Vastgoedmarkt-uitgever VMN Media neemt Vastgoedjournaal over

VMN Media, de eigenaar van onder meer Vastgoedmarkt en vastgoedbeurs Provada, neemt Vastgoedjournaal over.

Dat hebben beide bedrijven zojuist bekendgemaakt. Met de overname verwerft VMN Media een onlineplatform voor nieuws, achtergronden en opinie plus evenementen als Wocoda, Finvast en Comvast.

‘Een sterk mediamerk en mooie eventmerken waar de vastgoedmarkt samenkomt. Waarom zouden we die niet willen hebben?’, zegt Li'ao Wang, ceo van VMN Media. ‘Vastgoedjournaal is al jaren succesvol met onafhankelijke journalistiek en inhoudelijke evenementen die professionals samenbrengen rond actuele thema’s. Dat sluit naadloos aan bij onze ambitie om professionals met kwalitatieve journalistiek en laagdrempelige kennisuitwisseling te helpen de beste beslissingen te nemen.’

Bewondering

‘Wij kijken al langer met bewondering naar de creativiteit en het ondernemerschap van het team van Vastgoedjournaal’, zegt Maciek Piasecki, uitgever van onder andere het vastgoedportfolio van VMN Media. ‘Door onze krachten te bundelen, creëren we een compleet platform voor nieuws, verdieping en kennisdeling in de vastgoedsector.’

Piasecki benadrukt de verschillende rollen van Vastgoedmarkt en Vastgoedjournaal in de journalistiek. ‘Allebei raken ze een eigen doelgroep en achterban. Daarin zullen we met elkaar de juiste afspraken maken en de juiste verwijzingen naar elkaar maken, maar ook de eigen positie per titel pakken.’

De hele scope

‘Ik kijk met heel veel enthousiasme uit naar onze samenwerking’, zegt Ariana Manduzai, hoofdredacteur van Vastgoedjournaal. ‘Er liggen heel veel kansen om de lezers van Vastgoedjournaal en Vastgoedmarkt nog mooiere verhalen te bieden, nog meer te inspireren, nog beter te informeren. Samen staan we sterker.’

Over de verschillen tussen beide vastgoedmedia zegt Manduzai: ‘Waar wij heel erg op inzetten is het snelle toegankelijke nieuws, de wat kortere berichten, bovenop het nieuws zitten. En dat is een mooie aanvulling op de doorwrochte journalistiek waar Vastgoedmarkt om bekend staat. Zo bied je de lezers beide, dan heb je de hele scope.’

Inhoud is leidend

John Kerkhoven, eigenaar van Vastgoedjournaal, ziet de aansluiting bij VMN Media als een logische volgende stap. ‘Vastgoedjournaal heeft zich ontwikkeld tot een sterk onlineplatform met succesvolle evenementen. In de vastgoedsector draait alles om locatie, locatie, locatie. Bij Vastgoedjournaal staat echter al vanaf het allereerste begin ontmoeten, ontmoeten, ontmoeten centraal. Binnen VMN Media krijgen we de kans om daarop verder te bouwen en ontmoetingen binnen de vastgoedsector naar een nog hoger niveau te tillen.’

Voor lezers van Vastgoedmarkt en Vastgoedjournaal, partners, bezoekers en standhouders verandert er volgens Wang nu niets. ‘Intern gaan we stapje voor stapje kijken hoe we het best kunnen samenwerken. Zoals dat altijd gebeurt binnen VMN Media is de inhoud leidend. Als het op basis daarvan zinnig is om samen te werken, dan doen we dat. Zo niet, dan is dat ook helemaal goed.’

Luister hier de podcast met Li'ao Wang, Maciek Piasecki en Ariana Manduzai :

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