Gesponsord Drone maakt hoogwerker overbodig bij gevelreiniging

Het is een klassiek beeld: in de vastgoedsector worden de gevels en het glaswerk van grote complexen standaard schoongemaakt met behulp van hoogwerkers en gondels. Maar het is nu 2026 en Branderhorst kan dit schoonmaakwerk op een veel modernere manier aanpakken: met drones.

‘Ons product was voor vastgoedbeheerders al bijna compleet’, vertelt directeur-eigenaar Jeffrey van Leur. ‘Met bijvoorbeeld heldere communicatie, strakke planning en uitgebreide kwaliteitsmetingen op locatie. Wij zitten echter niet stil en willen blijven innoveren. Daarom hebben we iets unieks aan onze dienstverlening toegevoegd: glasbewassing en gevelreiniging door middel van drones.’

Dit is de toekomst van glasbewassing, gevelreiniging en onderhoud”

Innoveren met drones

Het zogeheten Branderhorst Skyteam is nu onder meer actief bij Park Plaza Utrecht, een hotel dat niet alleen helemaal van glas is, maar ook uitdagende vormen heeft. Antony Hartveld is net als Van Leur directeur-eigenaar van Branderhorst en één van de dronepiloten. ‘Bij zo’n project als in Utrecht gaan we met twee drones te werk. De eerste is een verkennende, waarmee we het gebouw inlezen. We maken honderden gedetailleerde foto’s die een nauwkeurige 3D-scan van het hotel opleveren. De informatie van die drone kan worden verstuurd naar de tweede drone, die het uitvoerende schoonmaakwerk doet.’

Kosten besparen

Natuurlijk doet Branderhorst dit niet om maar te innoveren; het levert de klant ook echt veel op. ‘Als ik het moet samenvatten, is deze dronemethodiek vooral efficiënt’, zegt Van Leur. ‘Op alle vlakken. Neem Park Plaza Utrecht; normaal gesproken zou daar een hoogwerker aan te pas moeten komen. Dat brengt aanzienlijke kosten met zich mee en die bespaar je met een drone. Maar denk ook aan de overlast die zo’n hoogwerker geeft, bijvoorbeeld op de parkeerplaats. Hotelgasten kunnen hun auto moeilijker kwijt en de kans op beschadiging is ook nog eens groter. Die overlast heb je met een drone niet.’

Technische aspecten

Dan zijn er nog de technische aspecten, zegt Hartveld. ‘Gondels zijn niet alleen duur, maar moeten ook regelmatig worden gekeurd en zijn berucht om hun technische storingen. Denk aan vastgelopen lieren of defecte rails. Dit staat overigens nog los van het intimiderende effect van een gondel met een schoonmaker; veel kantoren vinden dat niet prettig. Een drone is betrouwbaar en heeft dat effect niet. Integendeel, hij trekt veel bekijks. Mensen willen het vaak filmen omdat ze nog nooit zo’n bijzondere manier van schoonmaken hebben gezien.’

Opvallend kwaliteit

Glasbewassing of gevelreiniging met een drone is ook nog eens sneller, stabieler (een drone wordt niet moe) en onbeperkter. ‘Een drone vliegt moeiteloos naar 100 meter en hoger.’ En de kwaliteit is opvallend. Van Leur: ‘Vroeger werd er gelapt vanuit de gondel. Uit het oogpunt van kostenbesparing gebruiken schoonmakers nu vaak een telewassysteem. Een drone overtreft deze kwaliteit. Dat komt door de combinatie van het gebruik van warm water, de hoge druk, de toepassing van diverse nozzles en de eventuele toevoeging van ecologische schoonmaakmiddelen. Dit bij elkaar levert een optimaal resultaat. In onze ogen is dit dan ook de toekomst van glasbewassing, gevelreiniging en onderhoud. Wie blijft werken met gondels en hoogwerkers loopt achter. De toekomst van gevelonderhoud speelt zich af in de lucht.’

Dit artikel is gesponsord door Branderhorst .