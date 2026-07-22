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Huizenprijzen in juni 4 procent hoger dan jaar eerder
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Vastgoedmarkt BouwMonitor
is een periodiek onderzoek dat inzicht verschaft in de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de bouwbranche. Doe mee aan het onderzoek en ontvang gratis de onderzoeksresultaten.
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