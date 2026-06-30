Gesponsord 'Groen vastgoed vraagt om breed toepasbare financiële waardering'

Hoe kunnen we de natuur- en milieuaspecten van het ESG-raamwerk zodanig kwantificeren dat ze breed en eenduidig toepasbaar zijn voor onder meer financiële rapportages, taxaties en investeringsbeslissingen? In een podcast, opgenomen tijdens de Provada, vertellen BDO, Altera en NL Greenlabel hoe ze dat willen bewerkstelligen.

Vergroening van vastgoed laat zich in het huidige financiële systeem lastig waarderen. In taxaties en businesscases komt de factor groen nog nauwelijks terug. ‘De niet-financiële component wordt in waarderingen nog niet consequent meegenomen’, zegt Albert-Jan Knol, partner sustainability bij BDO . Er zijn weliswaar data en methoden om aspecten als groen kwantificeerbaar te maken, maar die worden nog niet alom gebruikt.

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Dat ziet ook scheidend CEO Jaap van der Bijl van vastgoedvermogensbeheerder Altera, die op 1 juli met pensioen gaat. ‘Ik vind dat de waarde van duurzaamheid in de breedste zin, inclusief natuur en groen, onvoldoende zijn weerslag vindt in de waardeberekening door taxateurs.’ Beleggers en taxateurs werken gezamenlijk al wel aan een werkbare oplossing, maar dat is nog niet zo eenvoudig door de enorme hoeveelheid beschikbare data. ‘Het gaat erom dat je met een set van de meest waardevolle data een uitspraak kan doen dat het ene gebouw beter presteert op het gebied van duurzaamheid, natuur en groen dan de ander.’

Albert-Jan Knol, partner sustainability bij BDO. Foto: Eyesmile Photography

Algemeen directeur Frank Del Gatto van NL Greenlabel beaamt ‘dat je duurzaamheid eenvoudig moet maken’. Dat doet zijn organisatie dan ook op verschillende manieren en met diverse methodieken. Bijvoorbeeld door complete woningportefeuilles van vastgoedeigenaren door te lichten op klimaat, duurzaamheid en gezondheid en inzicht te verschaffen in onder meer klimaatrisico’s en ESG-prestaties. NL GreenLabel hanteert ook The Greenlabel Standards (van A tot en met G) om duurzaamheid integraal inzichtelijk te maken voor buitenruimte om zo een standaard te creëren.

Scheidend CEO Jaap van der Bijl van Altera gaat op 1 juli met pensioen. Foto: Eyesmile Photography

Invulling geven aan standaarden

Uniforme methodieken en standaarden bestaan al, ook voor natuur, zegt Knol. ‘Met de juiste data kunnen we daar invulling aan geven. Uiteindelijk is het een kwestie van het niet-financiële financieel maken.’ De volgende stap is dat er bedrijven en organisaties zijn die hun nek durven uit te steken ‘door te investeren in verduurzaming en door kosten te maken, terwijl ze weten: de baten komen in de toekomst.’

Algemeen directeur Frank Del Gatto van NL Greenlabel. Foto: Eyesmile Photography

Vergroenen van vastgoed moet niet alleen een rapportageverplichting zijn, waarschuwen Del Gatto en Van der Bijl. Je moet ook echt gemotiveerd zijn om groen meetbaar te maken, zodat je aan de slag kan met vergroening van vastgoed. Meer wettelijke verplichtingen kunnen duurzaamheid helpen versnellen, denkt Van der Bijl. Altera wacht dat niet af, maar kiest er bewust voor om niet alleen nieuw, maar ook bestaand vastgoed te verduurzamen, ook al levert dat niet direct voldoende rendement op. ‘Zo ben je daadwerkelijk risico’s aan het managen en je doet het beter voor je beleggers én huurders.’

Del Gatto stelt voor om groene gebouwen te waarderen met 1 procent extra. Een goed idee, vindt Van der Bijl. 'Zo’n maatregel kan werken als katalysator.'

Benieuwd naar het volledige gesprek? Beluister de podcast.

Dit artikel is gesponsord door BDO .