Gesponsord RNHB passeert grens van 10 miljard euro aan leningen

Tien miljard euro aan verstrekte en gekochte leningen in negen jaar tijd. Dat is de mijlpaal die RNHB onlangs vierde op de Provada. Maar wat doet RNHB eigenlijk? Kelly Oude Meijers, commercieel directeur bij RNHB, legt het uit. Ook vertelt ze wat er de komende tijd staat te gebeuren.

Kort voor de Provada kreeg Kelly Oude Meijers nog de vraag van een relatie: ‘Kelly, je zit nu een jaar bij RNHB , maar wat doen jullie nou precies?’ Het was niet de eerste keer dat ze die vraag hoorde. En dus zat Oude Meijers aan tafel bij Vastgoedmarkt on Air, live vanaf de Provada, waar ze uitlegde waar RNHB voor staat.

Dan toch maar eerst die vraag: wat doet RNHB precies? ‘Wij verstrekken leningen voor verhuurd vastgoed’, zegt Oude Meijers. ‘In de breedste zin van het woord.’ Dat betekent: residentieel, commercieel en combinatiepanden. Voor residentieel en combinatiepanden financiert RNHB tot ongeveer 20 miljoen euro per lening. Voor commercieel vastgoed gaat dat zelfs tot 40 miljoen.

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Rechtstreeks en via intermediair

De relaties van RNHB zijn even divers als het aanbod. Van de particuliere belegger met één verhuurd appartement tot grote partijen zoals Meerdervoort, die tientallen miljoenen aan vastgoed in portefeuille hebben. ‘En alles daartussenin’, zegt Oude Meijers. Relaties bepalen bij RNHB zelf of ze via een tussenpersoon werken of rechtstreeks zaken willen doen. RNHB werkt nadrukkelijk met beide kanalen. ‘Bij ons is iedereen met verhuurd vastgoed welkom. Sommige concurrenten kiezen alleen voor het intermediaire kanaal. Wij bewust niet.’

Het overgrote deel van de business loopt overigens via een intermediair: zo’n 85 procent. In negen jaar tijd verstrekte en kocht RNHB voor 10 miljard euro aan leningen. ‘Een uitzonderlijk hoog bedrag’, zegt Oude Meijers. ‘63 procent daarvan zijn leningen die wij zelf hebben verstrekt. De rest betreft aangekochte leningportefeuilles.’ Ze noemt het een prachtige mijlpaal, die op de Provada officieel groots werd aangekondigd én gevierd.

Op digitalisering ligt de focus, maar ook persoonlijk contact blijft centraal staan. RNHB telt een salesteam van tien medewerkers, verdeeld over het intermediaire en het directe kanaal. ‘Snelheid in het proces is cruciaal’, zegt Oude Meijers. ‘Op het moment dat een aanvraag binnenkomt, wil je deze zo snel mogelijk verwerken, zodat een belegger zo snel mogelijk naar de notaris kan.’ Eind juli lanceert RNHB dan ook een klantportaal. Aanvragen tot 2,5 miljoen euro kunnen nu al digitaal worden ingediend, straks geldt dat ook voor financieringen tot 40 miljoen.

Oude Meijers: 'Via het portaal kan je gemakkelijk de huidige stand van zaken zien, hierdoor weten relaties exact waar ze staan.' Foto: Eyesmile Photography

‘Via het portaal kunnen beleggers en intermediairs zelf inloggen, documenten uploaden en de voortgang van hun aanvraag volgen. Het indienen van een aanvraag gaat niet meer per e-mail maar eenvoudig via het portaal. Dit is bovendien een veiligere manier voor het aanleveren van documenten. Via het portaal kan je gemakkelijk de huidige stand van zaken zien, hierdoor weten relaties exact waar ze staan.’

Dat is een significante verbetering, want de spanning rondom vastgoedfinancieringen is groot, ook bij ervaren beleggers. ‘Hoe groot een partij ook is, ze blijven altijd gespannen bij een transactie. Komt de financiering wel door?’ En dat is precies waar RNHB op inspeelt. ‘Het allerbelangrijkste is dat je de relatie goed meeneemt’, zegt Oude Meijers. ‘Je staat nu hier in het proces, dit zijn de volgende stappen. Zodat de relatie weet waar hij aan toe is. En wij een beetje die spanning kunnen wegnemen.’

Nog meer tijd voor de relaties

Intern is RNHB volop bezig met de inzet van AI. Doel: nog meer tijd vrijmaken voor contact. ‘Door ons nieuwe portaal en het digitale aanvraagproces kunnen relaties snel en eenvoudig een aanvraag indienen. Dat geeft ons meer ruimte voor persoonlijk contact en een zorgvuldig inhoudelijk gesprek.’

Deze rebranding onderstreept de ambitie om zichtbaarder en toegankelijker te worden voor een bredere groep vastgoedbeleggers”

De 10 miljard en het nieuwe portaal vielen samen met een rebranding. RNHB heeft nieuwe kleuren en een nieuwe uitstraling. ‘Deze rebranding onderstreept de ambitie om zichtbaarder en toegankelijker te worden voor een bredere groep vastgoedbeleggers’, aldus Oude Meijers. RNHB gebruikt digitalisering niet om afstand te creëren, maar om het proces sneller, transparanter en persoonlijker te maken.

Dit artikel is gesponsord door RNHB .