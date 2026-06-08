Gesponsord Boomveiling Provada symboliseert belang van groen in stedelijke projecten

Tijdens de Provada organiseren Boomkwekerij Ebben en The Greenlabel Institute op woensdag 10 juni een bijzondere veiling: een volwassen boom van 11 meter hoog, onder begeleiding van Ahmed Aboutaleb. De boom wordt gedoneerd door de boomkwekerij en de volledige opbrengst gaat naar het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis.

De veiling draait om meer dan alleen een boom, zegt Dirk Ebben, algemeen directeur bij Boomkwekerij Ebben. ‘Het moment staat symbool voor een bredere beweging binnen de vastgoedsector: de groeiende erkenning dat groen geen luxe of sluitpost meer is, maar een essentieel onderdeel van toekomstbestendige leefomgevingen .’

‘De kwaliteit van een gebied wordt niet langer alleen bepaald door architectuur of vierkante meters. Mensen kiezen steeds bewuster voor plekken waar gezondheid, comfort en welzijn centraal staan. Dat geldt voor woonomgevingen, openbare ruimtes én werkomgevingen.’

Veiling 11 meter hoge boom op de Provada Bied mee op: Woendag 10 juni – 16.00 uur

Provada - RAI Amsterdam

Hal 10 - Stand 09 (Podium) NL Greenlabel

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Groene inrichting

Juist daar maken bomen en hoogwaardige groene inrichting het verschil. ‘Groen verlaagt hittestress in stedelijke gebieden, verbetert de luchtkwaliteit, stimuleert biodiversiteit en zorgt voor verkoeling rondom gebouwen en verharding’, zegt Ebben. ‘Op bedrijfscampussen en binnen stedelijke gebiedsontwikkelingen ontstaat daardoor een aangenamere leefomgeving waarin mensen prettiger werken, verblijven en ontmoeten.’

Juist in kantoren maken bomen en een groene inrichting het verschil.

Voor vastgoed heeft dat directe impact. Ebben: ‘Groene locaties worden aantrekkelijker voor bedrijven, werknemers, bewoners en investeerders. Ze dragen bij aan werkgeluk, verhogen de verblijfskwaliteit en versterken het onderscheidend vermogen van een project. Een volwassen boom brengt direct identiteit, karakter en beleving aan een plek; kwaliteiten die steeds belangrijker worden in een concurrerende vastgoedmarkt.’

11 meter hoge boom

Vastgoedontwikkeling draaide jarenlang vooral om efficiënt ruimtegebruik. ‘Echter verschuift de focus nu steeds meer naar het creëren van complete leefomgevingen waarin natuur, klimaatadaptatie, gezondheid en sociale verbinding samenkomen’, zegt Ebben. ‘Wij zien die ontwikkeling dagelijks terug in onze projecten door heel Europa, en zijn daarom ook gespecialiseerd in grote beplanting.’



De boom die tijdens de Provada wordt geveild is een exemplaar van 11 meter hoog en 35 jaar oud. Ebben: ‘Een volwassen boom van dit kaliber vertegenwoordigt niet alleen een economische waarde van ongeveer 35.000 euro, maar levert ook direct meetbare ecosysteemdiensten. Zo slaat de boom ruim 250 kilogram koolstof op, legt hij jaarlijks bijna 80 kilogram extra koolstof vast en produceert hij meer dan 200 kilogram zuurstof per jaar. Daarnaast vangt hij fijnstof en schadelijke stoffen uit de lucht af, draagt hij bij aan verkoeling van de omgeving door verdamping van water en helpt hij regenwater vast te houden.’

‘Maar misschien nog belangrijker is wat niet in cijfers is uit te drukken’, gaat Ebben verder. ‘Een boom van deze omvang geeft direct karakter aan een plek. Hij creëert schaduw op warme dagen, nodigt uit tot ontmoeting en maakt een omgeving aantrekkelijker om te wonen, werken en verblijven. Waar jonge aanplant vaak jaren nodig heeft om effect te hebben, levert deze boom vanaf het moment van aanplanten een zichtbare bijdrage aan de leefkwaliteit en toekomstwaarde van een gebied.’

Een krachtig symbool

Dat juist tijdens de Provada deze boom wordt geveild, is geen toeval. Op het moment dat de volledige vastgoedsector samenkomt, vragen Boomkwekerij Ebben, The Greenlabel Institute en Vastgoedmarkt aandacht voor de rol die groen speelt in de leefomgeving van morgen. Ebben: ‘Daarmee staat de boom symbool voor de keuzes waar de vastgoedsector vandaag voor staat: niet alleen bouwen voor rendement op de korte termijn, maar investeren in leefomgevingen die ook over tientallen jaren nog van betekenis zijn.’

De veiling wordt begeleid door Ahmed Aboutaleb. Als voormalig burgemeester van Rotterdam benadrukte hij jarenlang het belang van toekomstbestendige steden, waarin ruimte is voor duurzaamheid, gezondheid en kwaliteit van leven.’

Erasmus MC Sophie Kinderziekenhuis

De opbrengst van de veiling gaat volledig naar het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. ‘Zo krijgt de actie niet alleen een ruimtelijke en maatschappelijke betekenis, maar ook een menselijke’, zegt Ebben. ‘Want uiteindelijk draait de groene transitie om meer dan gebouwen of projecten alleen. Het gaat om de leefwereld die we nalaten aan alle kinderen en kleinkinderen. Om steden waarin kinderen gezond kunnen opgroeien, werknemers vitaal kunnen werken en mensen zich verbonden voelen met hun omgeving. Ons familiebedrijf bestaat sinds 1862 en alles wat we doen, doen we met oog op de generatie na ons. Vanuit die overtuiging doneren wij deze boom.’

‘De boom staat symbool voor de leefomgeving van morgen en voor de verantwoordelijkheid die we samen dragen om steden gezonder, groener en toekomstbestendiger te maken. Met deze veiling roepen we ontwikkelaars, beleggers, ondernemers en bestuurders op om een standpunt in te nemen voor de toekomst en samen te investeren in de leefomgeving van morgen.’

Dit artikel wordt gesponsord door Boomkwekerij Ebben .