Gesponsord Gondels zijn passé: Branderhorst wast gevels met een drone

Hoge panden schoonmaken zonder hoogwerker, gondel en gedoe. Branderhorst doet het met een drone van 1,60 meter breed. In de speciale Provada-podcast vertellen Jeffrey van Leur en Erwin Veldman hoe dat werkt.

Een drone die tientallen meters hoog een glazen gevel reinigt. Het klinkt als toekomstmuziek, maar bij Branderhorst is de toekomst nu. Branderhorst Facilitaire Diensten bestaat 35 jaar, heeft zo’n 150 medewerkers en ontzorgt vastgoedeigenaren volledig: van dagelijkse schoonmaak tot specialistisch glas- en gevelwerk. Jeffrey van Leur is directeur-eigenaar, Erwin Veldman is commercieel manager. Samen waren ze te gast in de podcaststudio van Vastgoedmarkt op de Provada.

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Het gesprek ging vooral over drones. Niet die speeltjes die over tuintjes zoemen, maar een innovatief industrieel apparaat van 1,60 meter breed, vastgemaakt aan een kar met een waterinstallatie die het water ter plekke ioniseert en verwarmt. Geen kalk, geen strepen en perfect opgedroogde ruiten. Van Leur: ‘We doen eigenlijk helemaal niets meer met gondels. Dat hebben we afgestoten. Met een drone kunnen we het schoonmaakwerk veel beter doen.’

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Geen dure reparaties

Waarom beter? Veldman somt het op: gondels zijn duur in aanschaf, berucht om technische storingen en bij complexe architectuur ronduit onpraktisch. ‘Wist je dat een derde van The Shard, die wolkenkrabber in Londen, bestaat uit gondelinstallaties? Wat ons betreft is zo’n ontwerp volledig passé.’ Met een drone heb je namelijk geen lieren die vastlopen, geen rails die haperen, geen hijskraan die een gondel van de negende verdieping moet halen voor een reparatie van 20.000 euro. Van Leur: ‘Wij gaan niet bij jou als vastgoedbeheerder terugkomen met: jij hebt die gondel niet onderhouden en nu kunnen wij niet omhoog. Dat gedoe hebben wij niet.’

Glazenwassers als nieuwe rocksterren

De drones van Branderhorst Sky Team vliegen tot 60 meter hoog; hoger kan ook, maar dan moet er een katrol lopen vanaf het dak. Verder werken ze met warm water onder hoge druk en een roterende kop, en voegen ze indien nodig biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen toe, met één druk op de knop.

Jeffrey van Leur: 'Glazenwassers zijn de nieuwe rocksterren.' Foto: Eyesmile Photography

Ook de veiligheid is op orde: de drone is C5-gecertificeerd door de luchtvaartautoriteit, heeft een automatische parachute en staat altijd onder toezicht van een co-piloot die via de slang direct kan ingrijpen. Maar vooral: de reacties van klanten spreken voor zich. Op de Zuidas filmen kantoormedewerkers de drone vanachter hun ramen. ‘Ze laten het aan anderen zien op verjaardagen’, zegt Van Leur. ‘Glazenwassers zijn de nieuwe rocksterren.’

Inmiddels is Branderhorst volgeboekt tot oktober. Veldman lacht: ‘We zijn Asterix en Obelix in het grote Romeinse Rijk, 150 mensen die het opnemen tegen de grote jongens.’ 2027 staat bij Branderhorst al in de steigers, of liever gezegd: hangt in de lucht.

Luister naar de volledige podcast en ontdek wat dronetechnologie voor jouw vastgoedportefeuille kan betekenen.

Dit artikel is gesponsord door Branderhorst .