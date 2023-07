Innovatie als drijvende kracht voor het logistiek vastgoed

Innovatie funnel, circulaire panden, het optimaliseren van de supply chain, ontwikkeling van batterijen en artificial intelligence; wie op donderdag 15 juni de kennissessie van Prologis op de Provada 2023 bezocht, werd duidelijk dat deze aanbieder van logistiek vastgoed innovatie ademt.

Voor Prologis is een warehouse meer, veel meer, dan alleen vier muren en een dak. Dat maakten de beide sprekers van Prologis tijdens de kennissessie 'Innovatieve Oplossingen voor de uitdagingen in de Logistiek' onomwonden duidelijk. Robbert Heekelaar, vice president of Architecture & Emerging Technologies, deed dat vanuit technologisch oogpunt, Sander Griffioen, construction innovation manager Europe, vanuit een bouwkundige optiek.

Het gaat overal over nieuwe technologie, nieuwe concepten en materialen en het behalen van de klimaatdoelen. ESG is veel meer geworden dan een buzzword”

Ze begonnen met de verheugende vaststelling dat de Provada 2023 meer dan ooit duurzaamheid en innovatie omarmt. 'Het gaat overal over nieuwe technologie, nieuwe concepten en materialen en het behalen van de klimaatdoelen. ESG is veel meer geworden dan een buzzword', aldus Heekelaar.

ESG is en blijft de prioriteit

Natuurlijk is er in 2023 sprake van veranderende marktomstandigheden. Cap rates stijgen, korte termijn businesscases zijn moeilijker te maken en energieprijzen gaan door het dak. Maar dat verandert voor Prologis niets aan de prioriteit die de ESG-doelen hebben.

Griffioen: 'Onze visie is gericht op de lange termijn. We blijven eigenaar van de assets die we ontwikkelen en we hebben langdurige, vaak wereldwijde, samenwerkingen met onze klanten. De weg naar het bereiken van onze eigen ESG-doelen en de doelen van onze klanten verandert daarom niet door veranderende marktomstandigheden. Onze focus blijft gericht op duurzaamheid en innovatie.' Heekelaar voegt daaraan toe: 'Bovendien gaat het in het internationale logistiek vastgoed nog gewoon heel goed.'

Bekijk hier de volledige kennissessie op de Provada.

Bij ESG ligt de focus vaak op de 'E' van environment; duurzaamheid van de omgeving. Maar Prologis kijkt ook naar andere onderwerpen. Zo is de 'S' van Social net zo belangrijk. Dat komt vaak terug in de discussie rond het inpassen van logistiek vastgoed in de omgeving, ook in Nederland. Er zijn allerlei oplossingen om daar goed mee om te gaan. 'Wij gaan bijvoorbeeld in een vroeg stadium met lokale overheden en belanghebbenden in gesprek over waar hun behoeften liggen voor de invulling van de omgeving. We hebben hier een internationale visie op die we PARKlife noemen. Die visie passen we toe op de lokale situatie. Natuurlijk zijn we in eerst instantie beperkt tot onze kavel, maar dat wil niet zeggen dat we niet verder kijken naar een positieve impact op de omgeving', aldus Griffioen.

'Door innovatie en technologie in te zetten kunnen we de warehouses optimaal laten gebruiken', voegt Heekelaar toe. 'We werken samen met onze klanten om eventuele overlast te beperken door bijvoorbeeld de verkeersstromen te optimaliseren. Ook in de warehouses innoveert Prologis door de hoogste WELL Building Standard te gebruiken om medewerkers van klanten in optimale omstandigheden te laten werken.'

Prologis Labs: een start-up binnen een corporate

Binnen Prologis is Heekelaar verantwoordelijk voor de eigen innovatie start-up, Prologis Labs. Heekelaar licht toe: 'Binnen Prologis Labs brengen we innovatie heel concreet in de praktijk en testen en ontwikkelen we nieuwe technologie in de werkelijk situatie, in een warehouse. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sensoren om energiegebruik terug te dringen of slimme oplossingen voor klanten om een warehouse sneller in gebruik te nemen. 'Onze wereldwijde schaal zorgt ervoor dat we veel informatie kunnen verzamelen. Die data krijgen onze klanten terug in de vorm van slimme oplossingen. Als iets goed werkt en we kunnen een businesscase maken, is de uitrol en opschaling snel en effectief te realiseren.'

Samen met klanten de klimaatdoelen bereiken

Prologis wil qua duurzaamheid en innovatie niet als enige vooroplopen, maar vooral oplossingen zoeken die klanten helpen. 'Onze klanten hebben precies dezelfde missies en ambities als wij', zegt Griffioen. 'Samen kunnen we meer bereiken.'

'We hebben een net zero commitment in 2040. Dat gaat om scope 1,2 en 3. Vooral scope 3 kan alleen als we verregaand samenwerken met de klanten. Dat gaat veel verder dan circulaire panden ontwikkelen met duurzame materialen, met zonnepanelen en warmtepompen.'

Ja, al die laadinfra is een enorme investering, die op de lange termijn pas gaat renderen, maar we faciliteren daarmee onze klanten met de uitdagingen die nú voor hen liggen”

Een grote uitdaging in het behalen van de scope 3 doelen is de CO 2 - uitstoot van voertuigen zoals dieselvrachtwagens. 'Wij ontwikkelen voor onze klanten nu een platform voor elektrisch laden van hun voertuigen, ook de vrachtwagens. Ja, al die laadinfra is een enorme investering, die op de lange termijn pas gaat renderen, maar we faciliteren daarmee onze klanten met de uitdagingen die nú voor hen liggen.' Uiteindelijk, en daar is weer die lange termijn, maakt Prologis hier samen met haar klanten een duurzaam businessmodel van.

En zo ging het nog wel even verder tijdens de kennissessie. Over batterijen in zeecontainers die virtueel gekoppeld zijn en dé toekomstige oplossing voor het overbelaste elektriciteitsnet worden. Over toekomstige toepassingen van AI (maar dan geen ChatGPT) en over indrukwekkende innovaties op betongebied, waar vulkanisch as de rol van cement kan overnemen en daarmee de CO 2 -impact drastisch verminderen. Innovatie in optima forma. Prologis heeft het nieuwe verhaal voor de logistieke sector in feite al grotendeels geschreven en werkt vandaag al aan de oplossingen van morgen.

Dit artikel is gesponsord door Prologis.