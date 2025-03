Gesponsord Vastgoedeigenaren besparen met integrale energieoplossingen

In de huidige vastgoedmarkt brengt de groei van hernieuwbare energiebronnen niet alleen kansen, maar ook uitdagingen zoals netcongestie met zich mee. Terwijl een overbelast elektriciteitsnet uitbreidingsplannen kan belemmeren, biedt een integrale energieaanpak het antwoord. Johan ter Borg, algemeen directeur bij KiesZon, licht dit toe.

‘De energietransitie vraagt om een andere manier van omgaan met energie in de vastgoedsector’, vertelt Ter Borg. Het elektriciteitsnet kan de snelle groei van hernieuwbare energiebronnen niet altijd bijbenen, wat leidt tot netcongestie en beperkingen bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. ‘Dit vraagt om innovatieve oplossingen die niet alleen energie opwekken, maar ook slim beheren en opslaan. Door een integrale aanpak kunnen vastgoedeigenaren zelf meer grip krijgen op hun energievoorziening en afhankelijkheid van het elektriciteitsnet verminderen.’

‘Vastgoedeigenaren moeten niet alleen inspelen op de groeiende vraag naar energie, maar ook op de beperkingen van het elektriciteitsnet', gaat Ter Borg verder. ‘Het is essentieel om niet alleen te kijken naar energieverbruik, maar ook naar alternatieven zoals energieopslag en slimme distributie van opgewekte energie.’

Wij bieden een totaaloplossing die vastgoedbedrijven ondersteunt van advies tot implementatie” — Johan ter Borg, algemeen directeur bij KiesZon

Integrale energieoplossingen als strategische keuze

KiesZon biedt vastgoedbedrijven oplossingen door integrale energieoplossingen toe te passen die verder gaan dan enkel energieopwekking. Door een combinatie van zonne-energie, batterijopslag en slim energiemanagement kunnen vastgoedeigenaren hun gebouwen energie-efficiënter maken en minder afhankelijk worden van het elektriciteitsnet. Ter Borg: ‘Wij bieden een totaaloplossing die vastgoedbedrijven ondersteunt van advies tot implementatie. Door technologische innovaties te combineren, kunnen gebouwen niet alleen duurzamer worden, in waarde stijgen en aantrekkelijker worden voor huurder, maar ook financieel aantrekkelijker door lagere operationele kosten.’

Volgens Ter Borg is de aanpak van KiesZon uniek doordat deze niet alleen gericht is op energieopwekking, maar ook op het volledig ontzorgen van vastgoedeigenaren. ‘Onze klanten hoeven zich geen zorgen te maken over de techniek of de installatie. Samen met onze moederorganisatie Greenchoice begeleiden wij hen bij elke stap, van ontwerp tot onderhoud, zodat zij zich kunnen richten op hun core business.’

Praktische toepassingen in de vastgoedsector

Door de toenemende elektrificatie, energiekosten en netcongestie wordt energiemanagement steeds belangrijker voor vastgoedbedrijven. Integrale energieoplossingen helpen hen om efficiënter en duurzamer om te gaan met hun energievoorziening en te voldoen aan wet- en regelgeving.

Door zonne-energie, batterijopslag en slimme sturingssystemen te combineren, kunnen vastgoedeigenaren hun gebouwen optimaal laten functioneren. Ter Borg: ‘Dit betekent dat daken effectief kunnen worden benut voor zonne-energie, waarbij overtollige energie kan worden opgeslagen voor later gebruik. Dit helpt piekbelastingen op te vangen, geen last te hebben van netcongestie en de afhankelijkheid van het net te verkleinen.’

Daarnaast speelt de elektrificatie van mobiliteit een steeds grotere rol. Door laadoplossingen te integreren in het energiemanagementsysteem, kunnen parkeergarages en bedrijfsgebouwen elektrische voertuigen op een duurzame manier opladen met zelf opgewekte zonne-energie. ‘Dit verlaagt niet alleen de operationele kosten, maar draagt ook bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van vastgoedbeheerders en investeerders. Daarnaast voeg zo waarde toe voor je huurders.’

De toekomst van vastgoed is duurzaam. Wie nu investeert in integrale energieoplossingen, plukt daar op de lange termijn de vruchten van” — Johan ter Borg, algemeen directeur bij KiesZon

Financiële voordelen en ontzorging

Naast technologische voordelen biedt KiesZon ook financiële oplossingen , waardoor vastgoedbedrijven investeringsvrij kunnen verduurzamen. Leaseconstructies of dakhuur maken het mogelijk om de noodzakelijke apparatuur te installeren zonder dat dit een grote impact heeft op de balans. 'Wij begrijpen dat investeringen in duurzame technologie een grote stap kunnen zijn. Daarom bieden wij flexibele financiële oplossingen, zodat vastgoedeigenaren kunnen verduurzamen zonder grote kapitaalinvesteringen', aldus Ter Borg.

Vooruitblik: een duurzame toekomst voor vastgoed

Slimme energieoplossingen zijn niet langer een luxe, maar een noodzaak voor vastgoedbedrijven die toekomstbestendig willen blijven. Door proactief te investeren in duurzame stroom, kunnen vastgoedeigenaren niet alleen bijdragen aan een meer duurzame vastgoedportefeuille, maar ook hun exploitatiekosten beheersen en waarde toevoegen aan hun vastgoed.

‘De toekomst van vastgoed is duurzaam. Wie nu investeert in integrale energieoplossingen, plukt daar op de lange termijn de vruchten van. Wij begeleiden bedrijven bij elke stap van deze transitie', besluit Ter Borg.

