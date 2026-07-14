Gesponsord Hoe een gietvloer de levensduur van vastgoed verlengt

In commercieel vastgoed krijgt de vloer vaak pas aandacht wanneer er iets misgaat. 'Slijtage bij de entree, vlekken in looproutes of losliggende delen in een winkelruimte dragen niet bij aan de uitstraling van een pand', zegt Arno van Oosten, eigenaar van Coatingvloer.nl. 'Een gietvloer kan helpen om commerciële ruimtes rustig, verzorgd en praktisch in te richten. De vloer is toepasbaar in onder meer kantoren, winkels, showrooms en gezamenlijke ruimtes in woongebouwen.'

Een bezoeker kijkt misschien niet bewust naar de vloer, maar de vloer heeft wel invloed op hoe een ruimte wordt ervaren, weet Arno van Oosten, eigenaar van Coatingvloer.nl. ‘Een strakke vloer maakt een lobby rustiger. Een nette entree geeft vertrouwen. In een showroom zorgt een egale basis ervoor dat producten beter opvallen. Dat is geen zweverig interieurpraatje, maar gewoon hoe ruimtes werken. Rommelige vloeren maken een ruimte sneller druk. Rustige vloeren laten de rest beter spreken.’

‘Voor vastgoedeigenaren en beheerders is een neutrale basis praktisch’, zegt Van Oosten. ‘Dezelfde vloer kan worden gecombineerd met verschillende huurders, huisstijlen en interieurconcepten. Zeker in winkels, kantoorruimtes en algemene ruimtes verandert de inrichting regelmatig. Een gietvloer hoeft niet automatisch te worden vervangen wanneer een huurder vertrekt. Afhankelijk van de staat van de vloer kan reinigen, plaatselijk herstellen of het opnieuw aanbrengen van een afwerklaag voldoende zijn om de ruimte weer representatief te maken.’

Een gietvloer hoeft niet automatisch te worden vervangen wanneer een huurder vertrekt”

Van Oosten ziet dat de vloerkeuze binnen commerciële projecten steeds vaker vanuit de totale gebruiksduur wordt bekeken. ‘Bij bedrijfspanden moet een vloer niet alleen mooi zijn bij de oplevering. De ondergrond, belasting, laagopbouw en het onderhoud bepalen of de vloer ook na jaren intensief gebruik nog representatief is. Daarom kijken we vooraf vooral naar hoe een ruimte dagelijks wordt gebruikt.’

Waarom onderhoud telt

Bij commercieel vastgoed draait de vloerkeuze niet alleen om de aanschafprijs. ‘Ook schoonmaak, herstelwerkzaamheden en eventuele stilstand tijdens onderhoud hebben invloed op de totale kosten’, zegt Van Oosten. ‘Een naadloze gietvloer heeft geen voegen waarin vuil zich gemakkelijk kan ophopen. Dat maakt dagelijks reinigen eenvoudiger dan bij veel tegelvloeren of vloeren die uit losse delen bestaan.’

Voor druk belopen locaties is dat een belangrijk aandachtspunt. Van Oosten: ‘Denk aan entrees, wachtruimtes, winkels en gangen waar de hele dag mensen lopen. Zand, vocht, vuil en schoenzolen zorgen bij iedere vloer voor geleidelijke slijtage. Een geschikte toplaag helpt het oppervlak te beschermen tegen vlekken en gebruikssporen. Regelmatig stofzuigen, dweilen met een passend reinigingsmiddel en tijdig herstel van kleine beschadigingen helpen om de vloer langer netjes te houden. Zo blijven ook de onderhoudskosten beter beheersbaar.’

Meer dan prijsvergelijking

Bij een vastgoedproject is de keuze voor een vloerleverancier meer dan een prijsvergelijking, zegt Van Oosten. ‘De kwaliteit van de ondergrond, voorbereiding, laagopbouw en afwerking bepaalt voor een groot deel het uiteindelijke resultaat. Een winkelvloer vraagt immers om een andere aanpak dan een kantoorverdieping, showroom of entreehal.’

De kwaliteit van de ondergrond, voorbereiding, laagopbouw en afwerking bepaalt voor een groot deel het uiteindelijke resultaat”

‘Problemen ontstaan vaak niet door het zichtbare gedeelte van de vloer, maar door onvoldoende aandacht voor de ondergrond. Scheuren, vocht of losliggende oude lagen moeten vooraf worden vastgesteld. Een goede inspectie voorkomt dat tijdens of na de uitvoering onverwachte herstelwerkzaamheden nodig zijn.’

Renovatie in bestaand vastgoed

‘Een gietvloer kan ook interessant zijn bij de renovatie van bestaand vastgoed’, zegt Van Oosten. ‘De vloeropbouw kan relatief dun worden uitgevoerd, waardoor bestaande deuren, drempels en aansluitingen niet altijd ingrijpend hoeven te worden aangepast. Het volledig verwijderen van een bestaande vloer is bovendien niet in iedere situatie noodzakelijk, zolang de aanwezige ondergrond stabiel, droog, schoon en voldoende vlak genoeg is. Dat scheelt tijd, afval en overlast voor omliggende huurders.’

Duurzaam door lange levensduur

‘Een vloer die lang meegaat, hoeft minder snel vervangen te worden. Dat bespaart materiaal, arbeid en afval. Bij vastgoed met lange exploitatieperiodes is dat een belangrijk voordeel. Ook de combinatie met vloerverwarming kan interessant zijn, omdat een gietvloer warmte gelijkmatig afgeeft en goed past bij lage temperatuurverwarming’, sluit Van Oosten af.

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