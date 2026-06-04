Gesponsord Miele Laundry Boutique versterkt woonconcept The Bridge

Een eigen wasmachine, droger en berging waren jarenlang vanzelfsprekend in nieuwbouwprojecten. Bewoners van nu kijken echter op een andere manier naar bezit, zeker in de grote steden. 'Wij willen hen meer bieden dan alleen vierkante meters', vertelt Priscilla Menckeberg, manager Operations bij Caransa Heritage Group. 'In moderne woongebouwen draait het steeds vaker om service, gemak en community.'

In wooncomplex The Bridge Amsterdam speelt eigenaar Caransa in op deze nieuwe trend met een gezamenlijke Miele Laundry Boutique : een professionele wasruimte die bewoners alleen gebruiken wanneer zij die nodig hebben.

The Bridge bevindt zich op een strategische locatie in Amsterdam, vlak bij station Amsterdam Bijlmer Arena, belangrijke uitvalswegen en het Amsterdam UMC. Het complex richt zich op sociale huur en middensegmenthuur, en is met name geschikt voor mensen die bewust kiezen voor flexibel wonen.

Wesley Schoeree en Priscilla Menckeberg bij The Bridge in Amsterdam. Foto: Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency.

Voorzieningen delen

Volgens Menckeberg speelt duurzaamheid daarbij een steeds grotere rol. ‘Vooral jongere generaties zijn bewuster bezig met hoe zij wonen en consumeren.’ Het gaat daarbij niet alleen om energiezuinig bouwen, maar ook om een andere kijk op bezit. ‘Eerdere generaties wilden zoveel mogelijk spullen bezitten; nu groeit bij veel bewoners de bereidheid om voorzieningen te delen als dat gemak, geldbesparing en kwaliteit oplevert.’

Ook Wesley Schoeree, key accountmanager bij Miele, ziet die ontwikkeling dagelijks terug in de markt. Volgens hem verschuift bij jongere generaties de focus van bezit naar gebruik. Die ontwikkeling is zichtbaar in de populariteit van deelauto’s, mobiliteitsbudgetten en gedeelde voorzieningen binnen wooncomplexen. Zeker bij studenten, starters en internationale kenniswerkers die tijdelijk op een plek wonen is een wasmachine niet langer een vanzelfsprekende aankoop.

Praktische voordelen

Voor ontwikkelaars en vastgoedeigenaren biedt een gezamenlijke wasvoorziening ook praktische voordelen. Waar woningen traditioneel gezien worden uitgerust met aansluitingen en een ruimte voor een eigen wasmachine en droger, kan een centrale voorziening vierkante meters besparen. ‘Ruimte is tegenwoordig ontzettend kostbaar’, aldus Schoeree. ‘Met een gezamenlijke voorziening hoef je niet in iedere woning ruimte vrij te maken voor een wasmachine en droger. Dat levert meteen ruimtewinst op.’

Bij The Bridge is daarom bewust gekozen voor flexibiliteit. Bewoners kunnen nog steeds een eigen wasmachine aanschaffen, maar zijn dat niet verplicht. ‘In elke woning is die mogelijkheid wel aanwezig’, licht Menckeberg toe. ‘Maar bewoners kunnen er ook voor kiezen die ruimte anders te gebruiken, bijvoorbeeld als extra kastruimte. En juist die keuzevrijheid wordt heel erg gewaardeerd.’

The Bridge bevindt zich op een strategische locatie in Amsterdam, vlak bij station Amsterdam Bijlmer Arena, belangrijke uitvalswegen en het Amsterdam UMC. Foto: Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency.

Ontmoeting tussen bewoners

Opvallend is dat de gezamenlijke wasruimte meer blijkt te zijn dan alleen een praktische voorziening. Volgens Menckeberg draagt de ruimte ook bij aan ontmoeting tussen bewoners. ‘Als je thuis je was doet, ben je alleen. In de Laundry Boutique kom je bewoners uit andere delen van het gebouw tegen en maak je een praatje terwijl je op je was wacht.’

De Laundry Boutique bevindt zich in The Bridge bovendien naast andere gezamenlijke ruimtes, en dat is een groot voordeel. ‘Wij hebben bijvoorbeeld een gezamenlijke woonkamer. Bewoners kunnen daar gaan zitten met hun laptop, koffie drinken of werken terwijl hun was draait. Dat maakt zo’n voorziening veel meer onderdeel van het woonconcept, net zoals creatieve ruimtes of fitnessfaciliteiten.’

Duurzaamheid

Naast gemak speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Het delen van apparatuur zorgt ervoor dat aanzienlijk minder machines geproduceerd moeten worden. Volgens Schoeree zijn voor een wooncomplex met honderd bewoners gemiddeld slechts twee professionele machines nodig. ‘Hierdoor neemt het aantal apparaten dat geproduceerd, vervoerd en uiteindelijk vervangen moet worden aanzienlijk af, en dat levert substantiële milieuwinst op.’

De apparatuur wordt bovendien preventief onderhouden om de levensduur maximaal te benutten. En dat sluit weer mooi aan bij circulaire principes waarbij producten langer meegaan en efficiënter worden gebruikt. Ook storingen worden binnen 48 uur opgepakt. Hiermee vervalt voor bewoners een deel van de zorgen die horen bij het bezit van eigen apparatuur.

The Bridge richt zich op sociale huur en middensegmenthuur, en is met name geschikt voor mensen die bewust kiezen voor flexibel wonen. Foto: Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency.

AppWash

Deze positieve gebruikerservaring wordt ondersteund door AppWash, de digitale omgeving van Miele Laundry Boutique. Bewoners kunnen via een app zien welke machines beschikbaar zijn, een machine reserveren, betalen en meldingen ontvangen zodra de was klaar is. ‘Je hoeft er dus niet naast te blijven zitten.’

Volgens Menckeberg en Schoeree laat The Bridge op deze manier perfect zien hoe woonconcepten veranderen en hoe de Laundry Boutique meer is dan een praktische wasruimte. ‘Het is een goed voorbeeld van hoe gedeelde voorzieningen kunnen bijdragen aan een aantrekkelijk woonconcept.’ Volgens hen zit woonkwaliteit niet alleen in de grootte van een appartement, maar juist ook in de voorzieningen en services die bewoners met elkaar delen.

Dit artikel is gesponsord door Miele .