Vastgoedmarkt-uitgever VMN Media neemt Vastgoedjournaal over

Vastgoedmarkt-uitgever VMN Media neemt Vastgoedjournaal over
Van links naar rechts: Johann Schouten (cfo VMN Media) , Li’ao Wang (ceo VMN Media), John Kerkhoven (eigenaar Vastgoedjournaal) en Roland Lund (commercieel directeur Vastgoedjournaal).

VMN Media, de eigenaar van onder meer Vastgoedmarkt en vastgoedbeurs Provada, neemt Vastgoedjournaal over.

Dat hebben beide bedrijven zojuist bekendgemaakt. Met de overname verwerft VMN Media een onlineplatform voor nieuws, achtergronden en opinie plus evenementen als Wocoda, Finvast en Comvast.

‘Een sterk mediamerk en mooie eventmerken waar de vastgoedmarkt samenkomt. Waarom zouden we die niet willen hebben?’, zegt Li'ao Wang, ceo van VMN Media. ‘Vastgoedjournaal is al jaren succesvol met onafhankelijke journalistiek en inhoudelijke evenementen die professionals samenbrengen rond actuele thema’s. Dat sluit naadloos aan bij onze ambitie om professionals met kwalitatieve journalistiek en laagdrempelige kennisuitwisseling te helpen de beste beslissingen te nemen.’

Bewondering

‘Wij kijken al langer met bewondering naar de creativiteit en het ondernemerschap van het team van Vastgoedjournaal’, zegt Maciek Piasecki, uitgever van onder andere het vastgoedportfolio van VMN Media. ‘Door onze krachten te bundelen, creëren we een compleet platform voor nieuws, verdieping en kennisdeling in de vastgoedsector.’

Piasecki benadrukt de verschillende rollen van Vastgoedmarkt en Vastgoedjournaal in de journalistiek. ‘Allebei raken ze een eigen doelgroep en achterban. Daarin zullen we met elkaar de juiste afspraken maken en de juiste verwijzingen naar elkaar maken, maar ook de eigen positie per titel pakken.’

De hele scope

‘Ik kijk met heel veel enthousiasme uit naar onze samenwerking’, zegt Ariana Manduzai, hoofdredacteur van Vastgoedjournaal. ‘Er liggen heel veel kansen om de lezers van Vastgoedjournaal en Vastgoedmarkt nog mooiere verhalen te bieden, nog meer te inspireren, nog beter te informeren. Samen staan we sterker.’

Over de verschillen tussen beide vastgoedmedia zegt Manduzai: ‘Waar wij heel erg op inzetten is het snelle toegankelijke nieuws, de wat kortere berichten, bovenop het nieuws zitten. En dat is een mooie aanvulling op de doorwrochte journalistiek waar Vastgoedmarkt om bekend staat. Zo bied je de lezers beide, dan heb je de hele scope.’

Inhoud is leidend

John Kerkhoven, eigenaar van Vastgoedjournaal, ziet de aansluiting bij VMN Media als een logische volgende stap. ‘Vastgoedjournaal heeft zich ontwikkeld tot een sterk onlineplatform met succesvolle evenementen. In de vastgoedsector draait alles om locatie, locatie, locatie. Bij Vastgoedjournaal staat echter al vanaf het allereerste begin ontmoeten, ontmoeten, ontmoeten centraal. Binnen VMN Media krijgen we de kans om daarop verder te bouwen en ontmoetingen binnen de vastgoedsector naar een nog hoger niveau te tillen.’

Voor lezers van Vastgoedmarkt en Vastgoedjournaal, partners, bezoekers en standhouders verandert er volgens Wang nu niets. ‘Intern gaan we stapje voor stapje kijken hoe we het best kunnen samenwerken. Zoals dat altijd gebeurt binnen VMN Media is de inhoud leidend. Als het op basis daarvan zinnig is om samen te werken, dan doen we dat. Zo niet, dan is dat ook helemaal goed.’

Luister hier de podcast met Li'ao Wang, Maciek Piasecki en Ariana Manduzai:

Peter Hanff

Peter Hanff

Adjunct-hoofdredacteur.

Studeerde in 1994 af aan de Radboud Universiteit op de eisen voor landen om toe te mogen treden tot de eurozone. Volgt het monetair beleid sindsdien met argusogen. Werkte als journalist voor onder meer De Gelderlander en het Hoger Onderwijs Persbureau. Begon in 2007 als redacteur bij Vastgoedmarkt en is sinds 1 januari 2025 adjunct-hoofdredacteur.

  1. Vacatures

  2. Gemeente Haarlem

    Assetmanager Vastgoed

    Gemeente Haarlem logo

  3. WBV-Willibrordus

    Wijkbeheerder

    WBV-Willibrordus logo

  4. Woningbouwvereniging St. Willibrordus

    Opzichter Vastgoed

    Woningbouwvereniging St. Willibrordus logo
Bekijk vacatures
Lees hier al het nieuws
Lees hier al het nieuws

Mijn artikeloverzicht kan alleen gebruikt worden als je bent ingelogd.

of maak een account aan

  1. 'Woningfondsen kunnen buiten automatische waardegroei, 3 procent rendement is genoeg'
  2. Wat nu speelt: 'pandjesprins' Bernhard verkoopt vastgoed, Action groeit verder
  3. Waarom Jaap van der Bijl het woonprotest fantastisch vond
  4. MSCI: Nederlands transactievolume 44 procent hoger in eerste halfjaar
  5. Inflatie stijgt tot 3,1 procent in juli door hogere energieprijs
  6. Hoe reëel is het scenario van stagnatie en gierende inflatie?
  7. 80 procent schuldgraad: een slimme strategie of veel te riskant?
  8. Huurmarkt trekt ligt aan, maar huren blijven flink stijgen
  9. Steeds meer huizen in prijs verlaagd, toch wordt er hoger overboden
  1. Kamernet: studentenkamer wordt buiten Randstad steeds duurder
  2. Bevolking groeide minder hard in eerste halfjaar, trend zet door
  3. 'Wie institutionele woningfondsen van speculatie beschuldigt, snapt het gewoon niet'
  4. Vastgoed in 5 minuten: 'Misschien deed Stef Blok zijn werk toch goed'
  5. Gesponsord'Houtbouw voldoet aan dezelfde veiligheidseisen als traditioneel'
  6. Bescheiden groei Vastned in eerste half jaar: 'Positie winkelvastgoed verbeterd'
  7. Amsterdam krijgt grootste queerwoongemeenschap van Nederland: is dat echt nodig?
  8. VVD: 'We hebben afgesproken dat we de Wet betaalbare huur niet afschaffen'