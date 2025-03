Gesponsord Bloom Park in autoluwe stadswijk Merwede is Altera op het lijf geschreven

Altera is de allereerste eindbelegger die betrokken is bij de bouw van Merwede, een nieuwe, autoluwe en groene stadswijk in Utrecht waar ruim 6.000 nieuwe woningen verrijzen. De vastgoedbelegger heeft namens het Altera Residential Fund 104 huurwoningen en een commerciële ruimte verworven in Bloom Park, onderdeel van Merwede. 'Dit project is verworven in uitdagende tijden, maar is ons op het lijf geschreven', zeggen Simon Uildriks en Jeroen Eisen van Altera. Op 3 maart is gestart met de bouw.

Toegegeven, Eisen is trots op het feit dat het Altera is gelukt om als eindbelegger in een heel vroeg stadium een positie in Merwede te krijgen. ‘We hebben zo’n twee jaar geleden de eerste gesprekken gevoerd, op een moment dat de markt heel onrustig was. Het was in die periode echt een uitdaging om aan goed vastgoed te komen. Merwede is een inbreidingslocatie met een zeer hoog ambitieniveau. Het wordt een duurzame wijk met heel veel aandacht voor biodiversiteit, bovendien is duidelijk gekozen voor betaalbaarheid’, aldus Eisen, Acquisitie Manager bij Altera.

Zijn collega Simon Uildriks, Hoofd Acquisitie bij Altera, vult aan: ‘Een jaar of twee geleden was het niet makkelijk om vastgoed te verwerven, zoals Jeroen net al aangaf. Er was veel onrust in onze sector. Dat kwam onder meer door de oorlog in Oekraïne, gestegen bouwkosten, sterk stijgende rentes, onduidelijkheid rond de wet middeldure huur en netcongestie, om een paar voorbeelden te noemen. Er zijn nog steeds onzekerheden, maar er is meer stabiliteit.'

Merwede in een notendop Een groot, groen en modern stedelijk dorp met alle voorzieningen en uitnodigende plekken om de hoek: dat is Merwede in een notendop. Merwede ligt tussen en Merwedekanaal en Park Transwijk en biedt straks plek aan circa 12.000 bewoners. Met veel groene parken en binnentuinen die ervoor zorgen dat bewoners bestand zijn tegen warme zomers of hoosbuien. De groene stadswijk is vanaf de start ontworpen met aandacht voor groen, flora en fauna. Warmte en koeling komen uit de bodem en het kanaal, zonder gebruik van gas. Op de hogere daken komen zonnepanelen, er wordt slim gebouwd met zo min mogelijk CO2-uitstoot en er wordt zoveel mogelijk gebouwd met circulaire materialen. En, niet in de laatste plaats, het wordt een wijk waar kinderen veilig kunnen buitenspelen omdat auto’s uit het straatbeeld zijn. Een wijk die is voorbereid op de toekomst. Het gaat in totaal om ongeveer 6.000 woningen, naast de al bestaande 1.250 woningen in de gebouwen Max en Lux et Pax. De verdeling is als volgt: 1.800 sociale huur, 1.500 middenhuur en betaalbare koop en 2.700 vrije sectorhuur en -koop. Kortom, Merwede wordt een groene, autovrije buurt met een brede mix van woningen en voorzieningen voor iedereen. De aanleg is verdeeld over twee fases. In fase een komen ongeveer 4.250 woningen, in fase twee ongeveer 1.750 woningen. Merwede is weer onderdeel van het grootschalige te (her)-ontwikkelen gebied Merwedekanaalzone. De twee andere deelgebieden zijn De Nieuwe Defensie en Wilhelminawerf. Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland en wil die groei faciliteren door het leidend principe van gezonde verstedelijking, zoals opgenomen in het visiedocument Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU 2040). Betaalbaar wonen en duurzaamheid zijn daarin belangrijke doelstellingen.

Noodzaak om te bouwen

'De markt is weer in beweging, met meer transacties en deals dan afgelopen jaren. Ook voor ons. De noodzaak om te bouwen blijft natuurlijk heel erg hoog. Onze acquisitie doelstelling dit jaar is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. En het project Bloom Park is hopelijk niet het enige project van ons in Merwede: de kans is groot dat wij als eindbelegger straks bij meer projecten in deze nieuwe stadswijk van Utrecht betrokken zijn. Eén van onze laatste aankopen, project Waterfront in Spijkenisse, is in december ‘24 gestart met de bouw. Naar verwachtingen worden gebouw Boston (105 huurwoningen) en een deel van gebouw Baltimore (66 huurwoningen) in de loop van 2026 aan ons opgeleverd.’

Niet eerste project in Utrecht

Namens Altera is Eisen al jaren bezig met acquisities in Utrecht. Hij was onder meer betrokken bij de acquisitie van projecten in de Wijk het Zand in het hart van Leidsche Rijn, die inmiddels is afgerond. In de zomer van dit jaar wordt project Benelux901 opgeleverd. Het project bestaat uit 200 middeldure huurwoningen aan de Beneluxlaan met voorrang voor huurders die een sociale huurwoning achterlaten of een vitaal beroep uitoefenen. Merwede is een locatie zoals je die zelden tegenkomt, aldus Uildriks.

‘Het betreft een hele grote inbreidingslocatie in een grote stad waar de lat op het gebied van duurzaamheid bijzonder hoog ligt. Het is groot en uitdagend, omdat er heel veel partijen bij betrokken zijn. De gemeente Utrecht en ontwikkelaars zijn er al jaren mee bezig. Door dit project te verwerven in een onrustige periode hebben we als Altera visie en flexibiliteit getoond. De kwaliteit van de woningen is hoog, met veel buitenruimte en een hoge mate van duurzaamheid. Het gaat bovendien om betaalbare woningen op een fantastische locatie centraal gelegen in Nederland.’

Bij Bloom Park zijn verschillende partijen betrokken. Boelens de Gruyter is projectontwikkelaar, samen met G&S& Vastgoed. Ook Orion Invest Partners is betrokken. Janssen de Jong Bouw is de hoofdaannemer van het project. Het Altera-programma bestaat uit 41 appartementen die in het middensegment verhuurd worden en 63 vrije sector huurappartementen. De commerciële ruimte omvat circa 123 vierkante meter. Bloom Park bestaat verder uit 85 koopwoningen en een basisschool. De basisschool wordt ontwikkeld in opdracht van de gemeente en blijft in eigendom van de gemeente.

Altera bestaat 25 jaar: een frisse blik op de toekomst Altera viert dit jaar zijn 25-jarig jubileum en heeft eerder dit jaar de nieuwe website in de nieuwe huisstijl en nieuwe organisatiestructuur gepresenteerd. De vernieuwde website en visuele identiteit weerspiegelt de voortdurende groei en innovatie van het bedrijf en benadrukt de toewijding aan duurzaamheid, klantgerichtheid en moderniteit. Sinds de oprichting in 2000, door het samengaan van de vastgoedportefeuilles van het pensioenfonds Hoogovens en de KLM pensioenfondsen, is Altera gegroeid naar een duurzame vermogensbeheerder die een totaal vermogen van € 3.2 miljard belegt in Nederlandse wijkwinkelcentra, solitaire supermarkten en woningen voor zowel Nederlandse als Buitenlandse institutionele beleggers. Het juridisch eigendom van de vastgoedbeleggingen van Altera Vastgoed N.V. is eind 2024 overgegaan naar Altera Residential Custodian BV (voor woningen) en Altera Retail Custodian BV (voor winkels). Altera Management BV is opgericht, is beheerder van de fondsen en staat onder toezicht van AFM en DNB. Het is een nieuwe jas met behoud van de originele eigenschappen.

Autoluwheid op groot schaalniveau

Wat Merwede volgens Uildriks en Eisen echt bijzonder maakt, is het feit dat de nieuwe stadswijk autoluw wordt. Eisen: ‘Autoluwheid op dit schaalniveau is in Nederland nog nooit toegepast. Dat maakt Merwede echt uniek. De praktijk moet uitwijzen of het gaat lukken. Het is op papier uitgedacht, er is toch een soort spanningsveld, maar ik ben heel positief. Speciaal voor deze nieuwe stadswijk heeft de gemeente Utrecht samen met ontwikkelaars een mobiliteitsbedrijf opgericht.’

Het binnengebied van Merwede wordt zoveel mogelijk autovrij en is bedoeld voor lopen en fietsen. Bewoners kunnen hun auto parkeren in de parkeergarages aan de rand van de wijk. Uiteraard zijn er uitzonderingen voor nood- en hulpdiensten. Ook doelgroepenverkeer en verhuisbedrijven kunnen er in principe terecht. Verder kunnen boodschappen aan huis bezorgd worden: maaltijd- en boodschappenbezorgers op e-bikes en kleine elektrische voertuigen tot 1,30 meter breed mogen het autovrije gebied in. Overige pakketjes worden door pakketdiensten zoveel mogelijk afgeleverd in pakketwanden of achter de servicebalie in een van de mobiliteitshubs. Voor grote leveringen – denk aan een piano – en verhuizingen kan er ontheffing worden aangevraagd bij de gemeente.

Wij zijn blij en trots dat we hebben doorgezet, want Bloom Park is Altera op het lijf geschreven” — Jeroen Eisen

Altera: bewust van voortrekkersrol

Eisen: ‘De generaties na ons kijken anders naar mobiliteit, het bezit van een auto staat niet op één. Er zijn genoeg voordelen te noemen van een autoluwe wijk op dit schaalniveau. Het leidt tot een aangename leefomgeving waar kinderen heerlijk kunnen spelen. Het is veilig en groen en natuurlijk heel positief voor de biodiversiteit. Het mooie van Merwede is dat hier vanaf het allereerste begin heel goed over nagedacht is. Qua ambitie en schaalgrootte, in combinatie met de uitstekende locatie, is er in ons land niks vergelijkbaars. Nu daadwerkelijk gebouwd gaat worden, zal ook een spannende fase aanbreken. Als eindbelegger zijn we ons bewust van een voortrekkersrol. Merwede is nu eenmaal een project met hele specifieke en uitdagende eigenschappen met een programma dat afwijkt. Wij zijn blij en trots dat we hebben doorgezet, want Bloom Park is Altera op het lijf geschreven.’

