gefilterd en vervolgens omgezet naar hoogwaardig osmosewater.’ Foto: Arnaud Roelofsz

De rol van leveranciers verandert

De ontwikkeling past bij een bredere verandering binnen vastgoed, zegt Peter. ‘De relatie tussen opdrachtgever en leverancier verschuift steeds meer van uitvoeren naar samenwerken. Vastgoedbeheerders worden vaker gevraagd om inzichtelijk te maken hoe leveranciers bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen. Daardoor wordt niet alleen gekeken naar prijs en kwaliteit, maar ook naar de manier waarop een partner meedenkt over de toekomst van een gebouw.’

Dat geldt ook voor partijen die dagelijks aanwezig zijn op locaties. ‘Leveranciers van schoonmaak, glasbewassing en onderhoud zien vaak als eerste waar kansen liggen om processen slimmer, efficiënter of duurzamer te organiseren.’

Doordat we dagelijks op verschillende locaties komen, zien we ook waar verbeteringen mogelijk zijn”

‘Onze dienstverlening draait niet alleen om het schoonmaken van een gebouw of het wassen van ramen. Doordat we dagelijks op verschillende locaties komen, zien we ook waar verbeteringen mogelijk zijn. Soms begint innovatie met een simpele vraag’, zegt Rob.

Samenwerking maakt verduurzaming praktisch

Voor Stichting Saffier, een zorginstelling uit Den Haag, die Rietbroek als leverancier stimuleerde, sloot de toepassing goed aan bij de eigen duurzaamheidsambities. De organisatie kijkt daarbij niet alleen naar de eigen bedrijfsvoering, maar ook naar de samenwerking met leveranciers.

‘Om onze duurzaamheidsdoelen te bereiken, kijken we niet alleen naar wat we zelf beter kunnen doen. We vragen ook aan leveranciers om mee te denken. Juist door samenwerking ontstaan nieuwe oplossingen’, zegt Marloes van der Heiden, projectleider duurzaamheid bij Saffier.

‘Niet ieder gebouw is direct geschikt voor een regenwatersysteem. Het beschikbare dakoppervlak, de opslagmogelijkheden en het watergebruik spelen allemaal een rol. Toch laat het voorbeeld zien dat verduurzaming niet altijd hoeft te beginnen met grote ingrepen’, sluit Peter af.

Dit artikel wordt gesponsord door Rietbroek .