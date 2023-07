Investeren in industrieel vastgoed; kansen genoeg

Om investeerders meer inzicht te geven in de potentie van industrieel vastgoed, heeft vastgoedadviseur Savills de Industrial Market Indicator ontwikkeld. Deze tool - die Nederlandse bedrijventerreinen op basis van verschillende indicatoren rangschikt - is tijdens de Provada gepresenteerd.

Niek Poppelaars en Douglas van Oers van Savills gingen tijdens de Provada in gesprek met enkele investeerders over deze tool, het bijbehorende onderzoeksrapport en hun visie op de huidige markt.

Als beste uit de bus

Van alle bedrijventerreinen met een voorraad van minimaal 100.000 vierkante meter komt Afrika- en Amerikahaven in Amsterdam op basis van de Savills Industrial Market Indicator (SIMI) als beste uit de bus. Met name de gunstige ligging bij de hoofdstad leidt tot hoge scores op het gebied van lokale economie en vastgoedmarkt plus daarbij de hoge mileucategorieën en ruime bestemmingsmogelijkheden leiden tot deze hoge score, aldus de onderzoekers.

Als het gaat over kwaliteit van de gebouwde voorraad wordt gekeken, scoren bedrijventerreinen Nieuw-Vennep Zuid (Haarlemmermeer) en Forepark (Den Haag) hoger: deze bedrijventerreinen eindigden respectievelijk op plek twee en drie.

'De druk op bestaande gebouwen wordt groter, waardoor de huurprijzen hoger worden”

17 factoren

Bij de rangschikking op basis van de Savills Industrial Market Indicator is gekeken naar zeventien verschillende factoren, onderverdeeld in vier subcategorieën. Bijvoorbeeld factoren die iets zeggen over 'de markt' van een bedrijventerrein: percentage leegstand, hoe lang een bepaald pand leegstaat en de huurprijzen.

Verder is uiteraard gekeken naar aspecten die van invloed zijn op de kwaliteit van de gebouwen, denk aan energielabels en bouwjaar. Ook spelen ruimtelijke kenmerken een rol bij de waardering van een bedrijventerrein, zoals milieucategorieën en groenvoorzieningen in de openbare ruimte. En last, but not least: de economie van het gebied. Denk aan werkloosheidscijfers en besteedbaar inkomen. Deze cijfers zeggen immers iets over de afzetmarkt.

Wij moesten tot nu toe zelf veel data verzamelen, omdat er weinig gepubliceerd was”

Goede rendementscijfers

Het industriële segment levert volgens Savills consistent solide prestaties en bovengemiddelde goede rendementscijfers in vergelijking met overige asset classes. Beleggers hebben ook al laten zien dat ze de sterke fundamenten en gunstige prijsstelling van de sector erkennen: de investeringsvolumes voor industrieel vastgoed bereikten in 2022 een recordhoogte, zo blijkt uit het onderzoeksrapport.

Belang van bedrijventerreinen

Het belang van bestaande bedrijventerreinen neemt komende jaren naar alle waarschijnlijkheid alleen maar toe. Dat komt allereerst door de sterke prestaties van de Nederlandse industriële sector an sich. Daarnaast is er sprake van schaarste aan grond voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Bovendien wordt de strijd om de ruimte naar verwachting steeds heviger, vooral omdat de woningbouwopgave in ons land enorm is. Ook die ontwikkeling - in combinatie met milieuoverwegingen - zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot beperking van nieuwe industriële ontwikkelingen.

'De druk op bestaande gebouwen wordt groter, waardoor de huurprijzen hoger worden', zegt Niek Poppelaars. 'En dat wekt uiteindelijk interesse van beleggers.'

Uit het rapport blijkt verder dat de leegstand van industrieel vastgoed in Nederland met 1,9 procent veel lager is dan die van kantoren, winkels en logistiek. Dat komt vooral door het feit dat het merendeel van het industrieel vastgoed in eigendom is van middelgrote bedrijven die zijn geworteld in de regio. Ter vergelijking: in de logistieke sector is het leegstandpercentage circa 3 procent.

