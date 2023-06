Duurzame oplossing voor woningnood? 'Richt je op kleine projecten'

De nieuwbouwmarkt lijkt helemaal stil te vallen tewijl de woningnood hoog is. In plaats van wachten op betere tijden, moeten projectontwikkelaars meer initiatief nemen, vindt Joris Jonker van evoyo. 'Kleine decentrale projecten gaan sneller en hebben minder risico.'

De CEO van woningverduurzamer evoyo heeft drie boodschappen voor de markt: wees creatief, zoek de samenwerking al vroeg in het proces en bedenk: tien keer een klein project is ook een groot project. Jonker pleit voor kleinere, modulaire en tijdelijke initiatieven op lokale schaal. ‘Zo ontwikkel je steeds 50 tot 150 woningen sneller, duurzamer en met minder risico.’

Wij kijken naar de hele businesscase, maar wel met een bepaalde bril: wat heeft de bewoner eraan?”

Ontwikkelaars ontzorgen

Om de opgave van 900.000 nieuwe woningen tot 2030 te realiseren, worstelt de bouwsector zich door een woud van hoge materiaalkosten, maximale verkoopprijzen, personeelskrapte en steeds complexere regelgeving. Daar komt de energietransitie nog bovenop: milieu- en klimaateisen worden steeds strenger en de koper of huurder vraagt om slimmere duurzame oplossingen. ‘In dat deel kunnen wij projectontwikkelaars en bouwers ontzorgen’, legt Joris Jonker uit. ‘Evoyo neemt de regie over de installatie van apparaten zoals warmtepompen, zonnepanelen, batterijen en laadpalen om een nieuwbouwwoning in een e-home te veranderen. Tijdens de realisatie stemmen we de werkzaamheden af en plannen we in samenwerking met de uitvoerder, aannemer, architect en makelaar.’

Daarnaast zorgt evoyo voor ‘onboarding’: ‘We bieden de bewoners uitleg over de apparatuur die ze van ons kopen of huren, zodat ze deze optimaal kunnen gebruiken.’

Focus op de bewoner

Maar het begint met de beste oplossing per woning, legt Jonker uit. ‘Er bestaat geen one-size-fits-all oplossing om nieuwbouw te elektrificeren’. Dat is afhankelijk van koop of huur en het segment. Maar ook van geografie, welstandseisen, omgevingsvergunning, aansluitmogelijkheden, netcongestie en regelgeving.

En het ligt aan het deel van Nederland waarin wordt ontwikkeld, vervolgt Jonker. ‘Regelgeving verschilt nogal per regio, zeker als het gaat om aardwarmte. Voor een projectontwikkelaar is dat alles bij elkaar maar moeilijk te doorgronden. Bovendien kijken veel partners alleen vanuit hun eigen stukje van de puzzel. Wij kijken naar de hele businesscase, maar wel met een bepaalde bril: wat heeft uiteindelijk de bewoner eraan?’

Nieuwbouw loopt voorop

Als ondernemer en bedenker van de slimme thermostaat Toon merkte Joris Jonker dat een snelle transitie niet uit de energiesector zelf zou komen. Daarom richtte hij met twee partners evoyo op. Het bedrijf begon vijf jaar geleden als verduurzamer van bestaande bouw. Dat is nog steeds een groot deel hun markt, maar evoyo kwam er al snel achter dat de nieuwbouw erg voorop loopt in innovaties. ‘Dat is logisch’, zegt Jonker. ‘Sinds vier jaar mag een nieuw huis geen gasaansluiting meer hebben. Tegelijkertijd kan het hele pakket aan oplossingen hier worden ingezet. Dat maakt het voor ons interessant. Andersom bleek er ook veel behoefte te zijn aan partijen met een integrale blik zoals evoyo.’

Wij kunnen helpen om een aanbesteding te winnen door met de meest energiezuinige oplossingen te komen”

Samen vanaf het begin

Al snel groeide evoyo uit tot een serieuze partner voor ontwikkelaars, aannemers en installateurs. Werden de ‘duurzaamheidsregisseurs’ er vroeger pas in de laatste fase bijgehaald, tegenwoordig ontwikkelt evoyo samen met partijen vanaf het allereerste begin. Jonker: ‘Als wij meteen worden betrokken, kunnen we bijvoorbeeld helpen om een aanbesteding te winnen door met de meest energiezuinige oplossingen te komen.’ Inmiddels heeft evoyo kennis opgebouwd over verduurzaming in het hele ontwikkeltraject, de samenwerking met partijen en communicatie met bewoners.

Focus op kleine projecten

‘We zijn klaar om verder te groeien’, zegt Jonker. ‘Daarom is het jammer dat de nieuwbouwmarkt nu in zwaar weer zit.’ Maar in plaats van bij de pakken neer te zitten, ziet de CEO volop kansen voor ontwikkelaars. Staar je niet blind op grote prestigieuze ontwikkelingen met duizenden woningen, zo is zijn boodschap. ‘Zo’n project heeft een doorlooptijd van sowieso vijf jaar en als het tegenzit – zoals nu – wordt het tien jaar. In die tijd had je ook tien kleine decentrale projecten kunnen doen. Die gaan sneller en met minder risico. Bovendien: je kunt die parallel ontwikkelen. Dus zoek de lokale initiatieven!”

Modulair bouwen als oplossing

Een oplossing voor de woningcrisis ligt in modulair bouwen. Veel aannemers hebben dat al in de gaten, concludeert Jonker. ‘Modulair bouwen is nieuw, maar daarvoor krijg je misschien wel een vergunning. De stikstofuitstoot is veel lager, er zijn minder verkeersbewegingen en de levertijd is korter. Veel meer bouwonderdelen worden binnen geprepareerd.” Ook voor tijdelijke bouw – voor bijvoorbeeld vijfentwintig jaar – worden vergunningen sneller afgegeven, ziet Joris Jonker, terwijl overheden huiverig zijn om een definitieve vergunning te verlenen. Jonker: “Wij werken hard aan specifieke oplossingen om installaties duurzaam te hergebruiken.”

Dialoog op de Provada

Samen, duurzaam, creatief, kleinschalig, lokaal; het klinkt als een logisch rijtje kernwoorden om de crisis mee aan te pakken. ‘Wil je daar meer over horen?,’ vraagt Joris Jonker, ‘kom dan langs. Mijn collega’s en ik staan elke dag op de Provada. Laten we die dialoog aangaan!’

Dit artikel is gesponsord door evoyo .