Gesponsord 'Benchmarking vergroot vertrouwen in vastgoedfondsen'

Benchmarking speelt een cruciale rol in het transparanter maken van de vastgoedsector. 'Door transparantie te verbeteren en meer informatie beschikbaar te maken, zal steeds meer kapitaal van institutionele beleggers vloeien naar niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen', verwacht market information manager Connor van Leeuwen van INREV. Hij sprak hierover tijdens een kennissessie van vastgoedbelegger Altera op de Provada.

Madeline Buijs, head of research & strategy bij Altera , vult aan: ‘Een transparante Nederlandse vastgoedmarkt is essentieel om het investeringsklimaat te verbeteren. Wanneer rendementen inzichtelijk zijn, is het voor buitenlandse investeerders een stuk eenvoudiger om de beslissing te nemen om in Nederland te investeren.’

INREV is de Europese branchevereniging voor institutionele beleggers (denk aan pensioenfondsen en verzekeraars) in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. INREV – met hoofdkantoor in Amsterdam – zet zich niet alleen in voor markttransparantie, maar ook voor professionalisering en standaardisatie binnen de vastgoedsector. De vereniging telt circa 520 leden, met name institutionele beleggers, investment managers (zoals Altera), serviceproviders en ook universiteiten.

Benchmarking zorgt voor vertrouwen

Benchmarking maakt prestaties en risico’s inzichtelijk én vergelijkbaar. En dat draagt vervolgens bij aan het vertrouwen onder investeerders. Van Leeuwen: ‘Een institutionele belegger wil altijd weten wat er met de investeringen gedaan wordt. Je wil weten hoe het rendeert, maar je wil ook weten hoe jouw investering het doet ten opzichte van de markt.’

Van Leeuwen: ‘Door transparantie te verbeteren en meer informatie beschikbaar te maken, zal steeds meer kapitaal van institutionele beleggers vloeien naar niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen.' Foto: Eyesmile Photography

Dutch Living Peer Group Index

Van Leeuwen vertelde onder meer over de ontwikkeling van de INREV Dutch Living Peer Group Index, in navolging van de ODCE Index. De ODCE Index meet op kwartaal- en jaarbasis de prestaties van pan-Europese vastgoedfondsen met een beleggingsstrategie die is gericht op meerdere sectoren verspreid over Europa. Om in de index te worden opgenomen, moeten fondsen voldoen aan strikte toelatingscriteria. Deze index telt op dit moment zestien pan-Europese vastgoedfondsen.

De INREV Dutch Living Peer Group Index meet de prestaties van vastgoedfondsen die beleggen in Nederlandse woningfondsen (van studenten- en seniorenwoningen tot gezinswoningen). De Peer Group bestaat uit acht Nederlandse vastgoedbeleggers in de woningsector. Van Leeuwen: ‘De investment managers leveren allemaal dezelfde data en informatie aan, zodat wij die data goed kunnen verwerken, met elkaar kunnen vergelijken en meer inzichten beschikbaar kunnen maken.’

Diepgaande inzichten

De index heeft meerdere voordelen. Zo profiteren de deelnemende vastgoedfondsen van diepgaande inzichten in de drijfveren van (relatief) rendement. Net als bij de ODCE Index komen alleen fondsen in aanmerking die voldoen aan de strikte toelatingscriteria van INREV. De introductie van een officiële, zelfstandige Dutch Living Peer Group Index vergroot de transparantie, biedt een relevant referentiepunt voor de sector en versterkt de zichtbaarheid van de deelnemende fondsen onder de circa 130 institutionele beleggers die lid zijn van INREV.

De recente ontwikkelingen op het gebied van benchmarking, gestandaardiseerde data en openheid leidt niet alleen tot verbetering van de besluitvorming, maar versterkt ook het investeringsklimaat en maakt de sector als geheel toegankelijker en toekomstbestendig.

Buijs (rechts): 'Wanneer rendementen inzichtelijk zijn, is het voor buitenlandse investeerders een stuk eenvoudiger om de beslissing te nemen om in Nederland te investeren.' Foto: Eyesmile Photography

Haarscheurtjes in algemene investeringsklimaat

Van Leeuwen bemerkt echter enkele haarscheurtjes in het algemene investeringsklimaat. ‘In Nederland hebben we de ambitie om 100.000 woningen per jaar te bouwen om het woningtekort op te lossen. Op dit moment zit er nog een gat tussen vraag en aanbod, en dat creëert mogelijkheden. Maar dan ben je er niet, want investeerders hebben ook behoefte aan politieke stabiliteit. En het beleid staat de laatste tijd onder druk. Als je alleen al kijkt naar de schommelingen in de overdrachtsbelasting: die is in korte tijd een aantal keer gewijzigd. Een belegger wordt daar niet vrolijk van, want die wil voorspelbaarheid.’

Het is volgens Buijs natuurlijk prettig dat de overdrachtsbelasting verder omlaaggaat, maar de consistentie ontbreekt. ‘En het investeringsklimaat gaat verder dan dit percentage. Ook de wijziging van het FBI-regime heeft een nadelig effect. Hierdoor moeten buitenlandse investeerders vennootschapsbelasting van 25% betalen, terwijl dit daarvoor niet hoefde. Dit zorgt voor extra kosten, waardoor buitenlandse investeerders sneller in een ander land gaan investeren.’

Buijs vervolgt. ‘Investeringen in vastgoed worden vaak voor tientallen jaren gedaan, waarbij de toekomstige inkomsten en de waardeontwikkeling belangrijk is. Stabiele marktomstandigheden zijn essentieel om een voorspelbaar rendement te kunnen behalen, het continu veranderen van wet- en regelgeving helpt daar niet bij.’

Geopolitieke ontwikkelingen

Ook geopolitieke ontwikkelingen hebben hun weerslag op de vastgoedmarkt. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Van Leeuwen: ‘Als rentes stijgen, raakt dat de waarderingen van vastgoed maar bijvoorbeeld ook de financiering van vastgoed. Sinds de oprichting van INREV is de transparantie van niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen aanzienlijk verbeterd, maar het kan altijd beter. INREV zoekt continu naar manieren om de transparantie verder te bevorderen zodat beleggers goed geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.’

Dit artikel is gesponsord door Altera .